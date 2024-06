El artista Santi Moix, en Ibiza: «En España hay una gran capacidad creativa, pero nos infravaloramos»

Al contemplar las paredes de la Sala de Armas repletas de flores de todos los tipos y colores, parece que ha explosionado la primavera en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE). El artífice de esta transformación es Santi Moix (Barcelona, 1960). Este consagrado artista que vive a caballo entre Nueva York, donde reside la mayor parte del tiempo desde 1986, y Barcelona, donde tiene su segundo estudio, se desplazó a Ibiza el pasado 1 de junio y lleva diez días trabajando sin descanso en el montaje de ‘La Scoperta del Fuoco’, que se inaugurará mañana a las 19 horas.

El título, tomado de una pintura homónima de Tintoretto en la que una gran hoguera y un mono acaparan el protagonismo, lo ha puesto la directora del museo y comisaria de la exposición, Elena Ruiz Sastre. «Como un fuego metafórico y en su versión constructiva, la instalación in situ de Santi Moix representa un nacimiento; un paraíso vegetal que hace referencia concreta a la flora autóctona de Ibiza», argumenta la responsable del MACE para explicar por qué ha escogido este nombre.

Además de la instalación floral, la muestra, que se podrá visitar hasta el 15 de noviembre, se completa con ocho dibujos a carboncillo de gran formato de paisajes de Menorca y con cuadernos y dibujos que muestran el trabajo de campo que ha hecho este creador multidisciplinar. En una entrevista concedida a Diario de Ibiza en el museo ibicenco, Moix habla de su trayectoria artística y aporta más de detalles de esta exposición , que ha sido posible gracias a una subvención del Govern.

El montaje de la exposición ‘La Scoperta del Fuoco’ se finalizó este lunes. / VICENT MARÍ

¿Cómo surge la colaboración entre usted y el MACE para hacer este proyecto?

Surge a partir de la exposición que hice en los Espais Volart de la Fundació Vila Casas, que comisarió Enrique Juncosa (asesor del MACE), con el que nació una colaboración muy bonita que se ha transformado en amistad. Él me presentó a Elena Ruiz en una exposición dedicada a Zush que habían comisariado ambos (y Xavier de Luca) y luego ella fue a a ver mi muestra y a escuchar una conferencia que ofrecí. Al cabo de un tiempo me comentó que le gustaría mucho trasladar a Ibiza lo que vio en los Espais Volart e inundar la Sala de Armas del museo con flores. Yo le dije sí a la propuesta, pero, para divertirme un poco y establecer una conexión y crear algo nuevo, pensé que sería interesante tener en mente durante el proceso un discurso que girara en torno a la isla y a cómo la gente de aquí, con su identidad y su cultura, convive con la gente del extranjero que inunda la isla y la fragilidad que provoca esta invasión.

Para inspirarse me imagino que habrá visitado la isla varias veces.

Realmente esto es un trabajo de casi seis años. Muchas de estas flores han viajado ya por muchas partes del mundo y están en esta instalación para completar el discurso que yo tenía en mente. Otras las he tenido que inventar y crear para la ocasión. Aquí hay como cien nuevas. He viajado a la isla en varias ocasiones y he observado las plantas, los cactus, las flores... Siempre estoy muy atento a lo que tengo a mi alrededor, no lo puedo evitar, porque mi obra, sobre todo la pictórica, tiene mucho que ver con la naturaleza y va en la misma dirección, de dentro hacia fuera, nunca a la inversa. Antes de hacer el montaje en la Sala de Armas había hecho una maqueta grande de este espacio en mi estudio de Barcelona para estudiar la composición y decidir cuál sería la distribución de las más de 250 flores que debe haber aquí. Están pintadas una por una sobre un material que se llama Tyvek, que es petróleo puro y muy resistente. Cuando pintas sobre él con la pintura orgánica que yo empleo, adquiere unas propiedades muy similares a las que tiene un fresco.

¿De dónde nace este interés por las flores?

Nació de un proyecto que hice con Pace Gallery en Nueva York. Jo Watanabe, un maestro impresor japonés que ha trabajado siempre para esta galería, se puso enfermo (ahora afortunadamente se ha recuperado) y decidió abandonar su profesión y regresar a su país. Pero antes quiso hacer un último proyecto conmigo y allí es cuando surgió la idea. Me explicó que siempre se había arrepentido de no haberse quedado un dibujo de unas flores que hizo un niño de doce años y me propuso a mí hacerlas, porque creía que yo sería capaz. Empezamos a comprar flores y un frigorífico grande para conservarlas. Las primeras flores que creé eran un poco torpes, no tenían ningún encanto porque me sentía muy raro al pintarlas. Pero a medida que fue progresando el trabajo me fui olvidando de que hacía flores y empezó a estar más presente mi universo onírico y mi mundo interior. Entendí que, a lo mejor, Watanabe creía que se iba a morir y, claro, pintar flores era la muerte tridimensional. A partir de ahí disfruté mucho y empezó a salir todo un mundo imaginario de flores. Así se empezó a desarrollar todo esto que vemos hoy. Fue muy bonito, un proyecto que me ha hecho, yo creo, mejor pintor y que me ha permitido entender la naturaleza desde esta perspectiva de la muerte, el sexo... y el por qué los grandes artistas siempre, tarde o temprano, acaban pintando flores.

Aparte de las flores, en su instalación también hay insectos y un mono. ¿Qué simbolizan?

