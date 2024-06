Este es el motivo por el que este verano no vas a ver a Eugenia Martínez de Irujo en las playas de Ibiza

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo forman una de las parejas más estables y enamoradas del panorama nacional. Y lo han vuelto a demostrar derrochando complicidad en el concierto de Pablo López en el marco del 'Universal Music Festival', en el que la hija de la recordada duquesa de Alba, divertida y de lo más risueña, ha confesado qué hubiese sido en otra vida de no ser diseñadora.

"Me hubiera encantado ser bailaora, me encanta, soy bailona" ha confesado, reconociendo que a pesar de que es escuchar cualquier música y ponerse a mover el 'esqueleto', el 'tuerking' "no me sale". "Seguro que si practico acabo haciéndolo, pero eso ya es de esta época, yo soy de otra" ha añadido entre risas al imaginarse a sí misma 'perreando' como hacen ahora los adolescentes.

Contando los días para el verano y las vacaciones, Eugenia todavía no tiene planes cerrados, aunque asegura que habrá "de todo" como cada año aunque no bikinazo en las playas de Ibiza o Marbella como antaño. "No piso la playa precisamente porque me da mucha pereza el tema de los paparazzi. Me suelo ir por pueblecitos, hacer más vida en casa para que no me pillen. Hago otro tipo de plan, no soy muy de playa la verdad" confiesa.

Y aunque no sabe si este verano se verá con su hermano Cayetano Martínez de Irujo -del que está distanciada desde hace una temporada- sí ha asegurado que le cae bien y le quiere "mucho".

Con una vida tan apasionante como la suya, hemos aprovechado la ocasión para preguntarle si es cierto que va a escribir sus memorias como se rumoreó hace unos días. Y la respuesta es rotunda: "No, ni de coña". "Para empezar no tengo edad para hacer memorias, tampoco he hecho tanto en mi vida como para hacer memorias. Mi apellido, mis antepasados, pero yo como persona física me parecería ridícula si las hiciera" explica.

Por último, gran amiga de Belén Esteban, Eugenia se ha pronunciado sobre el reciente encuentro de 'la patrona' con la Reina Letizia en un evento en Madrid. "Me encanta. Belén es súper fan de la Reina, lo entiendo, yo también soy súper fan de los dos, los admiro muchísimo, me parecen… bueno, espectaculares" ha revelado rindiéndose a la labor de nuestros Reyes.