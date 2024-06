Los ‘Caminos cruzados’ de los sentimientos y el arte de Herreyns

En la vida del artista Gilbert Herreyns hay caminos físicos cruzados «por países y regiones». Nació en Bélgica y ahí, en 1966, inició su obra y expuso por primera vez una treintena de cuadros y dibujos. Tres años después descubrió Formentera, gracias a unos amigos que le invitaron a pasar unas vacaciones «idílicas» en la isla, que influyeron en que acabase comprando en ella un terreno. «En mi vida, he ido volviendo a Bélgica y me paré aquí a finales de los 70», explica sobre la decisión que tomó junto a su familia de vivir entre Ibiza y Formentera. Además de una vida «cruzada», Herreyns también considera que en su trabajo hay muchos caminos plásticos cruzados: «He trabajado mucho con el símbolo de la cruz y también con los cruzamientos». Para dar a conocer estas diferentes conexiones, ahora publica ‘Caminos Cruzados’, el primer libro que recoge su obra y su historia. El ejemplar, editado por Balàfia Postals, se presenta hoy a las 20.30, en Sa Nostra Sala, en Vila.

La idea de crear este libro nació en 2016, cuando Herreyns estuvo convaleciente tras pasar «bastante tiempo» en un coma inducido tras una operación quirúrgica. Esta experiencia le hizo reflexionar sobre su vida y pensar en «hacer una especie de recapitulación», cuenta. Al principio escribía para sí mismo, sobre su infancia, pero cuando llegó a su adolescencia, que coincidía con sus inicios en el estudio de Bellas Artes: «Pensé que podía ser interesante explicar mi vida normal y mi vida artística», aclara. Ante el interés de Neus Escandell, editora de Balàfia Postals, por publicar un libro, Herreyns trató de acelerar su relato, aunque fue un proceso «complejo». El artista escribía cada pasaje a mano, en francés, y le pasaba una foto del papel a una colaboradora que tenía en Francia. Ella lo transcribía y se lo enviaba de nuevo a él para que hiciera sus correcciones: «Y continuaba el proceso, que ha sido largo», asegura. El libro cuenta con dos versiones, que permiten que se lea en cuatro idiomas. Una de ellas está en francés e inglés y otra, en castellano y catalán. Para la transcripción al catalán, el artista ha contado con la ayuda de su mujer, la exprofesora y escritora Neus Riera Balanzat.

En la experiencia que expone el libro, se incluyen una gran cantidad de imágenes de las obras pictóricas, grabados, instalaciones y esculturas que ha creado el artista. La mayoría de fotografías las ha hecho un amigo de Herreyns y, en la edición, era «muy importante» que éstas fueran «un buen reflejo de la obra real», detalla Escandell, destacando la meticulosidad y autoexigencia del artista, que puede comprobarse en el resultado final del libro.

En este, se puede conocer el peso de las vivencias en las creaciones artísticas, algo sobre lo que Herreyns apunta: «La vida siempre tiene una influencia sobre el arte y tu trabajo. Lo difícil es definir la idea. Pero se nota especialmente cuando te pasa algo dramático». El artista pasa algunas hojas de un ejemplar del libro que reposa sobre la mesa, y añade: «Por ejemplo, se ve un antes y un después tras la muerte de mi primera mujer», un duro acontecimiento que llegó en 1974.

Entre otros cambios que han influido en su obra, también identifica la mudanza de Bélgica a España, «o cosas más recientes, como la influencia de la naturaleza en mis trabajos», asegura, sobre una etapa de creación en la que se mantiene desde 2012, y en la que considera que seguirá trabajando. En este momento: «Tengo dos lados, uno un poco pictórico,en el que siempre mezclo un elemento vegetal, y las esculturas, que me interesan mucho», detalla.

Sobre la influencia de la naturaleza en su obra, explica: «Digamos que la convierto en obra de arte, que no es una copia, sino que me influencia y me hace trabajar con sus energías». Entre estas creaciones se contemplan texturas orgánicas, que incluyen ramas de pinos, o esculturas preparadas con cuerdas, piedra de marés y madera. Esta, en concreto son ramas de sabina que Herreyns recoge en su terreno de Formentera: «Corto las branques, quito la piel... Hago todo un proceso, y después pongo las cosas en forma, y a veces lo mezclo con diferentes elementos». En este proceso, Herreyns no deja de ser detallista: «Él va podando, y estudiando», especifica su mujer, sobre las formas que el artista da a los árboles que rodean su hogar.

Colores primarios

Herreyns empezó con «arte abstracto», en el que intercalaba varios colores, entre los que imperan los primarios. Sin embargo, uno en concreto nace en Formentera: «Me parece que a partir del Mediterráneo introduzco el azul», aclara. Sin embargo, considera «complicado», elegir este u otro como su preferido. Le gustan «el azul, el rojo, y el amarillo», aunque también hay colores oscurosen sus pinturas, a las que describe como: «La negación de todo. El infinito total... Un concepto diferente, que se aleja completamente de la Tierra». Ha usado el negro en diferentes momentos, como se puede observar en el libro, que Herreyns abre de nuevo para mostrar el uso del «oscuro total» en dos obras que tienen 15 años de diferencia.

El artista considera que Formentera tiene algo «muy importante», que es la vista al mar desde su casa. Aunque para él es difícil describir los sentimientos que el gran azul le despierta. En general, le cuesta describir los sentimientos: «Porque yo lo he pintado todo», especifica. Las emociones «no se pueden explicar de una manera racional. Lo que tu recibes del mar, de una ciudad, de una mujer, o lo que sea ¿Cómo lo puedes explicar? Lo vives y, después, cuando trabajas, automáticamente se transmite de otra manera, si eres una persona honesta contigo mismo», indica Herreyns. «Cuando algo le impregna, luego lo traduce en el cuadro», añade Riera.

Y de una manera parecida, el artista explica lo que trata de transmitir a quien contempla su arte: «Mi pintura es un medio para que el espectador pueda pasar a otra dimensión. Tú tienes la realidad aquí, si puedes pasar y reflexionar o pensar en otra cosa, es en un plano que no es el real». El artista defiende que hay una interrelación «misteriosa y que no se puede explicar» entre el observador y el pintor. Como ha comentado con quienes intervendrán en la presentación de hoy: «La interpretación del espectador es libre».

