El PSOE acusa de "mentir" y "manipular" al Ayuntamiento de Ibiza al anunciar un plan de vivienda

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Ibiza denuncia que el Plan de Vivienda presentado por el alcalde, Rafael Triguero, "se trata de un engaño y una mentira más a la ciudadanía". Lo grave, apuntan, "es que la manipulación del PP del Ayuntamiento se haga con un tema tan sensible como es el acceso a la vivienda".

"Las mentiras de Triguero a la ciudadanía", critican los socialistas en una nota de prensa, en la que añaden que "han llegado a un punto extremo dado que se cumple un año de gobierno y seguimos con una improvisación constante en las decisiones municipales sin tener un plan de ciudad serio y realista". Desde el PSOE indican que "quieren poner estas mentiras de manifiesto para que la ciudadanía sepa cuál es la realidad de ese plan inventado".

Y argumentan para lanzar sus críticas que el Plan de Vivienda "es inexistente por varios motivos: no se ha tramitado ningún convenio de cesión al Ibavi, no existe ningún proyecto redactado de VPO, ni son 24 viviendas en Sa Penya para vivienda pública sino 10". "En definitiva, un Plan de vivienda mentirosa y que no existe", insisten.

Los socialistas recuerdan que en el último pleno, el alcalde "daba lecciones afirmando que 'gobernar no se trataba de ponerse medallas' y, en este caso, se ha colgado la medalla rápidamente, ha escuchado el himno, y se ha hecho la foto sin que la carrera no haya ni empezado".

El portavoz del grupo municipal socialista y exalcalde, Rafa Ruiz, considera "terrible esta forma de hacer política del PP en un tema tan sensible como el acceso a la vivienda. Detrás de esta presentación no hay nada, sólo humo, no existe ningún proyecto serio y realizable. Es, una vez más, una demostración de lo que le interesa al Partido Popular el principal problema de nuestra gente", asegura.

Y añade en el comunicado: "Ya lo demostró [el presidente del Consell de Ibiza] Vicent Marí estando seis años de presidente sin hacer ni una VPO". Y acusa al Partido Popular de copiar lo que ha hecho en otros municipios, "regalar suelo público a entidades privadas que harán edificaciones a precio tasado, sólo faltaría". Sobre este proyecto, lamentan que "al final es suelo público en manos privadas en vez de VPO de carácter público, como hicieron los gobiernos socialistas".

"La realidad", añade el exalcalde del PSOE, "es que Triguero, lo que sí ha hecho hasta ahora respecto a la vivienda pública es nada, ningún proyecto, ninguna cesión; ha cerrado la oficina de vivienda, ha votado en contra de la declaración de Ibiza como zona tensionada y ha votado en contra de la limitación del precio del alquiler en la ciudad". "El PSOE considera que esta presentación es un verdadero ejercicio de trilerismo, de engaño y manipulación a la ciudadanía en una lamentable presentación".

Por otro lado, acusan a Triguero y el PP de "adjudicarse, sin ruborizarse, proyectos que el PSOE dejó terminados, como la promoción de viviendas públicas de Isidor Macabich o la de Ca n'Escandell y prevén, según sus declaraciones a los medios de comunicación, ceder terrenos públicos a empresas privadas".

La improvisación de Triguero, reitera el PSOE, "es tan grave que dos de las promociones que anuncia se prevén instalar en suelo de uso educativo, en Sa Bodega y el terreno donde iba ubicada la guardería en Platja d'en Bossa que ya han decidido no hacer". "Una muestra más -agrega Rafa Ruiz- de la falta de planificación del PP, que sacrifica la educación pública para hacer vivienda privada y deja sin servicios públicos a estas dos zonas" del municipio.

"Para los socialistas, ceder solo público a empresas privadas es un verdadero robo a la ciudadanía y las arcas públicas. Recordemos que cuando el PSOE cedió los terrenos de Isidor Macabich al IBAVI, el Partido Popular amenazó al equipo de gobierno progresista con denunciar este hecho a los tribunales".