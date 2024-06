Domingo en Ibiza de peluquería y solidaridad

La decimoprimera edición de ‘Peluqueros Solidarios’ arranca puntual en el parque de la Paz a las diez de la mañana. «A las 9.45 horas ya había clientes sentados en la sala de espera que hemos montado», comenta Pepe Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Es Clot, la organizadora del evento. El peluquero ya jubilado no solo supervisa que todo esté en orden, en unos minutos también se pondrá manos a la obra con las tijeras y el peine, como el resto de compañeros de profesión que se han sumado altruistamente a esta jornada benéfica, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza y de la firma Postquam Professional, que es la que proporciona los productos de peluquería.

Por solo siete euros, que es la donación que se solicita por cada corte de pelo, la gente que se apunta se arregla la melena y, lo más importante, colabora con una buena causa. Este año los donativos irán a parar a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif), que defiende los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y sus familiares. Es la primera vez que la entidad de referencia en deporte adaptado e inclusivo de las Pitiusas participa en ‘Peluqueros Solidarios’. «Fue Carmen García, miembro de la junta directiva de Addif y de la asociación vecinal del barrio de es Clot, la que propuso nuestro nombre», explica la presidenta, Myriam Martín Muñoz.

«Eventos como este nos permiten funcionar hasta que las subvenciones llegan», afirma. A su lado están algunos de los «63 usuarios» de Addif. La asociación ha instalado para la ocasión un estand en el que se ofrece información, se recolectan donativos y se reparten los tiquetes para cortarse el pelo.

Siguiendo atentamente la marcha de los acontecimientos están también tres concejalas del Ayuntamiento de Ibiza: la del barrio de es Clot y tercera teniente de alcalde, Blanca Hernández; la responsable de Bienestar Social, Lola Penín, y la edil de Cultura, Carmen Domínguez.

Llamamiento a los jóvenes peluqueros

Concentrados en su labor, los peluqueros participantes, de momento siete, se afanan en hacer su trabajo bien y rápido «para recaudar para Addif el máximo de dinero posible». Lo apunta el responsable de la peluquería Barber Shop Ibiza, José María Calvo, que aprovecha para «hacer un llamamiento a todas las nuevas generaciones de peluqueros de la isla para que sacrifiquen algunas horas de su domingo y se sumen a la iniciativa solidaria». «En este evento casi siempre somos los mismos y la mayoría estamos ya talluditos», comenta.

Al lado de este veterano peluquero, que en estos momentos le está cortando el pelo a Joan Sillero, al frente de la Associació de Voluntaris d’Eivissa; está el presidente de Es Clot haciendo lo propio con el vicepresidente de la asociación de vecinos, Cesáreo Romero.

Al igual que Pepe Pérez, Manuela Miguel ya está retirada de la profesión, sin embargo, no ha dudado en sumarse a esta jornada para «cooperar en una buena causa» y no perder el contacto con sus colegas de oficio. Lo cuenta mientras le corta el pelo a la pequeña Inés, de cuatro años, ante la atenta mirada de su madre, Patricia Riera. «Manuela también le ha arreglado el flequillo a mi otra hija, a María, de once años», dice esta vecina de la zona, que opina que este tipo de iniciativas «se deberían organizar en todos los municipios de la isla». Ellas, que ya han participado en ‘Peluqueros Solidarios’ en otras ediciones, como tienen experiencia, se han acercado temprano al parque de la Paz «para no quedarse sin número». Es lo que ha hecho también Maria Tur Roig, otra asidua a esta cita, a la que se ha apuntado con su hija, Ana Martínez Tur, y su nieta Ona.

En representación de Momoa Ibiza, están trabajando como peluqueros Susana de las Heras y su pareja, Stephane Chouet, que fue quien la animó en su momento a apuntarse al evento anual de Es Clot, en el que lleva colaborando al menos seis ediciones.

Otra incondicional de ‘Peluqueros Solidarios’ es Esther Bermúdez, actual propietaria de Pérez Peluquero, el negocio que antes llevaba Pepe Pérez, del que «ha heredado las ganas» que le pone a todo el presidente de Es Clot. «Para mí significa mucho poder ayudar, en este caso, a Addif», comenta mientras le corta el cabello a una clienta habitual que forma parte de la Asociación de Vecinos Es Clot, Pepi García, que aprovecha el momento para alabar el buen hacer y el carácter de la peluquera.

En el parque de la Paz está trabajando, además, Jeannefer Marín, de los Barber Angels, que periódicamente ofrecen en el Casal de Igualtat de Vila cortes de cabello y arreglo de barba gratuitos para personas sin hogar y con pocos recursos. «Es la primera vez que participo en ‘Peluqueros Solidarios’. Quería ver en qué consiste para valorar la posibilidad de colaborar juntos en próximas iniciativas», explica.

