Aplausos y desmarques a Vox

La sesión de control al Govern celebrada ayer en el Parlament sirvió a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para ejecutar un movimiento de equilibrismo político en el que dio una de cal y otra de arena a sus socios de Vox, a quienes aplaudió antes de desmarcarse por su posición antiinmigración en sus dos intervenciones parlamentarias.

En la primera pregunta formulada por la portavoz de la ultraderecha, Manuela Cañadas, la líder del PP utilizó su primer turno para mandar un «mensaje de apoyo» a la diputada Patricia de las Heras, presente en el hemiciclo, después de que el pasado viernes se echara a llorar en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, cuando acusó al PSOE de «pedir la violencia» contra su partido y llamarla «cobarde». La diputada tuvo que parar un momento y, entre lágrimas, afirmó: «Cobarde a mí, que he sido amenazada de muerte pidiéndose en redes sociales que vuelva ETA y pongan una bomba».

Prohens califica lo sucedido de «episodio lamentable que nunca se tendría que haber producido» y carga con dureza contra el portavoz del PSOE, Iago Negueruela: «Estos son los valientes y feministas, los que el pasado 8M aguantaban una pancarta que decía que las mujeres ya no lloran, pero sí, alguna vez lloramos porque estamos hartas de faltas de respeto, de machismo y de abusos en este Parlament». La réplica de la presidenta provocó que toda la bancada de PP y Vox se levantara para aplaudir, mientras De las Heras mostraba su agradecimiento a los diputados.

Apenas unos minutos más tarde, la líder del PP se dirigió a Cañadas para mostrarle su disconformidad por sus declaraciones en las que relacionaba a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) con el aumento de delitos: «No puede compartir las vinculaciones directas que hacen entre menores migrantes no acompañados con el aumento de la violencia».

Pese a ello, la presidenta defendió que «quienes no respeten la convivencia se encontrarán mano dura» por parte del Govern balear: «Aquellos que no respetan la convivencia, aquellos que no tienen ningún tipo de valor ni de civismo, vengan de donde vengan, sean quienes sean, tienen que encontrar mano dura, porque no podemos aceptar que las familias no puedan ir tranquilas por las calles, por sus pueblos, por sus barrios, que no puedan pasear por la noche con tranquilidad, que las mujeres no puedan volver a casa sin miedo, que los jóvenes no puedan disfrutar de los parques».

Inmigración ilegal

La dirigente popular también se mostró partidaria de aplicar las medidas necesarias para «combatir» el fenómeno de la inmigración ilegal en Balears después de culpar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de provocar una llegada masiva por su política internacional «irresponsable», especialmente en lo referido a la relaciones bilaterales con Argelia.

Prohens apuesta además por medidas contra la ocupación ilegal de las viviendas y anunció que este año se incorporarán 300 nuevos policías locales que se encuentran en estos momentos en periodo de formación.

Asimismo, las discrepancias con Vox también tuvieron su protagonismo en los primeros compases de la sesión de control, cuando la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, negó presiones por parte de sus socios a la hora de establecer las políticas del Govern en materia de LGTBI.

Los cambios en la dirección del grupo parlamentario de Vox, sobre todo con el cambio de portavocía entre Idoia Ribas y Manuela Cañadas, han provocado una mayor tranquilidad tanto en el Govern como en el PP. La beligerancia y dureza de Ribas tanto en las negociaciones como en las preguntas parlamentarias ha mutado en una subordinación total por parte de Cañadas, cuyas interpelaciones a la presidenta del Govern en la Cámara balear se limitan a leer un argumentario y agradecer al Ejecutivo todas las medidas que está sacando adelante.

Incluso ha sorprendido en ambos bandos que Vox haya dado su apoyo al decreto de simplificación a pesar de estar en desacuerdo en muchas cuestiones sin negociar ninguna contrapartida para su formación, después de meses en que Vox conseguía arrancar a Prohens victorias políticas en cada negociación.

