Ariadne Artiles, modelo, escritora y empresaria: «Con mi trabajo he comprado mi tiempo y mi libertad»

Conoce las Pitiusas hace décadas. ¿Con qué se queda?

He conocido Ibiza desde muchos ángulos, he vivido aquí desde que tenía 23 años: la fiesta, la noche, momentos maravillosos con mi querido Ángel Nieto, amigos y el mar. Mi lugar favorito del mundo es Formentera porque ahí he vivido momentos inolvidables.

Es grancanaria, isleña y ha vivido en Ibiza. ¿Qué le atrae de las islas?

El mar, necesito el mar siempre cerca, la luz y la energía de Ibiza es muy diferente a la de otras islas que conozco. Eso la hace muy especial.

¿Conocía la moda Adlib?

Conocía la pasarela, pero nunca había participado. Este año me ha hecho particular ilusión porque conmemora el 25 aniversario del Patrimonio de la Humanidad. El enclave, en Vara de Rey, fue impresionante, eso hace que sea una celebración especial de la moda ibicenca que se une con la moda de La Palma, la isla bonita, que para mí tiene una sentido de hermandad.

¿Ha cambiado su percepción de la moda Adlib ahora que participa de lleno en ella?

Ha cambiado mucho, ahora es una gran pasarela con diseños impresionantes, la calidad es increíble, no solo en las creaciones sino en la artesanía, creatividad, complementos y detalles. Tenía la impresión de una pasarela pequeña, como empezó, ahora es brillante.

Ha sido su primera experiencia presentando un desfile. ¿Cómo lo ha afrontado?

Me hacía mucha ilusión que fuera en una isla que conozco, de la que tengo grandes recuerdos, a la que quiero y que me arropa con una calma increíble. Soy superperfeccionista, cada uno tiene su trabajo y debe hacerlo lo mejor posible. Me encanta el mío. Hay que prepararse, como para ser actriz. Me sentí arropada como presentadora y eso ayuda. La primera vez nunca es la mejor, pero superé mis expectativas

¿Le ha impresionado la pasarela?

Me pareció espectacular, muy bonita, emotiva y de 10. Me impresionó todo, desde la puesta en escena a los diseños, la organización, el espectáculo, la profesionalidad de la gente que trabaja y el mimo con que se hace todo. No conocía a fondo el concepto y no esperaba encontrar una pasarela tan profesional. No tiene nada que envidiar a cualquier otro evento de moda a nivel nacional.

¿Se le ocurre una definición de Adlib?

Es un concepto de moda con raíces hippies, elegante, con una artesanía y complementos impresionantes y un gran equipo detrás para que todo funcione a la perfección. Y una dedicación importante a la hora de diseñar y crear un vestido.

¿Cómo va su carrera tras ser madre?

Sigo trabajando mucho como modelo con mis marcas de siempre, viajo y no paro. Soy embajadora de la firma americana Estée Lauder a nivel global y tengo un proyecto que se llama ‘La vida madre’, que es una celebración a la maternidad en todas sus facetas. Comenzó en 1971 y en la actualidad abarca a nueve millones de mujeres, una comunidad creada por madres para madres en la que nos podemos sentir seguras para compartir experiencias y trucos. Y acabo de publicar mi tercer libro ‘Mamás Salvajes’, después de ‘Pura Vida’ y ‘Pura Vida Madre’.

También ha desarrollado su faceta como empresaria inmobiliaria.

Siempre he invertido el dinero en inmuebles. Con 20 años me compré mi primera casa y actualmente vivo más de mis inversiones inmobiliarias que de la moda. Tengo un aparthotel, Pura Vida Gran Canaria, en el que cada uno de los ocho apartamentos tiene el nombre de un isla canaria, con un toque especial. Este ha sido mi proyecto personal más importante fuera de la moda, abrimos hace un año y va muy bien. Tengo la suerte de vivir la mitad del año en Gran Canaria y la otra mitad en Madrid.

Está implicada en la educación de los hijos y la maternidad. ¿Por qué le apasiona?

He trabajado mucho y duro para poder comprar mi tiempo. A los treinta años tenía estabilidad económica, decidí ser madre y dedicarme a lo que quiero. Soy una persona hiperproductiva, he trabajado mucho para conseguir las metas que me he marcado, los libros, el hotel... Pero siempre priorizando a mi familia y teniendo claro que si un día me tengo que quedar en casa con mis hijos, me puedo quedar. No van al colegio, están en casa, es un privilegio y un regalo que me he hecho. Lo he tenido todo muy pensado desde que era pequeña

¿Quería ser una madre diferente?

Quería ser una madre presente, cosa difícil hoy en día por el ritmo de vida y el trabajo. No quería entregar a mis hijos a una guardería a los tres meses, por lo que trabajé muy duro en Estados Unidos, y particularmente en Nueva York, de lunes a domingo. Así me pude comprar mi primera casa con 20 años, la segunda con 22 y así hasta ahora, que tengo 42. Me gusta haber comprado mi libertad.

¿Su faceta de escritora fue casualidad?

Me llamaron de Planeta cuando nació mi primera hija para escribir un libro de mi etapa maternal. Saber cómo alimentarse con lo esencial y lo natural, siempre he defendido la vida y la alimentación saludable, un estilo de vida lo más natural y humano posible, lejos del estereotipo comercial que nos invade. Luego salió el segundo libro cuando me quedé embarazada de las gemelas y fue una revolución, me apetecía mucho compartir ese cambio de maternidad.

¿Tiene otro libro en mente?

No, de momento ya está bien. Nunca cierro nada, pero escribir conlleva mucho trabajo. No tengo tiempo para dedicarme a ello y no dejo en manos de nadie absolutamente nada, prefiero controlar lo que hago. Estoy en mil cosas y no es el momento.

¿La comida es tan esencial en la vida?

La comida es la energía, es salud. Como para nutrirme y tener salud, no para tener mejor o peor físico. Si todos entendiéramos esto veríamos que las famosas medidas 90-60-90 no existen, no son una realidad, igual que no lo es medir dos metros como un jugador de baloncesto. Hay seis personas en el mundo que tienen esas medidas. Tenemos que buscar la mejor versión de nosotros mismos nutriéndonos para estar el mayor tiempo posible y lo mejor posible en este mundo

¿Cómo tiene que ser la modelo actual? ¿Han cambiado los estereotipos?

Hace tiempo que cambiaron, vamos hacia la diversidad, hay mil mujeres en cada mujer y los estereotipos no son reales. Encuentro a las mujeres más guapas del mundo por la calle, no siempre en una pasarela.

¿La inteligencia artificial creará un nuevo estilo de modelos y afectará a la moda?

La inteligencia artificial me tienen acojonada, me da mucho miedo, nos estamos deshumanizando. Es como aplastar al ser humano. ¿Qué va a pasar con el arte, la cultura y la creatividad humana?

¿Cuál es su próximo sueño?

Sueño con que todo siga como está en mi casa y con mi familia, vivir de la mejor forma posible el tiempo que estemos aquí y, sobre todo, disfrutar mucho de mis hijas.

