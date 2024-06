Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El segundo fin de semana de junio llega con una agenda bien repleta de actividades y para todos los gustos. Los amantes de la moda seguro que no se van a perder Adlib 2024, con el conjunto de jóvenes talentos FuturAdlib del viernes y la gran pasarela del sábado en el Paseo de Vara de Rey.

Mientras, el Ibiza Pride inicia la celebración su décima edición con sus actividades festivas más reconocibles, antes de la gran marcha del Orgullo del próximo fin de semana.

En cuanto a la música, Formentera vivirá una nueva edición de su festival de jazz, en los Dorado Live Shows actúan este jueves Niña Polaca y Killer Barbies y en el Chindren of The 80's del viernes The Refrescos, vaya, vaya, entre otros.

Y además, hay una cita muy especial con el estreno de 'Ariadna, más allá del mito', la primera ópera 100% ibicenca, el sábado en Can Ventosa.

Hay muchas otras citas interesantes:

Andrés Coll abre hoy el Formentera Jazz Festival / DI

JUEVES 6 DE JUNIO

Música

Formentera Jazz Festival: Andrés Coll & The Groove Machine. 20 horas en Ses Roques

Niña Polaca + Killer Barbies. Ciclo Dorado Live Shows. Subterfuge Day. 20.30 horas en el espacio Venice Bay de Cala de Bou. Entradas en doradoliveshows.com.

Concert de Primavera. Recital de fin de curso de los coros de L’Urgell y de Sant Josep. 20 horas en la iglesia de Sant Josep.

Cine

‘Rebel’. De Adil el Arbi y Bilall Farah (Bélgica, 2022) VOSE. Ciclo Anem al Cine de Vila. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

El Ibiza Pride 2024 comienza con el programa Iconos en Sant Antoni / Sergio G. Cañizares

VIERNES 7 DE JUNIO

Moda

Pasarela FuturAdlib. Concurso de jóvenes talentos. 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre.

Música

Formentera Jazz Festival: Conciertos de Ibiza Cool Jazz Oquestra, Magdalini y Golfo de Guinea & Lady Avocado desde las 22 horas en la Plaza de Sant Francesc.

Children of the 80’s. Con The Refrescos, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com.

Banda Juvenil de Santa Eulària. Concierto por las fiestas de Puig d’en Valls. Dirige: Francisco Martínez Florencio. Plaza de detrás de la iglesia de Puig d’en Valls a las 20 horas.

Pride Ibiza 2024

Pasacalles por las calles de Sant Antoni y fiesta en el Passeig de ses Fonts. De 22 a 23.45 horas: Con Acrobati-k, A Tutiplén, Danger Dj Balibrea y Elvis drag.

Historia

‘Tríada Mediterrània: Pa, oli i vi a l’Eivissa Antiga’. Cata y conferencia en la Necrópolis des Puig des Molins. Reserva de entradas gratuitas en culturaentradesonline.eivissa.es a partir del 3 de junio.

Libros

‘Mi mundo a través de tus ojos’. Presentación del libro de Nidia Izquierdo. 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Entrada libre.

Infantil

‘Conta’m un conte’. Cuentacuentos ‘En el cielo’, con Matitza Tejecuentos. De 0 a 3 años. 18 horas en la biblioteca de Sant Jordi. Inscripción previa en bibliosantjordi@santjosep.org.

Ensayos de la ópera 'Ariadna. Más allá del mito', que se estrena este sábado / DI

SÁBADO 8 DE JUNIO

Moda

Pasarela Adlib. Desfile con 14 diseñadores de moda ibicenca. 20.30 horas en el Paseo de Vara de Rey de Vila. Entrada libre.

Música

Formentera Jazz Festival: Conciertos de Alfredo Rodríguez Trío, World Groove Collective y Nacho Marco desde las 22 horas en la Plaza de Sant Francesc.

‘Recital de final de carrera’, a cargo de Cati Costa, saxo y Daniel García, piano. Ciclo Música y Patrimonio de Sant Josep. 20.45 horas en la iglesia de Sant Jordi. Entrada libre.

Intercambio coral. Concierto conjunto de la Coral Polifònica de Formentera y el Coro de Profesores de Coimbra. Segunda parte del intercambio. 18.30 horas en la iglesia de Sant Francesc. Entrada libre hasta completar el aforo.

Gastronomía

Sabors d’Eivissa. Showcooking y degustación de producto local. 10 a 14 horas en el Mercadillo de Las Dalias, Sant Carles.

Pride Ibiza 2024

Gala Diversity Celebration: Fiesta de 20 a 1 horas en la playa de s’Arenal de Sant Antoni con Shiky, Baby Marcelo, Du Jour, D’John, Danger, Steven Cunningham, Mikey Slade, Balibrea, Elvis Drag, Wait What? y Gayzpacho.

Ópera

‘Ariadna. Más allá del mito’. Estreno de la ópera en un acto para solistas, coro, ballet y pequeña orquesta. Libreto de Xesús Ballesteros y música de Miguel San Miguel. Coreografía de Marisol Roig-Francolí. 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas en culturaentradesonline.eivissa.es.

