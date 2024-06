Un deportivo navega por aguas de Ibiza

"Lo que no pase en Ibiza no pasa en ningún sitio". Con esta frase se compartió este fin de semana en redes sociales el vídeo de un coche deportivo navegando por aguas ibicencas. El jetcar, como lo llama la empresa que alquila esta embarcación con un casco que simula ser un deportivo, navegaba frente a la zona portuaria de es Botafoc del puerto de Ibiza y su conductor no dudó en cruzar por delante de un ferry de Baleària que arribaba a la ciudad.

Al parecer, este tipo de vehículos flotantes son la última moda en las Baleares, y en Ibiza ya se vieron el verano pasado. Entre los comentarios al vídeo hay quien dice que también navegan por Mallorca. "¿Qué es eso?", pregunta un usuario en Instagram. "Un rico excéntrico", responde otro. "Supongo que este verano van a pegar fuerte", añade otra persona.

Lo cierto es que en Ibiza ya hay alguna empresa que los alquilan. Lo venden como algo exclusivo: "el primer deportivo acuático de la isla". Y animan a descubrir "el paraíso ibicenco con diversión y seguridad".