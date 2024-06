La oposición pide la dimisión de Le Senne: «Ha perdido la autoridad moral»

Toda la oposición se unió ayer para pedir la dimisión inmediata del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos presentaron un escrito de remoción para destituir al diputado de Vox, si bien el PP actuó de cortafuegos e impidió su tramitación.

«Visto que no va a dimitir, exigimos al PP que tome medidas. Salen en todos los telediarios porque un presidente del Parlament arranca de forma agresiva una fotografía de un ordenador de la vicepresidenta. Es inadmisible. Hay cosas que simplemente no se pueden hacer. Y si lo hace solo puede pedir disculpas y dimitir. Pero el PP ha puesto obstáculos para que no se tramite su revocación mientras hacen un ejercicio de equidistancia culpando a unos y a otros. O están con la democracia o se sitúan con la ultraderecha», declaró el portavoz del PSIB, Iago Negueruela.

Unas críticas compartidas por Més per Mallorca. «Es una actitud no solamente impropia sino prácticamente incalificable», denunció Lluís Apesteguia, que añadió que «el presidente del Parlament necesita mantener una honorabilidad exquisita, y después de lo sucedido es imposible que recupere de ninguna forma la autoridad moral que requiere su figura. No puede hacer nada para recuperarla porque los hechos fueron lo suficientemente graves como para que no haya marcha atrás». «Solo le queda la dimisión», reclamó. De «completamente injustificable» también calificó Josep Castells, de Més per Menorca, la actitud de Le Senne, a quien «en un año se le ha caído la careta».

«Francamente no me esperaba que el PP mantuviera esta equidistancia. Si yo fuera Prohens, mañana [por hoy] no querría estar todo el día con Le Senne detrás. Pensaba que ella sería la primera interesada en evitar esta imagen, pero vemos que le siguen dando su apoyo», lamentó la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez. «Le Senne justifica su decisión porque durante la intervención del diputado de Vox Sergio Rodríguez la foto podría alterarle, cuando legitimó hace unas semanas al general Yagüe, el carnicero de Badajoz, responsable de la muerte de 2.000 personas. ¿De verdad tiene tantos miramientos con un diputado que se pasa el día provocando legitimando crímenes de guerra?», concluyó.

