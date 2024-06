Raül Romeva en Ibiza: «Este modelo turístico autodestructivo mata la gallina de los huevos de oro»

Raül Romeva, conseller del Govern del referéndum del 1-O, visitó ayer Ibiza para participar en un acto político en Sant Rafel con Mercè Chumillas, candidata ibicenca de Ara Més dentro de Ara Repúbliques, coalición soberanista para las elecciones europeas. No puede presentarse porque permanece inhabilitado, pero es el candidato a la presidencia de la Comisión Europea por parte del grupo europeo Alianza Libre Europea (EFA en inglés).

El comportamiento electoral de Balears y el País Valenciano se parece más al de cualquier autonomía que no sea Cataluña [o Euskadi]. ¿Los Països Catalans son una realidad o un deseo político del soberanismo?

Los Països Catalans son una realidad. Una realidad cultural, lingüística, histórica, geográfica. Políticamente, hoy en día evidentemente son realidades diferentes. Pero es perfectamente compatible que puedas tener vínculos de este tipo, e incluso diría que de proyectos de futuro, y al mismo tiempo entender que son sociedades diferentes. Incluso me atrevería a decir que no hay una estructura balear. Cada isla tiene su idiosincrasia. Yo defiendo la singularidad, la identidad particular y, al mismo tiempo, la colaboración, coordinación y cooperación entre realidades singulares que tienen intereses compartidos. Hay un corpus compartido en muchos temas. Uno de ellos, y no menor, es la unidad lingüística. También una unidad en la dimensión mediterránea. Formar parte de una realidad climática, geográfica e incluso marítima compartida te permite explicar por qué es tan importante que haya un buen entendimiento entre estos territorios.

La masificación es uno de los principales temas de debate en Balears. ¿Hace falta cambiar el modelo turístico? ¿Hacia dónde debemos ir?

¿Hay futuro en este modelo? Depender de un determinado modelo turístico provoca un encarecimiento de los precios en todos los ámbitos; y una masificación que comporta falta de vivienda, no solo para la población local, también para quienes se supone que deben venir a trabajar en el mismo sector que ha generado esta dimensión. Es evidente que este modelo no tiene futuro. Y tengamos en cuenta el impacto sobre el territorio. La pregunta no es si hay alternativa, sino cómo la construimos. De entrada, haciendo el diagnóstico de que los crecimientos deben limitarse. Límites a la entrada de personas, vehículos, a las pernoctaciones... Tarde o temprano debes plantear esta necesidad, precisamente para preservar una de las principales fuentes de riqueza de la isla, el turismo. Lo que estás haciendo es matar la gallina de los huevos de oro con un modelo absolutamente autodestructivo. Toca sentarnos, hablar, pensar y reinventar.

¿Qué proponen para tratar las problemáticas insulares a escala europea?

Uno de los puntos en el programa de ALE [Alianza Libre Europea], la coalición europea en la que está Ara Repúbliques, es la creación de un estatuto de la insularidad europea, porque los problemas que tiene Ibiza son los mismos de muchas otras islas de otros estados de la Unión.

Hablaba de vivienda. En los plenos municipales y del Consell, este suele ser el gran tema y el debate gira en torno a limitar precios de los alquileres o proteger a los propietarios.

No se puede pretender crecer de manera indefinida y al mismo tiempo garantizar que todo el mundo podrá continuar viviendo en Ibiza a unos precios razonables. Para regular debes, por ejemplo, poner límites a los precios de la vivienda. O bien limitas los alquileres o bien haces una oferta de vivienda pública que te permita garantizar como mínimo que la gente con proyectos personales y vitales en la isla pueda vivir en ella. Si no, estás aceptando que dentro de cuatro días la isla habrá cambiado radicalmente de fisonomía. El planeta tiene límites, una isla aún más. Este modelo en Ibiza, Cataluña, Mallorca, Menorca... está desbordado. No es un problema de Ibiza, sino del modelo en el que basas el crecimiento económico. Hay tres elementos determinantes en el diagnóstico: vivienda, energía y agua, que condicionan la sostenibilidad de este modelo.

Parece que las extremas derechas de Europa están en un buen momento. ¿Las elecciones del 9 de junio pueden ser especialmente dolorosas para las izquierdas?

Sin duda. Y haría un matiz, que no es una corrección: no es ahora, hace mucho tiempo que están subiendo. El problema es que nos damos cuenta ahora. O algunos se dan cuenta ahora. Cuando era diputado en el Parlamento Europeo, que tuve esa responsabilidad desde el 2004 al 2014, ya advertíamos de que había un fenómeno al alza muy importante en Francia, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica... Y algunos creían que era el problema de estos otros países. Decíamos: no os equivoquéis, esta ola llegará al Estado español en su conjunto, como está llegando a todo el mundo. La diferencia es que ahora, cada vez más, tenemos presencia institucional de estas extremas derechas o derechas extremas. Yo no tengo reparos en llamarlo fascismos.

¿A qué lo atribuye?

