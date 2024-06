El Museu Etnogràfic d’Eivissa organitza en juliol els seus ‘Tallers d’Estiu’ per a nens i nenes de 6 a 12 anys

El Museu Etnogràfic d’Eivissa de Can Ros torna a organitzar com cada estiu una sèrie de tallers gratuïts infantils, per a petits entre 6 i 12 anys.

Enguany el museu celebra els seus 30 anys de vida i per això ha posat en marxa diverses activitats lúdiques i divertides perquè els nens i nenes coneguin el patrimoni del Museu a través de manualitats, visites a les diferents sales del museu i també una sèrie de jocs sobre l'illa, la seva història, la tradició i identitat i també del ca eivissenc.

Els tallers se celebren en horari de dilluns a divendres i de 10 .00 a 13.30 hores, en tres torns:

- De l'1 al 5 de juliol

- Del 8 al 12 de juliol

- Del 15 al 19 de juliol

Per a inscriure's en aquests tallers gratuïts és necessari enviar un correu a museuetnograficcanros@gmail.com