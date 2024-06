Pillan a Lola Índigo en Ibiza con un famoso y polémico futbolista

Muchos son los famosos que durante el verano acuden a Ibiza y Formentera para disfrutar de sus cristalinas aguas y relajarse. En esta temporada ya se han visto caras conocidas como Laura Escanes, Michael Jordan o Aitana. La cantante Lola Índigo tampoco ha querido perderse la experiencia de comenzar el verano navegando entre las Pitiusas, y la agencia Gtres ha capturado imágenes de la granadina acompañada con un famoso futbolista muy polémico.

Lola Índigo, además, ha estado acompañada de su amiga Lola Lolita, y ha subido un vídeo a Tiktok en el que se las ve a las dos bailando en un barco. Pero lo que ha llamado la atención de los usuarios de internet ha sido la publicación de unas imágenes de Lola Índigo junto al futbolista del PSG, Achraf Hakimi. Y es que ambos tienen amigos en común.

La cantante y el ex de la actriz Hiba Abouk han disfrutado del Mediterráneo en un yate de grandes dimensiones en el que han navegado y compartido actividades marítimas, como motos acuáticas y baños en las cristalinas aguas ibicencas. Por la noche, el grupo se trasladó a Ushuaïa Ibiza. Entre los acompañantes también estaba la influencer Madame de Rosa y el cantante Don Patricio.

La mayoría de las reacciones en redes sociales son de asombro y algunos internautas ya especulan con que Índigo y Hakimi han comenzado una historia de amor. Y en la red social 'X' también se pueden encontrar comentarios de decepción con la cantante al recordar el pasado de Hakimi.

Espero que no esté con este presunto m*ltratador e infi*l. Sería decepcionante — Janire (@janimarlu) June 25, 2024

"Yo no me sentiría cómoda coincidiendo con él". "Dime que tomas muy malas decisiones sin decírmelo" o "espero que no esté con este presunto maltratador e infiel. Sería decepcionante", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

En marzo de 2023, Hakimi fue imputado por violación después de que una mujer de 24 años le acusara de una supuesta agresión sexual. Además, el futbolista protagonizó un divorcio tormentoso con la actriz Hiba Abouk.