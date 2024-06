El absoluto caos y la ingobernabilidad que sufre el Consell de Formentera después de la renuncia de siete de los ocho concejales de Sa Unió (Artal Mayans se dio de plazo el fin de semana para tomar una decisión). Esta situación inédita se ve agravada además con las especiales circunstancias que rodean a una institución que es también Ayuntamiento. Ahora se queda sin equipo de gobierno y, por extensión, sin Junta de Govern, el organismo homólogo a los consells executius del resto de consells. Con la excepción de que en Formentera no se pueden nombrar consellers no electos. El secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro, advierte de que, con la ley en la mano, no es posible impulsar las funciones ejecutivas que ejercía la Junta de Govern.

Llama la atención

La proliferación de vertidos de aguas fecales en el litoral ibicenco. A los ya tradicionales producidos por la obsoleta depuradora de Ibiza, que debe ser sustituida en agosto por la nueva construida en Sa Coma, se une ahora otro de la planta de Santa Eulària en una zona conocida como sa Caleta. Una avería provocó este vertido, que fue solucionado por Abaqua después de recibir el aviso del Ayuntamiento.