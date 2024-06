Jenni Hermoso en Ibiza: vuelve a la isla en la que explotó el caso Rubiales

La futbolista Jenni Hermoso ha viajado a Ibiza para disfrutar de unos días de vacaciones y relax bajo el sol. Hermoso ha compartido en sus redes sociales varias fotos en la que se la ve feliz y relajada en las Pitiusas, cuando hace casi un año de que saltara el caso Rubiales justo durante su visita a la isla para celebrar la victoria en el Mundial.

En una de las imágenes, acompañada del comentario "The same vibes always" ("Siempre la misma energía"), se ve a la campeona del mundo tumbada al borde de una piscina con vistas infinitas al mar; en la otra, a bordo de un barco en aguas de Formentera.

Jenni, junto con otras nueve jugadoras de la Selección Femenina de de Fútbol campeona del mundo visitaron el agosto del pasado año la isla para celebrar su título. Durante esos días, fue cuando explotó el caso Rubiales por el beso a la jugadora tras el partido. La jugadora llegó a la isla con sus compañeras justo en el momento en el que se destaba el escándalo por las presiones que habrían recibido ella y su entorno para que disculpara el comportamiento del entonces presidente de la Federación, que se negaba a dimitir a pesar de las críticas.