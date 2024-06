El Club Náutico Ibiza negoció con Doce Millas para que no se presentase a concurso

A pesar de no incluir en la trama de cohecho del Caso Puertos al Club Náutico Ibiza (CNI), la jueza de instrucción, Martina Mora, considera acreditado a través de las diligencias practicadas que el club, «llegó a un acuerdo con responsables del Club Deportivo Básico Doce Millas (CDBDM)» entre 2020 y 2021 para pagar a cambio de su retirada y silencio.

No habría quedado acreditada ni la cantidad acordada ni si finalmente se llegó a abonar. Sin embargo, sí que se sabría que las partes acordaron que Doce Millas no impugnaría la prórroga que se había concedido al CNI y no se presentaría al concurso público para la licitación del espacio que ocupaba el club ibicenco. La jueza que instruye el caso Puertos, asegura que, tras el cese de Joan Gual de Torrella, las conversaciones siguieron entre el CNI y CDBDM, «hasta el punto de haber alcanzado un borrador de acuerdo que fue presentado para su ratificación ante la Autoridad Portuaria de Balears».

El borrador, por el que Doce Millas aceptaba la prórroga de la concesión al CNI, pretendía también que retirase el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears del 15 de mayo de 2020. Este último extremo no fue aceptado por la Abogacía del Estado. Preguntados por este documento y la posible contraprestación que no figura, los responsables del CNI y Cdbdm investigados dieron «respuestas totalmente evasivas», apunta la jueza.