Rey Enigma está este domingo en Vila / DI

DOMINGO 9 DE JUNIO

Música

Formentera Jazz Festival: Jam session desde las 20 horas en Chezz Gerdi.

Pride Ibiza 2024

Festival Young & Proud: Fiesta para los jóvenes y sus familias de 19 a 23 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Con Fun & Trucks, Ibiza Danza Platform, Mis 7 pecados, Acrobati-k, Oliver Metzler, Dani Rivas, Georgia Scott y Juan Esteban.

Tradición

XIX Cantada Pagesa. Encuentro de música tradicional. 20.30 horas en el Jardí de ses eres de Sant Francesc. Formentera.

Ajedrez

‘Rey Enigma en Ibiza’. Encuentro de ajedrez y partidas simuláneas por el barrio de la Marina con Rey Enigma. Desde las 10 horas.

EXPOSICIONES

Marie-Antoinette Courtens. 'El arte es mi vida. 2003-2024. Ochenta años', pinturas. Inauguración jueves 6 de junio a las 20 horas en Sa Nostra Sala, Aragó, 17 de Vila. Presentación del cídeo sobre la artista realizado por Santiago Barberán. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30. Hasta el 27 de junio.

'L'Illa Blava', Muestra de fotografía submarina de los miembros de la asociación Es Blau. Al aire libre en el paseo del Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de septiembre.

'El valor del paisaje en nuestra memoria: Una respuesta artística ante la desaparición de la chumbera'. Exposición colectiva impulsada por SOS Cochichumbas y la Asociación Witt-Tur C. Del 6 al 9 de junio en el Estudi Tur Costa de Jesús. El viernes a las 19.30 horas mesa redonda 'Plantas invasivas en la emergencia climática'. Talleres el viernes y el domingo.

'Hombre de barro. Los maestros y los olores de la tierra'. Exposición sobre el libro del mismo nombre con Inés Ventós, Carolina Riera y Linda Wit. De lunes a viernes de 9 a 14 horas en la sede ibicenca del Colegio de Arquitectos, en Can Llaneres (Dalt Vila). Hasta el 30 de julio.

'Crea.turas'. Exposición colectiva con obras de Menlo Macfarlane, Rebecca Sears, Aram Larson, Gustavo Eznarriaga y Romanie Sánchez. Hasta el 3 de julio en Can Tixedó y Can Jordi.

'Rudolf i Andrea Eimke. Eivissa, ahir i avui'. Fotografías antiguas de Ibiza del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Sala Refectori de Dalt Vila. De martes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. Sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de junio.

'Una dècada a Jazz'. Muestra de las mejores fotografías del Formentera Jazz Festival en sus diez años de historia. Del 2 al 8 de junio en la Sala Ajuntament Vell de Formentera, De 11 a 14 y de 19 a 21 horas.

'Esperanza or the longing island'. Muestra colectiva con obras de Yvette Spowers, Sohar Villegas y Elizabeth Langford. Inauguración viernes 31 de mayo a las 18.30 horas. Martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 15 de junio.

Rafael Hernández. 'El pintor ciego’, pinturas. Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Festivos cerrado. Hasta el 30 de junio.

'De Pol a Pol'. Fotografías de naturaleza de profesionales de National Geographic en paneles en el puerto de Eivissa. Organiza Fundació la Caixa en colaboración con Ayuntamiento de Eivissa. Hasta el 16 de junio.

Jordi Gómez. 'Eclipse'. Fotografías. Inauguración jueves 16 de mayo desde las 20 horas en el Hotel Destino de Cap Martinet. Hasta final de junio.

'Tierra desnuda'. Pinturas de Carlito Dalceggio. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis.

'Culprint'. Obras del estudio de obra gráfica fundado por Ernest Zacharevic y Sheena Liam. Adda Gallery en el Paradiso de Cala de Bou. Hasta el 13 de julio.

'Dones'. Muestra colectiva del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera de obras sobre mujeres. Sala Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas. Sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 16 de junio.

Elisabeth Louy. 'Nomad', pinturas. Galería Obra 23 Davide Campi, polígono de Can Bufí. Lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas. Hasta el 15 de junio.

'L'Art de la posidònia'. Exposición compartida entre Eivissa, Deià y Cambrils con obras de David Callaou, Magari Things, Elisa Pomar, Enric Majoral, Irene de Andrés, Antonio Villanueva, Júlia Ribas y Elena Martí. Sala de exposiciones de la Estación Marítima del Dique des Botafoc.

Linde Bialas. Pinturas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta julio.

'Colectiva de primavera'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta julio.

'Luz azul, el arte de dibujar'. Dibujos de Narcís Puget Viñas y cerámicas de los siglos XVII y XVIII dee las excavaciones del antiguo hospital de Dalt Vila. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a viernes de 10 a 16.30 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Hasta mediados de junio.

MERCADILLOS

El Campito de Platja d'en Bossa. Arte, artesanía, ropa, complementos y producto local. Comida y música en vivo. Viernes de 18 a 24 horas junto al local de la asociación de vecinos.

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Sanrta Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Mercadillo Hippy de Cala Llonga. Artesanía y complementos. Todos los jueves de 18 a 22.30 horas. Música en vivo desde las 19.30 horas. De mayo a octubre.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.