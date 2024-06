Vendido un hotel de Ibiza a un precio récord en España: 200 millones

Después de varios meses de negociaciones, uno de los hoteles más emblemáticos de Ibiza cambia de manos. La empresa italiana Gruppo Statuto le ha adquirido a Beachbox Hotelco el Hotel Six Senses, tal y como publica hoy El Economista. Este periódico asegura que el grupo italiano ha pagado por este establecimiento un precio récord en España: en torno a los 200 millones de euros.

El complejo hotelero ibicenco, que se encuentra en Portinatx, cuenta con 116 habitaciones, por lo que Statuto estaría pagando alrededor de 1,7 millones por estancia.

Grupo en expansión

El Gruppo Statuto es una empresa italiana que tiene como objetivo su expansión hotelera por todo el mundo. En agosto del año pasado debutó en el mercado español con la compra de un hotel en Ibiza: el W Ibiza, ubicado en Santa Eulària. El Hotel W (antiguo Orquídea), que Statuto compró a Scala Capital y gestionado por Marriott, cuenta con 125 habitaciones y 37 suites.

El grupo italiano posee, entre otros, el Four Seasons de Milán, el Mandarin de esta misma ciudad y el Danieli de Venecia. En octubre de 2023 adquirió el Six Senses Roma, también de cinco estrellas (de Orion Capital) por 245 millones de euros, convirtiéndose en la transacción hotelera más elevada de Italia y una de las más altas de Europa (2,6 millones de euros por habitación).

El Hotel Six Senses de Ibiza se convirtió, desde su apertura, en uno de los mejores del mundo. El pasado año fue reconocido como uno de los mejores hoteles del planeta en la primera edición de The World’s 50 Best Hotels 2023, celebrada en Londres. La lista, realizada por 580 expertos independientes, es la primera incursión de 50 Best en el espacio de los viajes y su primera nueva clasificación global desde el lanzamiento de The World's 50 Best Bars en 2009.

Six Senses Ibiza es uno de los dos hoteles de España y único de Baleares incluido en el ranking inaugural de The World’s 50 Best Hotels, que reconoce un total de 21 hoteles en Europa, 18 en Asia, tres en África, seis en Norteamérica, uno en África y uno en Oceanía. La lista pone de relieve las experiencias hoteleras más destacadas de todo el mundo.