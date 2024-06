Trabajadores del Patronato de Deportes de Ibiza: "Se han perdido las formas, se nos ha faltado al respeto y se nos sigue ignorando"

Los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes de Vila han criticado la falta de información y "ninguneo" que, aseguran, sufren por parte del Ayuntamiento de Ibiza, tal y como se desprende del escrito que han enviado a CCOO, sindicato que ha hecho público dicho texto este martes a través de las redes sociales.

La plantilla expresa su preocupación por el futuro de los empleados de este órgano (apuntan que son un total de 34) después de que en el mes de abril saltase a la prensa que el Consistorio pretende cerrar el Patronato y absorber a sus trabajadores. Así lo explicó entonces la concejala de Deportes, Ana Ferrer, en declaraciones recogidas por este diario: "Los empleados se subrogarán y pasarán a formar parte del Ayuntamiento, dentro de la concejalía de Deportes (...) No tienen nada que temer, tendrán mejores condiciones y menos duplicidad de tareas (...) Las actividades continúan independientemente de si el organismo que figura detrás es el Patronato o la concejalía".

Sin embargo, parece que la tensión entre los trabajadores va en aumento: "Llevamos demasiados meses intentando ser escuchados (...), chocando contra un muro y, a día de hoy, nadie nos ha explicado los motivos ni nada de nada". Asimismo, en el comunicado dirigido a CCOO confirman su desconocimiento sobre lo que ocurrirá exactamente a partir de ahora, durante la transición para cerrar el Patronato: "No sabemos lo que nos espera, la hoja de ruta a seguir, los tiempos. Ni siquiera sabemos cuál es el objetivo". "Estamos dolidos por el trato, el ninguneo, la desidia, la incertidumbre... Es duro enterarse por la prensa de lo que piensan hacer con tu puesto de trabajo", agregan.

"Creemos que hemos tenido paciencia y saber estar, a pesar de que con nosotros se han perdido las formas, faltado al respeto e ignorado (y se nos sigue ignorando)", afirman.

Con todo, piden "empatía y empezar a negociar", en referencia a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que piden desde el año pasado. La RPT define las funciones y remuneraciones de cada cargo de la Administración y, al solicitarla, los empleados esperaban recibir un salario igualado con el del resto de personal del Ayuntamiento. Los trabajadores trataron de reunirse con el anterior equipo de gobierno municipal para negociar su situación salarial, pero no progresaron: "Porque estaba el cambio en marcha", según apuntaron desde el Patronato, donde, en abril, aseguraron no haber recibido comunicación alguna por parte del Ayuntamiento anunciando el cierre del Patronato. "De momento no sabemos nada, no tenemos nada claro", señalaron entonces. Los trabajadores se enteraron a través de los medios de comunicación: "Habíamos oído rumores, pero oficialmente nadie nos ha comunicado nada", expresaron hace dos meses.

Desde el Consistorio apuntaron a que la supresión del Patronato dará respuesta a la demanda que había sobre mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

En el comunicado que han enviado esta semana a CCOO, los trabajadores afirman que intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden a pesar de la falta de medios y que esta situación ha hecho mella en los ánimos de la plantilla: "Cada lunes que pasa es más difícil levantarse y poner buena cara para venir al trabajo".

"Nunca hemos pedido que el Patronato de Deportes desaparezca, como alguna vez se ha insinuado. Simplemente pedimos ser escuchados, igual que se escuchó a los trabajadores del Ayuntamiento en su momento. Estamos muy cansados de escuchar 'Nos reunimos la semana que viene', y así llevamos meses y nos reunimos tan de tarde en tarde, que siempre es como el día de la marmota. Siempre volvemos a empezar y avances, ninguno", prosigue el escrito.

Los trabajadores no descartan que esta situación pueda tener "consecuencias": "Todo tiene un límite".