Hay muchas derivadas, pero para mí hay dos que, en cierta medida, son culpa también de las izquierdas. Por un lado, desde las izquierdas tenemos que aprender a hacerlo mejor para conectar con la gente desde un punto de vista personal. Hay un peligro, y me incluyo en la primera persona del plural, y es que a veces conceptualizamos mucho y nos cuesta hablar de tú a tú con las personas. Es una de las críticas que se ha hecho históricamente a la izquierda y debe corregirse. Cuando los payeses se manifiestan, tú puedes pensar que tienen más o menos razón, pero hay un problema real que debes afrontar, que consiste en que mucha gente ve que la actividad del sector primario está en peligro. Esto no solo pone en peligro su modo de vida, sino a todos. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando de soberanía alimentaria, y si no explicamos que este concepto quiere decir ayudar al payés o payesa...Y deben dedicarse a su trabajo, no a hacer de administrativo [en referencia al exceso de burocracia]. En vez de reñirles porque se manifiestan, tenemos que afrontar el problema.

¿Y el segundo factor?

Afecta un poco también a los medios en general. A la comunicación. Hay una cierta banalización del simplismo. Vivimos en una sociedad en que todo es tan rápido y nos hemos acostumbrado tanto a vivir del titular, que nos cuesta mucho ir al contenido. Muchas veces nos hemos encontrado con que la extrema derecha vive básicamente de titulares; la izquierda a menudo se obsesiona con el contenido, que es más complejo. Estamos generando una dinámica que nos lleva a la antipolítica, el discurso del que han hecho bandera Milei, Trump, Vox, Meloni, Le Pen... «Yo vengo a salvaros de la clase política». Pero cuando te presentas a unas elecciones, también eres un político, ¿no?

Al margen de estos aspectos, hemos vivido un periodo socialdemócrata en España, también en Cataluña, y mucha gente nota que sus condiciones de vida han empeorado: vivienda, inflación, modelo turístico, gentrificación... ¿Esto explica buena parte de la desconfianza en las izquierdas?

Seguramente. En el momento en el que la socialdemocracia clásica compra las políticas de la derecha, el problema se perpetúa. El PSOE, en temas centrales, muchas veces ha hecho lo mismo que el PP. En el tema de vivienda lo hemos visto constantemente. Es necesario que haya fuerzas que hagan de contrapeso, que lleven al PSC, al PSIB o al Partido de los Socialistas Europeos, hacia políticas progresistas. Si no, se generan grandes frustraciones y desconfianzas porque al final la gente tiene la percepción de que no hay alternativa.

Raül Romeva durante la entrevista con Diario de Ibiza. / Vicent Marí

¿Y qué balance hace del Govern de ERC? Porque estos problemas también se han producido en Cataluña.

Precisamente en Cataluña nosotros aprobamos un decreto para limitar el precio de los alquileres [de temporada y de habitaciones] y ¿quién lo tumbó? PSC y Junts. ERC tiene los diputados que tiene, al final es un tema de mayorías. Es importante explicar las cosas: no es que lo haya hecho el Govern de ERC, es que justamente lo ha querido cambiar y no ha podido porque se lo ha impedido PSC y Junts. Por descontado, también el PP. Esto va de explicar que si hay cosas que no pasan, a veces simplemente es por una correlación de fuerzas; y si hay otra posible, hemos de construirla.

¿Qué viene tras la amnistía? [Romeva permanece inhabilitado y podría acogerse a ella].

Cuando se comenzó a hablarlo, ERC prácticamente la defendía en solitario. Nos decían que era muy complicado. Ahora decimos lo mismo con el referéndum. «Es que esto es muy difícil». Sí, tanto como lo era la amnistía. Hemos de trabajar y construir las correlaciones de fuerza necesarias para conseguirlo.

Hace poco los diputados independentistas celebraban en el Congreso la aprobación de la amnistía, pero incluso desde este movimiento se admite que será muy complicado aplicarla. ¿Por tanto...?

Es que las dos cosas son verdad. La amnistía es un paso imprescindible porque pone el marcador a cero. En un contexto de represión, hacer política es mucho más complicado. Entendemos que hay un conflicto político y que se debe afrontar desde la política. Mientras te estás defendiendo porque estás en la cárcel o hay gente a punto de ingresar en ella, no estás construyendo nada. Desde el punto de vista, si quieres, del independentismo o del soberanismo, como quieras llamarle, era necesario superar esta etapa. Esto tiene un calendario que pasa por la publicación en el BOE, que todavía no se ha producido; y luego pasa por que los jueces, fiscalía y la judicatura, apliquen la ley. La celebración era por la primera de estas tres etapas. La amnistía afecta a centenares, miles de personas, que cuando se aplique quedarán liberadas de toda esta presión. En el caso específico de algunos de nosotros, especialmente quienes ya hemos sido juzgados y condenados, hemos dicho siempre que sería más complicado, no porque no fuese legal, sino porque el poder judicial es un poder retrógrado, controlado por las élites fascistas y franquistas del régimen del 78. Es el gran problema que tenemos, no como independentistas, sino como sociedad. Van a por cualquier voz discrepante. La amnistía no será fácil, lo he dicho siempre.

