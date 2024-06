Un final de cuento para la triste historia de Mia y Larry

Mia y Larry son dos perros que llevan en el Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad) de Sant Josep aproximadamente nueve meses. Mia tiene unos diez años y es una mezcla de bulldog francés y chihuahua (bullhuahua) y Larry es un setter inglés de dos años. Ambos muy mansos, llegaron al centro y cualquiera, al verles, se pregunta cómo es posible que sus antiguos dueños tuvieran tanta frialdad, la misma que los propietarios de más de 170 mil perros que se abandonaron en España el año pasado, según datos de la Fundación Affinity.

Por suerte, para Mia y Larry ha llegado «el final de una historia triste. Es el día más feliz para dos perritos que por fin están adoptados y pueden ir a casa con sus nuevos dueños. Con personas responsables, a las que les importa el bienestar animal», indica la concejala de medio ambiente de Sant Josep, Felicia Bocú.

Un día feliz

Una de estas personas es Julia, rescatista de animales en Ibiza desde hace ocho años. Ella se queda con Mia y detalla que ha sido «un proceso largo» poderla adoptar. Sabe que hay muchos casos parecidos en la isla: «Se quedan un año en perreras por papeleo e irresponsabilidad de los anteriores dueños, que sólo tendrían que firmar un papel para que los perros puedan tener una vida», cuenta.

Cuando Mia y a Larry llegaron al Cepad, ambos tenían microchip, por lo que, siguiendo los protocolos, se buscó a sus respectivos dueños para hacerles entrar en razón: «No obtuvimos un resultado positivo», apunta Bocú, por lo que se les declaró abandonados, se preparó un decreto y se publicó en el Boletín Oficial del Estado: «Para tener la posibilidad de darlos en adopción legalmente», apunta la concejala.

Las adoptantes y sus mascotas, junto a Natalia Rodríguez, técnica del CEPAD, y Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente de Sant Josep, / Daniel Espinosa

Susana también es rescatista de animales y adopta a Larry: «Es muy sensible y busca siempre el contacto con la gente», asegura. Ella trabaja desde hace años en la organización ‘TINI Animals In Need Ibiza’, en la que tienen a más de una decena de perros y desde la que acogieron a tres perros más el mes pasado: «Tenemos a los que otros no quieren. Cuando no son perfectos o están enfermos... Tienen una vida también», manifiesta. Sonia insiste en la importancia de no comprar animales: «Hay que ayudar aquí [en los centros] y no hay que buscar perros perfectos».

Miles de excusas

«Hoy se ve todo muy bonito, pero hay desahucios, llega el invierno y hay lágrimas», comentan desde el Cepad. Julia describe la situación de abandono o renuncia a animales en la isla como «tremenda», teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la gente se hace con ellos por capricho y tras cualquier circunstancia trata de deshacerse de ellos: «Esque me mudo... es que es mi madre o mi padre... esque ahora estoy embarazada...», ejemplifica la rescatadora entre las «miles de excusas» que ha oído. La mayoría de casos por los que se pone a perros en adopción en Ibiza es por: «Abandono y maltrato, aunque también trabajamos mucho con podencos y perros de caza que vienen maltratados o que han terminado su servicio», relata Julia. Para ella «no hay un abanico de adoptantes tan grande como el de perros que buscan casa».

