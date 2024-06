Vila crea una mesa interdisciplinar para luchar contra la violencia de género

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Eivissa, Sara Barbado, ha presentado este miércoles la constitución de la mesa de coordinación local para «promover y mejorar la organización de los agentes implicados en la lucha contra las violencias machistas en el ámbito municipal», según ha apuntado en una rueda de prensa ofrecida en el Casal d’Igualtat de Eivissa.

La constitución de esta mesa se aprobó en el pleno de mayo del Ayuntamiento de Eivissa y «supone una herramienta de trabajo dinámica, cuya configuración podrá cambiar las necesidades que se vayan detectando», apuntó Barbado. En la constitución de la mesa también participaron el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, y miembros del Consell Insular de Eivissa, del Govern balear, la Policía Nacional, Cáritas, Cruz Roja, el Área de Salud Pitiusa, SOIB Dona, Metges del Món y Convivèxit.

Durante la reunión se ha abordado la «necesidad de tener todo más centralizado y organizado, contando con las herramientas reales y eficaces que se tienen a día de hoy pero que quizá no están focalizadas como nos gustaría», ha expuesto Barbado. Entre los asistentes también se comentó, como una carencia concreta, el problema de la vivienda en Eivissa, que afecta especialmente a las mujeres víctimas de violencia machista: «Es otra realidad, y si no enfocamos nuestras ayudas y nuestros recursos, cada día van a aumentar más los casos», ha indicado la concejala.

Educación Infantil

En la mesa también se trató la importancia de la prevención de la violencia de género desde la educación Infantil, para «no sólo llegar a quienes les interesa de manera participativa, sino también a quienes desconocen las herramientas que existen», ha destacado Barbado. En la reunión, se expuso el caso detectado en un colegio de Eivissa, en el que un menor de cuatro años normalizaba que en su casa pegaran a su madre: «Si a esa edad se está normalizando, es que hay un problema de base en la educación», ha señalado la concejala.

En el encuentro también se ha hablado de la prostitución: «Cada vez hay más prostitutas ejerciendo y viviendo en la calle», señaló la concejala, como una realidad ante la que afirmó que se debe trabajar para destinar los medios de los que disponen: «Nos hemos dado cuenta de que tenemos muchos y muy buenos recursos, pero son tantos que muchas veces la ciudadanía está perdida».

Atención a víctimas

Una manera de facilitar el conocimiento de los medios disponibles es un mapa de recursos institucionales, una herramienta «para que los profesionales desde los diferentes ámbitos sepan qué recursos tenemos en las diferentes islas para abordar la violencia machista», ha informado Catalina Salom, directora del IBDona. Este mapa está disponible en papel pero se va a digitalizar y se irá actualizando para conocer a dónde derivar a las víctimas. Salom ha agradecido al Ayuntamiento la constitución de la mesa, como una opción que «facilita que los recursos se muevan y el saber qué pasa y conocer más el municipio».

El IBDona también está preparando una convocatoria de subvenciones para que los municipios puedan complementar la mesa de coordinación local con la figura de un técnico o técnica de igualdad. Los datos de cuántos recursos se destinarán a esta ayuda no son públicos por el momento, pero según ha especificado Salom, «se cubrirá el 100% del salario del profesional que se contrate, dependiendo del municipio que lo haga».

El IBDona cuenta además con una guía de buenas prácticas y su servicio de atención telefónica y de acompañamiento las 24 horas del día. Según ha informado Salom, en el primer trimestre del año este servicio ha atendido 851 llamadas en las Balears, lo que supone un 20,8% menos que en el mismo periodo de 2023.

De estas llamadas, no se ha podido registrar el origen de todas, pero sí de algunas de ellas. Por municipios, la mayoría procedían de Palma (418), seguidas de Manacor (49), Eivissa (44), Inca (34) y Maó (23).

Respecto al perfil de las víctimas, la mayoría son mujeres de nacionalidad española (46%), de entre 31 y 40 años (33%), que no tenían ningún ingreso económico (41%) y que habían sufrido maltrato entre uno y cinco años (30%).

Salom recuerda que este servicio está disponible los 365 días del año (en los números 971 178 989, 016 y 112): «Para cualquier mujer que sufra cualquier tipo de violencia machista y los profesionales o personas que necesiten acudir».

Publicidad sexista

Por otra parte, en lo que va de año, el IBDona también ha recibido denuncias de publicidad sexista observada en Eivissa, pero no dispone de cifras exactas. Hay incluso un caso que se ha tenido que denunciar ante los juzgados, aunque durante la rueda de prensa no se ha especificado si se trataba de un incidente que se produjo en la isla. Tanto Barbado como Salom han coincidido en que el problema de este tipo de publicidad es la normalización del uso de imágenes sexualizadas y que denigran a la mujer y que, poco a poco, se va concienciando de la importancia de no utilizarlas y se van retirando.