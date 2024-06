David Guetta cuenta cómo fue su primer 'show' en Ibiza: "Volví llorando a casa"

Por las redes circula un vídeo de un joven David Guetta en Space en 1996. El dj y productor galo explica cómo fue su primer 'show' en la isla de la mano de Pepe Roselló en la desaparecida discoteca, que este año ha vuelto en forma de fiesta a Eden, en Sant Antoni.

David Guetta sólo era conocido en París, pero a Roselló le gustó su música y le pidió que pinchara en su establecimiento. Justo el día del 'show' estaba lloviendo y el local estaba vacío. Guetta confiesa: "Volví llorando a casa". Pero Pepe le dio otra oportunidad que el galo supo aprovechar.

"En 1996 algo increíble me pasó. Yo no era un dj famoso. Estaba pinchando en Bataclan y el dueño de Space, Pepe (Roselló) me llamó para verme. Y me dijo: "me gusta tu música. Deberías pinchar en Space". Fue realmente loco, porque hasta entonces nadie me conocía. Yo era un dj famoso en París pero no mundial. El año después pinché mi primera sesión en Space. Bastante divertido, el día del 'show' estaba lloviendo. Estaba casi vacío, así que volví llorando a casa. Estaba muy triste, pero él (Pepe Roselló) amaba la música y dijo: "Quiero que vengas otra noche" y esta vez, hizo buen tiempo y se llenó", relata el artista.

En la actualidad, su fiesta en la isla 'F*** Me I'm Famous' atrae a miles de personas cada verano a Ibiza y llena las salas de baile. Es el dj número 1, según las encuestas de DJ Magacine.