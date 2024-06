Primera quincena de junio agridulce para los empresarios de Ibiza

Los grandes eventos deportivos en otras zonas de Europa, la concentración de la actividad turística de Ibiza en los fines de semana (y los días inmediatamente anteriores) o los precios son factores que podrían explicar, al menos en parte, que algunos representantes patronales estén hablando de un cierto descenso de la actividad en la primera quincena de junio [ver la página anterior]. Siempre, en comparación con la misma parte del año 2023, que fue una «temporada récord», en palabras de Miguel Tur, vicepresidente de Pimeef Restauración.

Aunque hace hincapié varias veces en que no es partidario, ni mucho menos, de hablar de una mala temporada —«aún estamos a mediadios de junio y hay un descenso de la actividad si lo comparamos con el máximo, con el año pasado»—, apunta que esta ligera bajada en términos relativos solo se explica por un cúmulo de factores. «Por un lado tenemos Eurocopa y las Olimpiadas, que claramente desvían el turismo que a lo mejor vendría una semana a Ibiza y que, debido a estos eventos, en parte se pierde». La primera de estas citas se está llevando a cabo en Alemania (del 14 de junio al 14 de julio) y los Juegos comienzan en París a finales del mes que viene (del 26 de julio al 11 de agosto).

Los precios

Por otra parte, Tur apunta a «los incrementos de precios en los últimos años, que hace que mucha gente, especialmente turistas de España, nos perciba como un destino no barato»: «A lo mejor hay gente que decide pasar sus vacaciones en otro destino solo por una cuestión de precio». También apunta a una posible incidencia del régimen de todo incluido en algunos hoteles y de factores puramente económicos como los elevados tipos de interés. «Éste es un factor económico a escala europea, no solo española. Llevamos con esto hace un año y medio o dos. Quien tiene una hipoteca, deudas e interés variable, está pagando muchos más intereses y esto a final de año es una parte del presupuesto familiar que se va a pagar la hipoteca o posibles préstamos en vez de dedicarlo a vacaciones», indica el vicepresidente de Pimeef Restauración.

¿Y los precios de los restaurantes de Ibiza son excesivamente caros? Miguel Tur alude al contexto económico de inflación: «Estamos sometidos a unas características económicas que hacen que tengas unos costes fijos ya de entrada muy elevados. Si el sector quiere garantizar plantillas desde el primer día hasta final de temporada, debe contratar a los trabajadores antes de cuando realmente los necesita», lo que repercute, asegura, en los costes de funcionamiento desde un primer momento.

Ir a ciegas

En este sentido, subraya que si las previsiones económicas o de llegada de visitantes se cumplen, sí que se pueden cubrir estos costes fijos. El problema viene cuando resultan sobredimensionadas, una vez que ya se ha podido comprobar el nivel real de actividad. «La oferta complementaria, como normal general, no tenemos reservas a largo plazo como tienen hoteles o apartamentos turísticos. Ellos pueden calcular y adaptarse mejor a estas circunstancias».

Además, explica que en el caso de las viviendas vacacionales, no hay estadísticas oficiales sobre previsión de ocupación, por lo que no es posible saber a ciencia cierta «si está llegando a Ibiza la misma cantidad de turistas, más o menos que en 2023».

Joan Roig, presidente en Ibiza de la Federación Empresarial de Restauración de las Illes Balears (Ferib), coincide en apuntar que son muchos los factores que explican el contexto actual. Admite que «Ibiza en estos momentos es un destino caro» y añade que los campeonatos europeos de fútbol o los mundiales siempre han tenido impacto. «Pero creo que habrá una recuperación, las perspectivas para julio y agosto son muy buenas», matiza.

Viajes escapada

Preguntado por los precios de los restaurantes de la isla, indica que los empresarios han visto aumentados sus costes en todos los ámbitos, de productos y de personal. «Esto, de una manera u otra, debe repercutir [en el precio final para el consumidor], porque si no, no se llega y no es negocio», afirma. «Estamos ante varias circunstancias que hacen que en un momento dado haya una tormenta perfecta», concluye el responsable ibicenco de Ferib.

Daniel Ramón, presidente de la Asociación de Souvenirs de Pimeef, argumenta que «al ser cada vez más caro venir a Ibiza, se nota que la actividad se incrementa mucho los fines de semana porque la gente hace escapadas de tres, cuatro o cinco días (...) No creo que este año haya mucha masificación». A ello le añade que «ya no hay tanta alegría a la hora de gastar porque los tipos de interés condicionan. Afectan las hipotecas o el IPC [Índice de precios de consumo], que ha aumentado tanto en los últimos años». «Estos dos últimos han sido tan buenos que no tiene pinta de que 2024 vaya a igualarlos», augura. A modo de ejemplo, Ramón comenta que «este año se nota mucho el incremento en ventas de productos de bajo precio como los imanes» y otro tipo de regalos con costes similares para el comprador.

Por otro lado, Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, se muestra escéptico «con el runrún de que Ibiza o Formentera sean destinos caros», o, más bien, que los precios elevados que conlleva pasar unas vacaciones aquí sean algo exclusivo de las Pitiusas: «Todos viajamos y cuando vas a cualquier ciudad un fin de semana, en ningún hotel bajas de los 100-150 euros la noche. Ya no es barato nada y en cualquier ciudad puntera centroeuropea hay unos costes y unos sueldos muy similares a los que tenemos en Ibiza». «Quizás ya no tenemos esas estancias de 15 días, pero la gente va a continuar adaptando las vacaciones a su presupuesto. ¿No es barato estar una semana en Ibiza? No lo es, pero al final cada uno, con su bolsillo, acaba encontrando su rincón y su hueco», agrega Rojo.

El presidente de Pimeef aboga por «no perder de vista el turismo familiar con el que nos hemos levantado la mayoría» y se opone a unas islas dirigidas únicamente a un turismo de lujo. Al mismo tiempo, destaca que hay que adaptar los precios a los costes.

