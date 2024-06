Llega a Ibiza el restaurante de lujo para cenar colgados a 50 metros de altura

Una cena de lujo entre las nubes y con unas vistas de escándalo es el eje del concepto de 'Ibiza in the sky' que, con la colaboración de 'Dinner in the sky', trae a la isla una innovadora experiencia que ya ha tenido muchísimo éxito en algunas de las ciudades más importantes del mundo como París, Berlín, Dubái o Londres.

'Ibiza in the sky' podrá disfrutarse en la isla desde el 5 de julio al 31 de agosto en horario de seis de la tarde a las dos de la madrugada, en varios turnos.

Según se explica en la propia página web de la empresa, se utiliza una grúa para elevar una plataforma con capacidad para 22 comensales hasta a 50 metros de altura. Desde allí, los clientes disfrutarán de una vista única a la bahía de Sant Antoni.

La propuesta, con precios que van desde los 139 a los 229 euros por persona, cuenta con varias opciones: 'Tapas en el cielo' (con una duración de 60 minutos), 'Cena en el cielo' (90 minutos) o 'DJ y cócteles en el cielo' (60 minutos).

'Tapas in the Sky' ofrece un menú de seis tapas, con cóctel de bienvenida y refresco incluido. 'Dinner in the Sky' incluye un menú de bistronomía en cuatro pases, además del cóctel de bienvenida y un refresco. En cualquiera de estas dos versiones los comensales pueden optar por el menú premium de caviar y trufas.

'DJ & Cocktails in the Sky' es la tercera alternativa y consiste en una hora de música en directo con dj, acompañado de un cóctel de bienvenida y dos cócteles de mixología de autor.

Ibiza tendrá una nueva atracción relacionada con la gastronomía / Ibiza in the sky

Con seguridad

Esta experiencia está diseñada para que, a través de una plataforma, en su mayoría de metal, suspendida con cables de alta seguridad de acero inoxidable, los comensales puedan disfrutar suspendidos en el aire de un menú espectacular.

Además, la comodidad también es uno de los ejes de esta experiencia de altura. Los asientos son estilo Fórmula Uno y cada uno cuenta con un arnés de seguridad que mantendrá protegido al comensal, pero que permite facilidad de movimiento en todo momento. Además, la silla puede girar 90 grados, permitiendo captar fabulosas fotos y vídeos, con completa seguridad.

Estos sistemas, con los que los comensales son elevados a las alturas, están supervisados por el organismo internacional de pruebas TÜV Rheinland de Alemania. Eso sí, no es una experiencia apta para quienes tengan vértigo.