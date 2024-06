Vecinos del vertedero de Ibiza: "El olor es nauseabundo, pero para el Consell el mal olor no existe"

"El olor es nauseabundo, pero para el Consell el mal olor no existe al no haber una queja numerosa en la app", denuncia la Plataforma Es Hora de Soluciones para el Vertedero de Ibiza. Los vecinos afectadis por el vertedero explican que apenas unos 150 vecinos que viven en las zonas afectadas (Jesús, Roca Llisa, Cap Martinet, Can Furnet, Cas Cómodo y Cala Llonga, entre otras) tienen descargada la aplicación Nassap, que permite detectar y monitorizar los malos olores, lo que supone que las quejas que estos 150 vecinos presentan a través de la app no es "numerosa" para la institución.

Es lo que ha pasado, insisten, en "los últimos episodios de la semana pasada", cuando "miles de vecinos" sufrieron un olor "nauseabundo continuado" pero el problema "no existía ni para la herramienta informática ni para la administración competente". No tiene ningún sentido que el Consell base su acción en esta App y nos han dejado muy claro que ellos sólo entiende que hay problemas si son referidos a través de Nassapp ”, ha señalado Flor Dell’Agnolo, coordinadora de la plataforma vecinal, que califica esta aplicación como de "gran desconocida" y, de hecho, en los dos años que lleva en funcionamiento "nunca ha sido una herramienta bien valorada por los vecinos y vecinas".

"Cada vez hay menos personas que la usan", apuntan desde la plataforma, que señala que "durante mese sno ha servido para solucionar nada" y que los olores no sólo se han mantenido sino, además, "empeorado". "En la última reunión convocada en el área ambiental de Ca Na Putxa, muchos vecinos pusieron en duda la utilidad de usar la app. En los peores momentos de olores, el reportarlos a la herramienta no ha solucionado nada, por lo que se hace muy difícil convencer la a los vecinos de que la usen”, critica Dell’Agnolo.

Número representativo de usuarios

Así, desde la plataforma piden al Consell de Ibiza una campaña para informar de Nassapp y su funcionamiento con el objetivo de que los vecinos se la descarguen, y la usen, el máximo número posible de afectados. Pero también que mientras no se alcanza una cifra representativa de afectados "tenga en cuenta las quejas que le puedan llegar por otros canales".

“Nosotros vamos a pedir a los vecinos y vecinas afectados que se instalen la app y que la usen, pero solicitamos a la administración insular que ellos realicen campañas informativas de alcance para dar a conocer dicha herramienta. No se pueden evaluar los efectos negativos del vertedero con una App que sólo utilizan unas 150 personas”, finalizado Flor Dell’Agnolo.