El mosquito soy yo. Enrique Juncosa tituló la exposición de Espais Volart ‘La costa de los mosquitos’ y fue una idea genial. El mosquito es un ser que no puedo soportar, si lo veo en una habitación no duermo hasta que lo mato, pero admiro su capacidad de ser tan pequeño y de poder perturbar y afectar a tu estado de ánimo. Yo, como el mosquito, también soy pequeño y un corcó, como decimos en Cataluña, y el mono tiene parte de esto también.

La exposición del MACE se completa con ocho dibujos que pertenecen a otro proyecto.

Sí, estos dibujos en blanco y negro de Menorca pertenecen a la serie ‘Carbonífera’ y se expusieron en la Galería Marlborough (Barcelona). En ellos aparecen diferente rincones que me mostró mi amigo Macià (Macià Florit Campins) de su isla. Durante tres años hicimos tres o cuatros viajes, el último fue desde el mar, el resto andando por Mernoca. Cuando veía algo que me interesaba me paraba y lo dibujaba en unos cuadernos que se pueden ver en esta muestra, son dibujos rápidos, de los que luego hice una selección para desarrollarlos en grande en el estudio. Las ocho obras que se exhiben aquí proceden de colecciones distintas y los han cedido para esta exposición.

Siempre ha sido un firme defensor del dibujo...

Sí, para mí dibujar tiene la misma profundidad que la escritura. Me da libertad porque me ayuda a ordenar la cabeza y entender qué es lo que voy a hacer y por dónde tengo que ir. Una vez logro tener esto escrito en mis libretas ya puedo ponerme a pintar, a veces al mismo tiempo, y allí ya me pierdo.

«Mi obra tiene mucho que ver con la naturaleza y va en la misma dirección, de dentro hacia fuera»

Además de dibujar, pintar e ilustrar, también trabaja la escultura y la cerámica. ¿Qué le aportan cada una de estas disciplinas?

Me aportan lo mismo. La cerámica da agilidad en los dedos y permite memorizar las ideas de una forma distinta al dibujo, porque pasan a ser tridimensionales, y llegas a entender más lo que haces en plano y desarrollar toda una serie de fantasías a las que puedes poner nombre y apellidos incluso. Despierta en mí este niño que juega en la playa y hace cositas sin ninguna pretensión. Luego con los años he ido desarrollando esta disciplina y se ha vuelto una parte muy importante de mi obra. Sin el barro me cuesta entender lo que hago en pintura o en dibujo. Para mí es importante poder construir de una forma tridimensional o escultórica el mundo que plasmo sobre todo a través de la pintura.

El arte, en general, ¿qué ha supuesto en su vida?

Es lo que me ha salvado. He tenido la suerte de tener muy claro lo que quería ser desde que apenas andaba y de que en mi familia eso se potenciara al máximo cuando vieron que tenía esta capacidad. A partir de ahí me he pasado la vida viajando, viviendo fuera siempre y no he parado.

Aunque ahora tiene estudio en Barcelona y pasa allí algunos meses, la mayor parte del tiempo está en Nueva York, donde lleva residiendo desde los años 80. ¿Por qué escogió esta ciudad y no otro lugar?

A Nueva York fui porque vendí un cuadro en 1985 y eso me dio un dinero que me permitía estar dos semanas allí. Fui a una casa que me dejó un amigo y a partir de ahí la verdad es que no encontré la razón para regresar aquí.

¿Qué le ofrece la escena artística de Estados Unidos que no encuentre aquí?

La cultura anglosajana sabe divertirse trabajando. En España hay una tendencia a poner un exceso de carga, como si existiera la necesidad de hacer historia cada vez que creas. El discurso de sufrir, de pasarlo mal, aburre. En Estados Unidos no existe esta política excesiva que encuentro aquí de la queja, de la protesta, allí no hay tiempo para pensar en eso. Si estás en Nueva York tienes que estar encantado de estar allí, porque si no, como dicen ellos, ‘get out’ (vete). En el arte se ve mucho. Están enfocados en divertirse, en investigar, en crear, en trabajar de una forma muy contemporánea en el sentido filosófico. Y después hay otra cosa muy importante, no descartan ningún tipo de disciplina artística. Les da igual los medios que utilices para expresarte, mientras las galerías y los museos crean que eres único con lo que haces y que tienes algo nuevo que decir.

¿Y cómo valora entonces las escena artística española?

No la conozco mucho. Creo que tenemos una gran capacidad creativa y muchos artistas fantásticos. El problema es que creo que aquí, me refiero más a Cataluña que es donde me muevo más, porque quizás en Madrid es distinto , hay un miedo continuo a hacer el ridículo y a pensar que no es suficiente con lo que tenemos. Y es al contrario, hay una gran fuente de imaginación y gente que vale mucho. Yo creo que nos infravaloramos mucho. Además, rechazamos disciplinas como el dibujo, cosa que no pasa en Estados Unidos. Si te vas a Nueva York, en los últimos dos años solo ves pintura figurativa, algo que aquí es impensable.

Exposición 'La Scoperta del Fuoco' Lugar: MACE, en Dal Vila. Inauguración: Jueves 13, a las 19 h. Horario en Jun/Sep/ Oct: De 10 a 14 h y de 17 a 20 h de martes a viernes; y de 10 a 14 h, sábados y domingos. Jul/Agos: De 10 a 14 h y de 18 a 21 h de martes a viernes; y de 10 a 14 h, sábados y domingos. Hasta el 15 de noviembre: De 10 a 16.30 h de martes a viernes; y de 10 a 14 h, sábados y domingos. Las visitas en grupo se solicitarán previamente por email o teléfono ( mace@eivissa.es y 971 30 27 23 ).

