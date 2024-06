La FEHM asegura que la demanda hacia Baleares sigue intacta tras la quiebra del turoperador alemán FTI

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha asegurado este miércoles que "la demanda hacia Baleares sigue intacta", dos días después de que el turoperador alemán FTI, el tercero en importancia para Mallorca, abriera procedimiento de insolvencia.

Frontera ha destacado en una rueda de prensa que los clientes a quienes la situación empresarial pilló disfrutando de sus vacaciones en Baleares, siguen con ellas en los alojamientos donde estaban sin ninguna incidencia, y la agencia de receptivo Sidetours se está ocupando de la operativa que "sigue funcionando perfectamente", realizando los traslados ('transfer') necesarios y con sus propias guías informando en los hoteles a los afectados.

"Todo está funcionando como si la operativa no hubiera cambiado", ha asegurado sobre la situación que viven los clientes de FTI que están en Baleares. Ha recalcado que "Sidetours está funcionando de forma impecable". Según los datos facilitados el martes, los afectados son 5.248, de los que 2.797 turistas están en Mallorca, 278 en Ibiza, 206 en Menorca y 783 en Portugal.

Ha indicado que "es normal" que a los clientes "despistados" que han llegado después del anuncio empresarial, los hoteles les pidan que abonen la estancia si quieren quedarse alojados.

Frontera ha explicado que la situación es diferente para los clientes que han contratado un paquete turístico (que tienen cubierto el avión, traslado y alojamiento por la Directiva de Viajes Combinados de la UE y pueden reclamar las reservas no disfrutadas), porque les cubre el seguro, respecto a los que solo tenían alojamiento.

A quienes hayan comprado dos servicios como mínimo (un paquete con hotel y traslado o bien hotel y avión), "el seguro les devolverá el dinero si todavía no han venido a pasar sus vacaciones o si están intentando volver unos días antes, pero todos están terminando las vacaciones y volviendo con lo que tenían contratado".

La presidenta de la patronal ha remarcado que para los hoteles hay una gran diferencia respecto a la situación que provocó la quiebra del turoperador Thomas Cook, ocurrida en 2019, sobre todo porque en el momento actual está comenzando la temporada mientras que entonces se produjo un 17 de septiembre "cuando toda la facturación de los tres meses de la temporada alta estaba hecha y además era un turoperador que tenía bastante mercado en Baleares", que dejó una importante deuda pendiente.

"Estamos en una situación diferente, con mucha más experiencia y sin ningún tipo de incidencia", ha subrayado y ha explicado que la afectación en Canarias es mucho mayor por estar al final de su temporada alta.

Por el momento, se desconoce la posible deuda que pueda dejar pendiente con los hoteles de Mallorca, ha dicho Frontera, quien ha señalado que la casuística es muy variada porque hay hoteles que habían establecido garantías y otros no y "una cosa son las facturas por pagar y otra las reservas a futuro que muchas de ellas aún no estaban totalmente pagadas".

Sí se sabe que "hay mucha cantidad de hoteles afectados, pero con pequeñas cantidades", ha destacado. "Desde Thomas Cook y la pandemia hemos aprendido mucho", ha asegurado.

Ha explicado que el martes por la tarde se anularon todas las reservas de FTI entre el 5 y el 10 de junio, pero a partir del 11 de junio se está estudiando lo que puede pasar y "hay movimientos", dado que las camas quedan vacantes y se ponen de nuevo a disposición en los canales de comercialización que tienen los hoteles "para intentar no perder las oportunidades de mercado".

"Para el verano hay que esperar al procedimiento técnico que se está llevando a cabo en Alemania e irán dando información a hoteles y a los demás turoperadores que intentan aprovechar la oportunidad de negocio; veremos movimientos y cambios", ha asegurado.

Todavía no se sabe si a partir del 11 de junio se cancelan totalmente las reservas o no, porque hay marcas de FTI que aún no han entrado en el concurso y puede que una parte quede operativa. Los empresarios manejan distintas hipótesis: "Lo que queremos todos es aprovechar la temporada alta", ha afirmado.

"La demanda hacia Baleares sigue intacta. A ver si estos paquetes se pueden recomponer hacia el futuro", ha indicado. "Es una oportunidad porque la comercialización está cambiante y pendiente de las próximas decisiones que se vayan a tomar, pero todo está en marcha y todo es posible", ha indicado.

"Si aprendimos a cerrar y abrir según se iban abriendo los mercados durante la pandemia, seguro que el ecosistema turístico será capaz de recomponer todas estas piezas que van a cambiar", ha concluido.