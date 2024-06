Luke Evans, actor y cantantes: «Siempre soy el malo de las películas, será por mi cara»

Luke Evans (Gales, 1979) es un actor y cantante británico de fama internacional que ha conseguido triunfar en Hollywood como protagonista en películas como ‘Los Tres Mosqueteros’, ‘Fast & Furious’ 5 y 6, ‘El Hobbit’, ‘Dracula Untold’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘The Crow’ o ‘Pinocho’, entre otras. Conoce bien Ibiza desde hace años y pasa largas temporadas en su casa de ses Salines, su paraíso privado para relajarse.

¿Qué le ha traído de nuevo a la isla?

He venido en esta ocasión para presentar mi nueva colección de moda BDXY en el Hotel Nobu junto a mis socios el arquitecto Fran Tomas y el diseñador Chris Brown. Hemos hecho un lanzamiento con una fiesta bonita, elegante y divertida en el roofterrace de Nobu y ha sido interesante ver la primera impresión del público y los amigos a nuestra colección de verano con camisetas, ropa interior, bolsas, toallas y prendas de baño sostenibles fabricadas en Portugal e inspiradas en la isla que te hacen sentir sexy, independiente y con identidad. Se completa con una vela aromática con los olores de la isla que percibo cuando paseo o navego. Es una colección pequeña, con una inversión reducida para empezar a vender online y tenemos un pop up store en el hotel con nuestra colección a la venta.

¿Cómo surgió este proyecto?

Nació por la pasión de los tres socios en hacer algo nuevo, somos amigos íntimos y compartimos las mismas ideas por lo que hacemos todo el proceso conjuntamente. Nuestra inspiración colectiva es casi la misma, pero venimos de distintas áreas, somos un equipo y evaluamos cada pieza, diseño o colección de forma orgánica con las ideas que cada uno brinda. Tenemos tres backgrounds diferentes que creativamente son casi iguales pero aportamos un montón de ideas de forma individual y colectiva. Aprendemos cada uno del otro y nos tenemos mucho respeto.

¿Qué ha encontrado de especial en España como para tener casa en Malasaña y Ibiza y convertirla en su residencia a lo largo del año?

En España me encuentro muy tranquilo y como en casa. Me encanta el tiempo, la gente, la comida, las almejas, el flamenco, todo lo de España me gusta ya que tienen un idea de la vida fantástica. Ahora que soy socio de una empresa con Fran y veo la experiencia desde un punto más local estoy mucho más integrado y comprometido. Hasta he pasado la pasada Navidad en Alicante.

¿Qué significa Ibiza para usted?

Es un escape para todo lo que rodea mi mundo y mi trabajo. Cuando vengo de Londres necesito una semana para adaptarme al ritmo de la isla, darme cuenta de que la vida puede ser más lenta y se puede esperar por un taxi, un proveedor o un albañil. Aprecio la vida isleña, es muy diferente, el tempo es más lento y a veces necesito un tiempo para aceptarlo. Tengo una casa cerca de ses Salines desde hace tiempo, tiene una belleza natural increíble, paseo por los alrededores a menudo porque me gusta el paisaje del mar, me encanta navegar a Formentera y vivir una vida isleña en contacto con la naturaleza, oír el canto de los pájaros, ver la salida del sol y respirar aire puro sin nadie alrededor.

Ha hecho muchas películas interpretando a personajes muy desiguales.

Mucha gente me ha preguntado lo mismo, pero es muy difícil de contestar porque soy muy afortunado de poder dedicarme a ser actor y vivir de ello. Es un mundo y una industria muy especial y única. Es muy duro, nunca pensé que me dedicaría a ello y ya llevo 17 años, cada trabajo que me dan me alegra y lo disfruto mucho, intento que sea la mejor experiencia posible y dar todo lo que puedo de mí.

¿Cuál es el personaje que más le ha gustado interpretar o con el que se ha sentido más cómodo trabajando?

Por supuesto que hay algunos con los que he disfrutado más que con otros. Quizás sean las películas más notorias porque son a las que más energía he destinado como ‘El Hobbit’, ‘Drácula’ y ‘La Bella y la Bestia’. Han sido experiencias inolvidables porque fueron únicas y los personajes han marcado un estilo o forma de entender el cine. Cuando viajo la gente me nombra o me habla de estos personajes, ya sea en Ibiza o en la India y eso es algo fabuloso.

¿Los personajes marcan a un intérprete o forman parte de su carácter como actor?

De algún modo estos caracteres se han convertido en parte de mí y soy conocido gracias a ellos, soy feliz de haber sido esas personas en la ficción cinematográfica. Siempre soy el malo de la película, será por mi cara (sonríe).

¿En qué proyectos trabaja en la actualidad?

He finalizado un film que se llama ‘World Braker’ con Milla Jovovich y jóvenes actores en Irlanda del Norte, es un tanto apocalíptico, como si fuera el fin del mundo. El tiempo en marzo es horrible allí para filmar en el exterior, así que fueron seis semanas terribles con tormentas, tornados, lluvia y de todo. El rodaje fue muy intenso pero es una gran obra sobre la historia de un padre y su hija sobreviviendo al fin del mundo . Tengo cuatro proyectos más en marcha pero no te puedo contar nada por los contratos. Ahora voy a tomarme un descanso en esta isla paradisiaca para estudiar lo que hacer en un futuro inmediato.

La inteligencia artificial nos ha invadido de repente como una nueva revolución tecnológica. ¿Va a cambiar el modo en el que veremos las películas?

La lucha ante esta revolución está un poco en poner unas reglas para el uso correcto y legal de la IA. Para doblar las voces, los movimientos y la actuación de los actores, está muy bien para el entretenimiento, pero nunca podrá replicar la actuación de un ser humano. Dedico mucho tiempo a estudiar la parte psicológica de un personaje para interpretarlo y eso es fundamental, así que no creo que eso lo pueda hacer la Inteligencia Artificial, pero estará muy presente en partes de nuestro trabajo y nuestra vida en el futuro.

¿Deberíamos tener miedo?

Miedo no porque no podemos obviarlo, está aquí. No va a desaparecer, siempre está ahí. Pero quiero pensar que la realidad siempre es más bonita y mejor que lo artificial, siempre. La ciencia ficción sólo funciona porque está vinculada a la realidad.

Ha comentado alguna vez que quiere ser padre...

Creo que primero se puede empezar con un perro porque los perros siguen siendo bebés siempre, no crecen mucho, tienen sus necesidades básicas. Creo que es un buen comienzo para conocer las responsabilidades que conlleva tener a un miembro de la familia a tu cargo. Quién sabe... sería bonito tener un hijo.

¿Con qué sueña?

Mi sueño es que esta marca en la que hemos puesto tanta energía, amor y dedicación funcione. Estoy muy orgulloso de mis socios y compañeros y deseo que sea un viaje que dure muchos años.

Pese a su cara de ‘malo’ en las películas usted se muestra sonriente ante la vida.

Compartir lo que hacemos con el mundo. Construir lo que hemos estado haciendo juntos y seguir sonriendo, es lo mejor. Y encima es divertido, que es lo increíble.

