De los palestinos se habla mucho pero se conoce poco. A todo el mundo le suena el ‘conflicto palestino’ y el ‘pueblo palestino’, pero probablemente lo que se sepa de ellos no deje de ser una colección de tópicos. Es lo que lamentan los palestinos residentes en Ibiza, que pese a acaparar los informativos -y casi siempre por asuntos terribles- sigan siendo unos grandes desconocidos. «Se nos pinta como bárbaros, como personas fanatizadas», comenta Oliver Merlin, palestino que lleva una década residiendo en la isla.

«Quieren hacer creer que la vida de los palestinos no tiene valor» | / david ventura

En Ibiza viven media docena de palestinos, y tres de ellos se han reunido para explicar a Diario de Ibiza cómo viven, desde la distancia, los bombardeos sobre la franja de Gaza que han provocado ya más de 35.000 muertos, en su gran mayoría civiles, mujeres y niños. Los tres reflejan la pluralidad de experiencias de las personas que pertenecen a este pueblo sin Estado.

Tamara Ben Halin nació en Londres, hija de la diáspora palestina. Pasó la infancia en Arabia Saudí, luego regresó a Londres y ahora vive en Ibiza, después de casarse con un español. Ha trabajado de administradora de una ONG y tiene al padre entre Libia y Dubái y a su madre viviendo entre Jordania y Londres. Said Durra es disc-jockey y su familia también es refugiada: su padre procede de Jordania y Líbano y su madre de Bosnia. Oliver Merlin, organizador de eventos, también nació en Londres y, en este caso, la sangre palestina le viene por parte de madre, nacida en el Líbano. Oliver, además, es de religión cristiana. Tienen profesiones liberales, hablan entre ellos en inglés y son cosmopolitas, con una amplia red de contactos por toda Europa y el arco mediterráneo. Todos ellos no lograron pisar suelo palestino hasta que fueron adultos.

«Ser palestino es pertenecer a una comunidad, y es haber estado escuchando durante toda la vida las mismas historias», explica Tamara. La historia que a todos ellos les han repetido desde niños es la de la gran huida de 1948, cuando centenares de miles de palestinos tuvieron que dejar sus casas tras la derrota en la primera guerra árabe-israelí y buscaron refugio en países como Jordania y Líbano. Décadas más tarde, todavía conservan las llaves de la casa que tuvieron que abandonar. Una historia que, irónicamente, se asemeja a la de los judíos sefardíes que fueron obligados a abandonar la península ibérica en 1492 y que se decía que, siglos después, todavía conservaban las llaves de su casa en España.

«Mi conciencia despertó cuando tenía 16 años y empezó la segunda intifada. Luego vino la guerra de Irak y después ha continuado el conflicto. Yo vivía en Londres pero sabía que se está produciendo una injusticia. Esto te crea un sentimiento de identidad muy fuerte», explica Tamara, que no pudo pisar suelo palestino hasta que tuvo 20 años: «Era un momento tranquilo, no había violencia directa, pero sí percibí la violencia cotidiana de la ocupación, las pequeñas humillaciones diarias, el trato que recibe la gente en los checkpoints. Comprobaba la diferencia en cómo me trataban a mí, que tengo el pasaporte británico, con los demás. Y te das cuenta que lo que sucede allí es apartheid. No lo conoces hasta que no lo vives».

«Es exactamente así», añade Said, quien pudo realizar su primer viaje a Palestina en el año 2006: «Ves el día a día de la ocupación y cuando lo cuentas en Londres no se lo creen porque está invisibilizado. Prefieren no creérselo porque es insoportable».

Una vida esquizofrénica

Esta charla se desarrolla pocos días después del bombardeo sobre un campo de refugiados palestino en Rafah, que ha provocado la muerte de 45 civiles. Algunas imágenes que se han difundido de esta matanza son imposibles de olvidar. Tamara, Said y Oliver las comentan. Ellos tres viven en Ibiza con todas las comodidades. Profesionalmente, les ha ido muy bien. El contraste es muy dificil de digerir.

«En mi caso, soy una persona muy afortunada. Vivo en esta isla increíble. Soy dj, promovemos fiestas en la playa con todos los tópicos del hedonismo. La música, la fiesta, es mi mundo, y me siento como un farsante ridículo. Es muy esquizofrénico. Estoy pinchando en un local pero la cabeza la tienes allá y cuando te llegan imágenes de estas masacres, es como que todo es absurdo y sin sentido, que el mundo es una locura. Es muy difícil convivir con este horror y mantener la cordura», admite Said.

«Tenemos una vida privilegiada, pero te toca igual porque es tu pueblo, es tu gente», dice Tamara, «en mi cabeza solo pienso en los niños, los que han sido asesinados y los que han perdido a sus padres». Esta matanza, aunque supone la última de una larga serie, le ha afectado especialmente: «Son 45 personas asesinadas en un sitio que les habían asignado porque se supone que era seguro. A la población civil se les ha dicho que debían abandonar sus casas y les enviaron a un campo de refugiados con la promesa de que allí estarían seguros. Esta masacre es algo que ningún ser humano puede entender».

Para ella, este conflicto supone una situación insólita ya que «se trata del primer genocidio en la época de los social media, y lo estamos viendo en directo. No es la primera vez que sucede algo así, pero sí que se retransmite en tiempo real».

¿Y el futuro?

En un escenario tan desolador, ¿es posible mantener algo de esperanza? En estas últimas semanas, algunos dirigentes europeos -entre ellos el presidente español, Pedro Sánchez- han vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de crear dos estados -uno israelí y otro palestino- y dar garantías de seguridad para ambos. Sobre el papel parece una buena idea si se cumple la promesa: dos territorios con fronteras seguras donde los dos pueblos puedan vivir en paz. No obstante, este parece ser un proyecto que tiene más adeptos en las cancillerías europeas que en Palestina.

«La idea de los dos estados está muerta. En primer lugar, porque nadie de Israel lo va a permitir. Y en segundo lugar, porque para los refugiados palestinos significa no poder volver jamás a la que fue su casa», asegura Oliver. Tamara y Said están de acuerdo, la idea de los dos estados es inviable. ¿Cuál es la alternativa? Los tres coinciden: que judíos y palestinos convivan en un mismo estado.

La idea de que después de tanta violencia y tanto odio, ambos pueblos puedan convivir en paz bajo un mismo techo, provoca en este redactor un enorme escepticismo. Ellos intentan convencerme: «Judíos y árabes estuvieron viviendo juntos sin problemas durante siglos. En todos los países árabes también ha habido un importante número de población judía [en su mayoría, de origen sefardí]. Son sociedades culturalmente ricas y complejas que históricamente han convivido», explica Oliver.

«Además, esto ya está sucediendo ahora», completa Tamara: «El 20% de la población israelí son palestinos con pasaporte israelí. Cuando Netanyahu y otros políticos hablan de que la convivencia es imposible, olvidan decir que esta convivencia ya existe y que una parte importante de israelíes son de origen palestino». «Creo que sí es posible», insiste Oliver: «No se creían que en Sudáfrica negros y blancos pudieran convivir juntos en igualdad en un mismo estado, y se logró».

Mientras esperan el fin de la violencia, insisten en repetir dos mensajes: «Dicen que todos somos terroristas, por favor... Es una criminalización, hacer creer que somos bárbaros. Defender a nuestro pueblo no es ser antisemita», dice Oliver. «La sensación que te queda es que la vida de los palestinos no tiene valor, que se les puede matar y no pasa nada», reflexiona Tamara, «y no, nuestra vida vale».

