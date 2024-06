La "partida de cartas" para quitar de en medio a Doce Millas en el proceso de concesión al Club Náutico Ibiza

Desde la Autoridad Portuaria de Balears (APB) se llegó a valorar el pago de una contraprestación económica, directa o indirecta, al Club Deportivo Básico Doce Millas (CDBDM) para que cesara en sus impugnaciones contra el proceso de concesión al Club Náutico Ibiza (CNI) y así allanar el camino para que mantuviera su sede.

Al menos así lo entiende la jueza que instruye el caso Puertos, Martina Mora, que en el auto de diligencias previas a la solicitud de apertura de juicio oral, considera que «de las diligencias practicadas se desprenden indicios suficientes» para entender que hubo contactos con Doce Millas para comprar su retirada del proceso.

Para sustentar la acusación, la jueza hace referencia en su auto a varias conversaciones mantenidas entre los acusados. En una de ellas, entre el vicepresidente de la APB en aquel momento, Miguel Puigserver, investigado en la causa, y un representante de Doce Millas, el 2 de julio de 2020, el representante de la entidad portuaria le ofrece al del club deportivo «una compensación económica» que es aceptada sin detallarse la cuantía.

Una partida de póker

Al final de la conversación, los dos interlocutores se emplazan a un encuentro personal «para evitar ser grabados», desvela la jueza, «donde concretarían los términos de la contraprestación económica para Doce Millas».

Al cabo de dos horas, el vicepresidente de la APB llama a su «amigo de confianza», detalla Mora, el investigado y expresidente de la APB, Joan Gual de Torrella, para contarle lo ocurrido. «Yo le he dicho [que] esto de Ibiza hay que solucionarlo», le explica, «esto no lleva a ningún sitio, perdemos todos aquí». En ese momento, apunta que el representante de Doce Millas le dice que han intentado negociar con el CNI «pa’ (sic) cubrir gastos» y entonces Puigserver le asegura que «hay formas de dar y de devolver [...] pero todo dento de la legalidad», matiza.

En esa misma conversación, Puigserver le manifiesta a Gual de Torrella que todo esto lo habían hablado por teléfono y que debido al sistema Sitel (de intercepción de llamadas telefónicas que utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) su conversación «puede salir mañana».

Gual señala que entonces «ya está abierto un camino». El vicepresidente confirma que así es y le pide al presidente que ponga «sobre la mesa todo lo que tiene (Doce Millas) abierto y vamos a ver cómo contrarrestamos». «Lo que ellos quieran, o sea, en forma de darle, yo que sé, algo que compense el abandono y ya esta. A tomar por culo. Hay que buscar una solución», concluye.

Compara la situación con una partida de cartas en la que es necesario plantear la jugada con la mano que tiene cada uno. «Esto es póker, oye, como ‘yo no juego que me haces trampas’. No tío, esto es una partida de póker». Entonces explica que le planteó «quitar las balas», es decir, las amenazas judiciales. «Me ha entendido y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pues venga, vamos a ver a qué acuerdo llegamos».

Preguntados ambos por esta conversación y otras respecto a este asunto, respondieron que no eran conversaciones en serio, sino que sólo pretendían poner a prueba a Doce Millas para poder después denunciar.

Hasta cuatro millones

Sin embargo, la jueza apunta que de las conversaciones intervenidas se desprende «justo lo contrario». Explica en el auto que constan en el sumario «numerosas conversaciones intervenidas en las que Gual de Torrella manifiesta a diferentes personas que durante la tramitación del procedimiento, personas próximas a Doce Millas habrían solicitado una contraprestación a cambio de retirar los recursos y las demandas.

Para ello, desde el club Doce Millas habrían planteado el abono directo de una cantidad de dinero, la concesión de algún contrato de obra a alguna empresa vinculada a ellos o encargos no sujetos a concurso a los socios del club. Así, el auto de la jueza señala que los representantes de Doce Millas acudieron a la APB «solicitando una obra y en otras ocasiones dinero, dando a entender a veces que el dinero se había solicitado al CNI y en otras ocasiones se había pedido directamente a la APB».

El auto de la jueza señala que en conversaciones mantenidas con algunos de los investigados se habría concretado «habitualmente la cantidad de cuatro millones de euros».

Gual de Torrella negó durante la instrucción judicial haber hecho estas afirmaciones y reconoció exclusivamente dos de ellas: una en la que explicaba que un representante de la empresa Copasa, vinculada a Doce Millas, le ofreció retirar los recursos interpuestos contra las declaraciones favorables al CNI a cambio de obtener la concesión de las obras de reforma de la sede. La otra habría sido un comentario recibido del abogado ibicenco José María Costa, también investigado como representante del CNI, en el sentido de que durante la tramitación de los recursos, personas vinculadas a Doce Millas habían solicitado dinero para retirarlos.

La jueza señala que «ninguna de estas acciones», que podían constituir un delito de prevaricación en calidad de inductor, «fueron denunciadas en su momento».

Sin pruebas de pago

La jueza considera acreditada la voluntad de los dos funcionarios de pedir un favor (la retirada de recursos) «a cambio de dictar resoluciones que determinen un beneficio económico para el particular o de interceder para que el beneficio lo proporcione un tercero», en este caso el CNI.

Lo que no queda acreditado, se apunta en el auto, es si se llegó a cerrar el acuerdo con los funcionarios, pero sí que la iniciativa de la negociación la llevaron Gual de Torrella y Puigserver, no el beneficiado por estas maniobras, es decir, el CNI, a pesar de que se valoraba que fuese la entidad social ibicenca la que abonase el precio acordado.

La jueza considera acreditada la existencia de un contexto en que la entidad que competía con el CNI por la concesión de un espacio marítimo-terrestre en el puerto de Ibiza, «podría estar abierta a negociar una contraprestación a cambio de retirarse.

Es por ello que concluye que «los investigados decidieron aprovechar esta circunstancia a su favor y realizar una propuesta real y seriamente». Una oferta que debía servir para «poner fin a las impugnaciones que perjudicaban al CNI».

Para sustentar este comportamiento de los investigados, Mora señala que el exvicepresidente de la APB comentó a personas de su más estricta confianza las gestiones que estaba llevando a cabo. Explicaba además, siempre según lo que explica el auto, «que las estaba haciendo por encargo de Gual de Torrella y que buscaban poner fin a las impugnaciones favorables al CNI o, en definitiva, garantizar la permanencia del club».

Todos estos indicios hacen afirmar a la jueza instructora que se estaba cometiendo un delito de cohecho. Además, «ratifican los indicios sólidos de que la elección de la oferta del CNI, tanto en 2017 como en 2018, estaba amañada y decidida de antemano» y que «los actos de trámite realizados, algunos conforme a Derecho y otros totalmente irregulares, sólo pretendían vestir una decisión arbitraria».

El auto judicial asegura que «sólo la ejecución de la diligencia de entrada y registro en la sede de la APB el 24 de julio de 2020 y el posterior cese de Gual de Torrella como presidente a principio de agosto, impidió a los funcionarios investigados cerrar el acuerdo arbitrario a favor del CNI».

