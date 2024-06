«Si piensan en los coches no piensan en su enfermedad»

«Mientras disfrutan de los coches, no piensan en sus enfermedades, y eso es fantástico. No es lo mismo estar tumbado en la cama dándole vueltas a lo que puede pasar que estar distraído y alegre. Así, mejorará su estancia hospitalaria y su pronóstico», afirma el jefe de Pediatría del Hospital Can Misses, Bartolo Bonet, durante la presentación de ‘Races x Life’, que mañana concentrará a las puertas del hospital una treintena de coches de competición. A ellos se podrán montar los niños, y también los adultos, ingresados en una iniciativa organizada por la Federación Balear de Automovilismo que se celebrará de forma simultánea en otros tres hospitales públicos de las islas: Son Espases, Inca y Son Llàtzer.

Así, a las diez de la mañana, los coches (de rally, karts o car cross) y motos llenarán la plaza de entrada y los pilotos mostrarán a los enfermos los secretos de sus vehículos, que les permitirán subirse y trastear. «Es una iniciativa para acercar el motor, en estos duros momentos, a la gente que está ingresada y que tiene problemas de salud. Una iniciativa para cambiarles un día en su vida y que puedan disfrutar del deporte que amamos, del motor», apunta José Joaquín Fernández, conocido como «Jota Jota», organizador y uno de los pilotos, que adelanta que habrá sorpresas para los pequeños. «Es diferente, es divertido y, obviamente, es algo que no ven todos los días, coches de competición, así que esperamos que disfruten», apunta Micaela Tur, otra de los más de veinte pilotos que, de momento, han confirmado su participación en ‘Races x Life’.

«Es una actividad dirigida principalmente a los niños y adultos ingresados en el hospital, pero abierta a toda la sociedad», apunta Cecilia Martínez, supervisora de Pediatría. La iniciativa surgió en 2019, comenta el piloto y organizador, que detalla que los vehículos estarán en la entrada del Hospital Can Misses hasta la una y media del mediodía, más o menos. Además de él y Micaela mostrarán sus vehículos a los niños hospitalizados en Can Misses Joaquín Losada, Jordi Berruezo, Marcelo Torres, Marcos Moreno, Toni Palau, Francisco Verdugo, César Tur, Francisco Javier, Adrián Alcántara, Jordi Amenos, Álvaro, Andrés, Víctor Costa, Miguel Marí, Juanan Orvay, Miguel Escandell, Melchor, Dvid Moreno, Vicente Bufí y David Novo. «Abrirán las puertas de sus vehículos», indican desde la Federación.

Descubrir los secretos de los coches y motos de competición no es lo único que encontrarán quienes asistan a esta edición de ‘Races x Life’, ya que están previstas actividades para toda la familias, destacan desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera durante la presentación, a la que también asisten el gerente, Enrique Garcerán; Juan José Roig y Francisco Javier Marí, de la Federación y Cecilia Martínez, supervisora del servicio de Pediatría.

«Todo lo que sea para tener contentos a nuestros pacientes y que se distraigan y se olviden de su enfermedad es bueno para ellos y para nosotros», insiste el jefe de Pediatría.

Suscríbete para seguir leyendo