PyLS advierte a los amarristas del Náutico Ibiza: más vale que paguen...

El administrador único de Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), Carlos Illa, asegura que no entiende a los amarristas que esta empresa ha heredado del Club Náutico Ibiza tras adjudicarse la gestión de estas instalaciones en el puerto de Ibiza. "Estamos cobrando lo mismo para los barcos de base, los de un máximo de ocho metros, y ahora dicen que no pagan si no ven nuestra concesión. ¡Que se la pidan a la Autoridad Portuaria! Nos meten en medio de sus cuitas con la APB, pero más vale que presenten la documentación del barco y paguen...".

Illa advierte de que no pueden estar "otro mes" sin cobrar los gastos de mantenimiento (agua y luz) y el porcentaje que deben pagar estas embarcaciones de la náutica social por la ocupación de la lámina de agua, y que reitera que está fijado en "0,40 euros por metro cuadrado" de espejo de aguas. "Lo mismo que antes, ni más ni menos". Y por este motivo pide a los amarristas ("muchos han pagado, van viniendo cada día", apunta) que "cumplan con sus obligaciones". "Estamos encantados de tenerles y no queremos que se vayan, pero esperar otro mes para cobrar...".

La Asociación de Amarristas Club Náutico Ibiza recomendó este lunes a los amarristas que no paguen a PyLS por sus amarres hasta que la empresa o la Administración, en este caso la APB, les facilite la confirmación oficial del concurso que acabó ganando la empresa privada al CNI. Aseguran que sin confirmar este detalle, no pueden abonar sus cuotas. Además, denuncian que PyLS les reclama el pago de un año por adelantado, lo que aseguran que no es legal. Desde las APB matizaron que no tienen la obligación de publicar este tipo de concesiones de suelo público, pero que en cualquier caso la habían enviado al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) para su publicación.

Detalle de la fachada del Club Náutico Ibiza. / Toni Escobar

Carlos Illa insiste en que ellos "no tienen que enseñar nada a nadie" y que no quiere meterse "en la guerra que tiene con la APB la asociación de amarristas". "Estamos pasando los gastos de los últimos dos meses, mayo y julio, e insisto en que deben pagar porque de lo contrario podemos activar la vía judicial", advierte de nuevo.

