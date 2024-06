Ushuaïa Ibiza se va a Dubai con una nueva residencia a finales de año

The Night League, que está detrás de los principales destinos de ocio nocturno del mundo, como Hï Ibiza (votado club número 1 del mundo en 2022, 2023 y 2024) y Ushuaïa Ibiza, se ha asociado con el grupo hostelero líder de Dubai, Studio A by Addmind Hospitality, creadores de locales legendarios como White Club, Iris y Babylon, para lanzar Ushuaïa Dubai Harbour Experience. Esta nueva residencia, que se inaugurará a finales de este año en el emblemático puerto de Dubai, promete ofrecer "un espectáculo musical sin precedentes en la región", según informan desde The Night League.

Ushuaïa Ibiza acoge a algunos de los artistas más conocidos de la música electrónica, como Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Swedish House Mafia, Tomorrowland, entre otros. En su primera residencia en Dubai, los clubbers podrán disfrutar de una variada selección de djs de fama mundial, que abarcarán tanto sonidos mainstream como underground, al aire libre.

Ushuaïa Dubai Harbour Experience se convertirá en un "destino de visita obligada" en un impresionante recinto al aire libre, aseguran desde The Night League. Los invitados disfrutarán de vistas de la puesta de sol sobre el horizonte de Dubai durante una serie de actuaciones a cargo de djs de primer nivel. La producción de Ushuaïa Ibiza, comparable a la de un estadio, transformará el recinto de Dubai Harbour con tecnología de último nivel y efectos visuales envolventes. "Prepárese para disfrutar de la energía y el ambiente incomparables que han hecho de Ushuaïa Ibiza el lugar más solicitado de la música electrónica al aire libre", aseguran desde The Night League.

Ushuaïa Dubai Harbour Experience es una creación del equipo de The Night League, fundado y dirigido por el empresario Yann Pissenem, junto con el equipo de Studio A by Addmind Hospitality de Dubai, dirigido por Elie Saba.

"Dubai siempre ha sido una ciudad innovadora, y estamos encantados de llevar la magia de los eventos Ushuaïa a este increíble destino", afirma Yann Pissenem. "La ubicación al aire libre en el puerto es perfecta para la esencia de Ushuaïa. Con nuestra selección de artistas, cada evento será único y memorable. Estamos creando una experiencia que no solo trae lo mejor de Ibiza a Dubai, sino que también establece nuevos estándares para nuestra industria, tanto aquí como a nivel mundial", según Pissenem.

Elie Saba añade: "Estamos muy emocionados de colaborar con Ushuaïa, una marca icónica y reconocida a nivel mundial en el ámbito del ocio nocturno, especialmente en Dubai, una ciudad que nos ha brindado su confianza y apoyo incondicionales para asociarnos con The Night League y crear una atracción de clase mundial. Ser parte de esta aventura es increíblemente emocionante, y asumimos esta responsabilidad con mucho compromiso para ofrecer eventos excepcionales en nuestra sede del puerto de Dubai".

"El Ushuaïa Dubai Harbour Experience está preparado para convertirse en un faro de excelencia de la vida nocturna, permitiendo a los aman la música vivir la magia de Ushuaïa durante todo el año, con Ushuaïa Ibiza como destino de verano por excelencia y Dubai como destino de invierno por excelencia esta temporada", concluye la nota.