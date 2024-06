El poeta Julio Herranz: «La Ibiza actual sale perdiendo si la comparamos con la de hace 50 años»

El poeta Julio Herranz (Ceclavín, Cáceres, 1948) ha querido celebrar sus bodas de oro con Ibiza publicando un poemario antológico, ‘Ibiza y yo. En medio siglo, 1974-2024’, que ha lanzado con Sloper «en colaboración con la Associació Amics MACE» . Lo presentará junto con el responsable de la editorial, Román Piña Valls, este viernes, 28 de junio, a las 20 horas en el salón de actos del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE).

El evento se enmarca dentro del ciclo Lectures Poètiques, que el museo ha retomado después de unos años de parón, con su directora, Elena Ruiz Sastre, como coordinadora. Lo comenta Herranz ya con su nueva obra entre las manos, mientras despliega la fotografía de la portada, en la que se ve el litoral ibicenco desde Platja d’en Bossa hasta ses Figueretes, justo el mismo recorrido del paseo que hace a diario desde que se jubiló como periodista cultural.

La imagen la ha escogido otro poeta, Ben Clark, del que este cacereño con alma gaditana e ibicenca fue «mentor» en sus tiempos de juventud. «Ben es quien se ha encargado de la edición», explica, insistiendo en que la elección de la foto de la cubierta le parece todo un acierto, entre otras cosas, por su tono crítico, ya que «muestra el mar, el cielo y, en medio, el cemento que odiamos todos».

«Lo mío con Eivissa es una historia de amor con momentos de odio, manía y pereza»

Curiosamente, como explica el propio autor en el prólogo, la presencia del territorio ibicenco en su poesía «no ha sido muy notable». Ha aparecido, en general, «como complemento o adorno», y es que a Herranz, sobre todo durante sus primeras décadas de estancia en Ibiza, el espacio natural que más le ha inspirado es el del «cuerpo amado».

En cualquier caso, a la hora de seleccionar los 50 poemas que componen su nueva obra, uno por cada año de estancia en Ibiza, ha tenido en cuenta aquellos «en los que más se notase la presencia y el peso de la isla», donde ha llevado a cabo prácticamente toda su producción poética.

Llegó a las Pitiusas la primavera de 1974, en principio, para dos semanas, pero Ibiza le atrapó, como a muchos, y este medio siglo de estancia ha transcurrido para él «con una sensación de fugacidad que no se corresponde para nada con este tiempo largo que marca el calendario».

‘No es isla para viejos’

Cuando se le pregunta por cómo llega a estas bodas de oro, responde bromeando que está «a punto de divorciarse porque la isla cada vez es más deprimente», y no lo dice solo por la masificación turística, los problemas de la vivienda o por el deterioro paisajístico, sino también porque considera que Ibiza «no es isla para viejos», título de uno de los poemas seleccionados en la antología.

«Yo me hago mayor y la isla va a peor», afirma sin atisbo de duda. Es lo que sostiene también en varios poemas recogidos en el libro, como el antes mencionado. «Ibiza hoy es un tierno limón adolescente a exprimir sin reparos ni ley», recita.

‘Ibiza y yo’, que se abre con unos versos de Luis Cernuda, uno de sus poetas favoritos, hace un repaso a toda la trayectoria poética de Herranz, empezando por ‘Armas de sueño y cuerpo’, que publicó en la revista de poesía Pandero en 1979 en Rota, la localidad gaditana donde creció. Luego hay una selección de poemas de sus nueve poemarios publicados: ‘Del ángel y su estirpe’; ‘Memoria de la luz’ (Premio Ciudad de Jaén); ‘La mirada perdida’ (Premio Nacional de Poesía Rafael Alberti); ‘Cartas de amor sin embargo’; ‘Suite aïllada’; ‘Entre Endimión y Sísifo’; ‘El ángel yuxtapuesto’, (Premio Ciudad de Torrevieja); ‘Los años resistentes’ y ‘Alice Carroll y Peter Pan venden piso en Ibiza’. Además, explica, la antología incluye «cuatro poemas inéditos» y nueve más de dos libros que no han visto la luz, ‘Ecos de un amor oxidado’, que escribió en 2015, y ‘Dos veranos en mi barrio ibicenco’, de 2020.

Al hacer referencia a nuevos proyectos poéticos, reconoce que ahora escribe «muy poco». Se lo toma todo con calma, «sobre todo después del infarto que sufrió en 2022. «Sólo recurro al verso cuando no me queda más remedio, para entenderme a mí mismo y al mundo que me tocó en suerte», dice.

Explica también en el prólogo y durante esta entrevista que el trabajo de releerse para hacer esta antología ha resultado «interesante», pero también «difícil». «Es duro mirar atrás, hacer repaso y encontrarse con varios Julios, algunos casi olvidados», afirma el autor de ‘Ibiza y yo’, cuya poesía, reconoce, «es muy autobiográfica».

«En lo único en lo que la isla ha mejorado bastante con los años es en la oferta cultural»

El amor, que ha sido «el motor principal» que ha llevado a Herranz a escribir, es, por tanto, el tema predominante de su producción. Pero en sus versos hay también «reflexión sobre el paisaje, crítica social y humanista y filosofía».

«Este libro me resume bien a mí mismo y mis 50 años en la isla», asegura antes de escoger entre todos los poemas que reúne el de ‘Ibiza’, que leerá en la presentación del viernes.

El poeta tiene claro que «la Ibiza actual sale perdiendo en cualquier comparación» con la isla que conoció hace 50 años. Entonces «Ibiza era más virgen, las costumbres y la música diferente, había menos gente, se podía encontrar aparcamiento en cualquier sitio y conseguir vivienda a un precio razonable». Hace una excepción, reconoce que «la isla ha mejorado bastante» con el paso de los años en lo que se refiere a oferta cultural, que ahora es «muy variada, compleja y rica».

Si volviera a tener 26 años y aterrizara en la Ibiza de 2024, asegura que «duraría aquí como máximo una semana y saldría corriendo». Como toda relación longeva, lo suyo con la isla «es una historia de amor con momentos de odio, manía y pereza», pero sin duda, de todos esos sentimientos, el amor es el que prevalece.

