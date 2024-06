Un futbolista profesional denuncia una estafa de 1.000 euros por un piso falso en Ibiza

Llegó a Ibiza con trabajo en un hotel y, aparentemente, con un piso para él y su pareja a pocas calles del puerto de Vila. Era la primera vez que venía a hacer la temporada a la isla, pero cuando pudo acceder al portal, y después de que el supuesto arrendador al parecer marease la perdiz, pudo comprobar que en aquel edificio no había ningún buzón con su nombre o apellidos.

Esto es lo que le ocurrió al futbolista profesional Luis Miguel Ibáñez Lera (27 años), natural de Ponferrada, quien relata que ha sufrido una estafa de un piso que en teoría se encontraba en la calle de Gaspar Puig y por el que pagó una reserva de 1.000 euros. Así lo detalla en la denuncia que interpuso anteayer, ya de vuelta en su tierra natal, ante la Policía Nacional. Lo que habían pactado ambas partes era un «contrato de reserva» en el que aparece la imagen de los DNI correspondientes. Se les dijo que iban a tener que pagar 1.000 euros al mes y en dicho contrato se indica que si, una vez visto el piso, no les gustaba, se les devolverían los 1.000 euros de fianza.

Iba a vivir allí con su pareja. Ibáñez tenía trabajo como socorrista, en principio para los meses de junio y julio, en un establecimiento hotelero de Sant Antoni: «El jefe sabe que soy futbolista y que era muy posible que en agosto me fuese a jugar a otro lado». Fue hace unas tres semanas cuando vieron el falso inmueble en la plataforma Idealista: «Les escribimos y el hombre se puso en contacto con nosotros. Hablamos por Whatsapp, hicimos videollamada, nos mandó el DNI, la tarjeta del banco y hasta el carné de conducir. Todo estaba bien, no había ningún indicio de nada raro. Antes ya me habían intentado estafar unas cinco veces y claramente había señales, pero en este caso no», explica el joven futbolista, quien también asegura que el presunto timador incluso les llegó a dar consejos sobre cómo no caer en estafas.

«Empatizó con nosotros, nos dijo que tenía cuatro hijos, que quería dar facilidades a la gente joven como él quiere que se la den a sus hijos. Un actor digno de un Oscar», critica. Asimismo, les dijo que vivía en Almería.

«Nos dijo que había mucha gente que le había respondido a la oferta, pero que nuestro perfil le encajaba mejor; que no le gustaba hacer reservas por el tema de las estafas, pero que tenía que hacerla». En un principio se trataba de un pago de 700 euros —que hizo por Bizum— por una habitación, pero al cabo de unos días les dijo que podían alquilar el piso entero para ellos por 1.000 euros. Así, pagaron los 300 euros restantes, también por Bizum. Ibáñez terminó la temporada de fútbol en el FC Penya d’Andorra (Primera División) y, tras pasar una semana en Ponferrada, se trasladó a Ibiza junto con su pareja pensando que tenía piso y empleo. Ya conocía de antes la isla y, aunque explica que tiene trabajo asegurado en Ponferrada, quería hacer por primera vez la temporada en la isla, donde tiene varios amigos. «Al fin y al cabo yo tengo un sitio al que puedo ir si me pasa una desgracia, pero si le hubiese pasado a otra persona que hubiese utilizado sus ahorros, esto le arruina», recalca.

Ya tenía experiencia en la labor que iba a desempeñar parte del verano en Ibiza: «Cuando el fútbol me lo ha permitido, desde los 18 años he trabajado de otras cosas, principalmente como monitor y como socorrista», comenta.

«Íbamos a vernos el 2 de junio. Le escribí [al ‘arrendador’] y tardó en contestarme, pero cuando lo hizo me dijo que su hijo había tenido un accidente en la moto con otro chico, que no podría venir a la isla ese día, sino que iba a comprar un vuelo para el día 3», relata. Los arrendatarios se preocuparon por el estado de salud de los accidentados. Ibáñez le dijo que tendría que reservar un hotel para esa noche y el presunto propietario le respondió que él luego se lo pagaría.

En teoría, el dueño llegaba al día siguiente por la noche. Ibáñez, su pareja y algunos amigos se acercaron a la zona de la vivienda mientras le esperaban. No sabían el número del piso, pero sí el del portal. Les había enviado, incluso, los billetes de avión del día anterior y de esa misma noche, por lo que estaban siguiendo la llegada de su vuelo. Uno todavía podía pensar que, aunque todo se retrasaría un día, finalmente se solucionaría: «Cuando vimos que aterrizó, le hablé. Y en ese momento ya no nos daba señal. Nos empezamos a preocupar y esperamos una hora, por si había pasado algo». Pudieron acceder al portal y, ya dentro, comprobaron que en los buzones no aparecía ni el nombre ni el apellido de la persona con la que habían estado hablando. «Eso ya fue un bajón, esa noche lo pasamos muy mal. Dormimos en casa de una amiga y todavía con la esperanza de que hubiera pasado algo y nos contestase al día siguiente. Pero tampoco», relata. Se marcharon en avión «hechos polvo» y fue en Ponferrada donde el deportista profesional interpuso la denuncia.

Tenía que empezar de socorrista anteayer y afirma que su jefe continúa queriendo que trabaje en el establecimiento hotelero. De hecho, siguen buscando alojamiento, pero habiendo perdido dinero por el camino.

