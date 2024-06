Josep Marí 'Agustinet': «Llevo mucho tiempo en este trabajo, que es complejo y quema»

El presidente de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas, Agustinet, vinculó su retirada más al momento vital en el que se encuentra que a los resultados electorales. Agustinet asumió la secretaría general de los socialistas de Ibiza en enero de 2020. «Es cierto que los últimos resultados electorales no han sido buenos, pero es más un tema de mi situación actual que de los resultados de las elecciones», confesó en declaraciones a medios de comunicación, tras acercarse junto a otros representantes del PSOE de Ibiza a la concentración por el Día Mundial del Abuso y Maltrato en la Vejez convocada por la plataforma Fadigma.

Señaló que ya ha alcanzado la edad de jubilación (este año cumplió los 65 años) y recientemente se retiró de su trabajo en la Banca March. «Pensé que era un buen momento, tras pasar todo este ciclo electoral de un año para dar un paso a un lado y dejar el sitio a otra persona que dirija el partido y le dé un impulso». «Creo que el partido lo necesita y la sociedad, seguramente, también. Yo he servido (al partido y a las instituciones) todo lo bien que he sabido y ahora es el turno de otra persona», indicó, «llevo muchos años en este trabajo, que es complejo, que quema y no siempre es alegre».

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, agradeció a Josep Marí su liderazgo al frente de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), después de que éste anunciara este sábado su retirada y la celebración de un Congreso Extraordinario el próximo 20 de julio.

En un mensaje en la red social ‘X’, recogido por Europa Press, Armengol dio las gracias al aún secretario general de la FSE-PSOE, por haber sido «alcalde entregado, diputado comprometido, magnífico conseller» y «socialista convencido». «Has liderado la FSE-PSOE con la tenacidad que requiere querer transformar tu tierra a mejor», señaló, apuntando que Marí «ha marcado camino y seguirá siendo un ejemplo a seguir para todos».

En la misma red social, el ex alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, calificó de «referente ahora y siempre» a Agustinet. «Espero seguir contando con tu sabiduría y experiencia. Un fuerte abrazo» concluyó su mensaje.

También la diputada socialista Milena Herrera advirtió al todavía secretario de la FSE-PSOE que no le dejarán «irse demasiado lejos», «y lo sabes», añadió. En su mensaje agradeció sus «enseñanzas, por la confianza y por el trabajo» que ha podido hacer a su lado».

