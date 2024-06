Que la situación en el Consell de Formentera no haga más que enmarañarse, en vez de solucionarse, así como pasa el tiempo. El presidente del PP de Formentera, Alcaraz, dimite de su cargo en el partido, que no le acepta la renuncia a sus cargos en el Consell, mientras el presidente insular, Córdoba, se aferra aún más a la poltrona y no se plantea marcharse.

Llama la atención

Las dudas que tiene Comisiones Obreras sobre los detalles del accidente laboral de la semana pasada en unas obras de Endesa y en el que resultaron heridos tres trabajadores, uno de ellos aún hospitalizado en el Hospital La Fe de Valencia por quemaduras en el 45% del cuerpo. El sindicato tiene la sensación de que la compañía «está tapando algo desde el principio».

Que el secretario general saliente de la Federación Socialista de Ibiza, Josep Marí Ribas Agustinet, afirme, recordando su etapa como conseller de Movilidad cuando se le pregunta si Menorca tiene más peso que Ibiza en el Ejecutivo, que si una isla no consigue más del Govern balear «es porque no se trabaja bien». Además, señala que sí se tiene en cuenta el aporte de la isla al PIB balear.