Marta Vidal: «Hay que poner límites y hacer compatible el modelo económico del turismo con el bienestar, pero siempre con datos»

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, expresó, en respuesta al PSOE, que «es indispensable poner límites y hacer compatible el modelo económico del turismo con el bienestar del residente, pero siempre con un trabajo serio y datos». En este sentido, valoró la ley para limitar la entrada de vehículos en Ibiza, que ya entró recientemente en la Cámara autonómica: «El Consell de Ibiza sí que hizo los deberes, analizando y evaluando la problemática derivada de la congestión del territorio insular para poder dar solución. Y este Govern sí dará apoyo a los consells para aprobar futuras limitaciones en la entrada de vehículos». Añadió que «cada isla tiene sus particularidades y es indispensable tener datos para llevar adelante esta regulación y tener claro que hará falta adoptar diferentes medidas para paliar los problemas que se están produciendo en determinadas zonas por la gran afluencia de vehículos y los atascos de tráfico».

Crecer en volumen: "En el fondo quieren decir crecer en gente rica"

Esta es solo una parte de la intervención de Vidal en respuesta al diputado socialista Carles Bona, que preguntó a la consellera si cree que las restricciones a la circulación del vehículo privado son una herramienta útil para combatir la masificación turística. El diputado acusó al Govern de doble vara de medir: «Usted puede decir lo que quiera, pero han aprobado un decreto ley para permitir que los ayuntamientos hagan literalmente lo que les dé la gana [en referencia al Decreto Ley de Simplificación Administrativa]. ¿Y qué ha hecho el de Santanyí (...)? Duplicar el aparcamiento del Caló des Moro [cala de Mallorca habitualmente masificada, en la que el domingo se manifestaron cerca de 300 residentes]». Por otro lado, Bona añadió: «Ustedes se disfrazan de no crecer en volumen, pero en el fondo quieren decir crecer en gente rica, que consume más energía y agua, que deja una mayor huella ecológica y no quiere restricciones de movilidad. No es turismo de calidad lo que quieren, es turismo de lujo; la calidad se mide con otros parámetros».

"Los alcaldes tienen la competencia urbanística"

La consellera señaló que «los alcaldes tienen la competencia urbanística». «Si a ellos no les gustan algunas de las medidas establecidas en el decreto ley, lo tienen muy sencillo: deben aprobar un acuerdo de pleno sacando adelante una medida cautelar y modificar su planeamiento. A ver cuántos alcaldes del PSOE y de Més lo hacen. Ya lo veremos», ironizó. «Lo mismo con los aparcamientos disuasorios. ¿No les gustan? No los hagan. Nosotros damos herramientas».

El decreto permite a los consistorios crear aparcamientos temporales un máximo de ocho meses al año en cualquier tipo de suelo, incluido el rústico. El objetivo es que sean zonas disuasorias para dejar el coche para luego desplazarse en transporte público lanzadera a los lugares que se quiera visitar.