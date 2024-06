Prohens rechaza los votos de la izquierda para expulsar a Le Senne

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), rechaza la exigencia de dimisión y se aferra al cargo: «No voy a dimitir porque tengo el apoyo de la mayoría de la cámara y creo que se ha exagerado mucho, se ha sacado de quicio», si bien admite que lo que hizo «es grave» y afirma que «no volverá a ocurrir». En este sentido, justifica su comportamiento: «Tuve un momento en que me enfadé e hice algo que no debía hacer, pero ya está, no hay que sacar las cosas de quicio, nunca he querido faltar a la memoria de ninguna víctima, respeto a todas». El presidente de la Cámara balear defiende que «he pedido perdón y lo he hecho en la Mesa y también en privado a todos los portavoces, y aprovecho para reiterarlo» a la vez que considera «mucho más grave algunas cosas que se están diciendo premeditadamente y pensadas que un momento de ofuscación tras diez horas de pleno, que uno se equivoca». A la petición pública de que haga una reflexión, realizada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se declara «avergonzada» por el agravio a «personas asesinadas» en el Parlament, Le Senne responde que «yo estoy reflexionando y seguiré reflexionando». «Creo que este error no lo volveré a cometer pero creo que también hay que guardar las formas y que ha habido críticas a los miembros de la Mesa. Todos tenemos que aplicarnos el mismo cuento», añade. n