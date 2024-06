Fuerte descenso de la población de mariposas en Ibiza «por la sequía extrema»

Jaume Estarellas es técnico de Medio Ambiente del Consell, un apasionado ornitólogo y, desde hace cuatro años, lepidopterólogo durante los fines de semana. Es la única persona que colabora en Ibiza con la Butterfly Monitoring Scheme de Cataluña (CBMS), un proyecto de seguimiento de las poblaciones de mariposas diurnas (ropalóceros) que comenzó en esa Comunidad Autónoma hace justo 30 años. Del transecto de Formentera se encarga Santi Costa, biólogo y exprofesor jubilado al que Estarellas convenció para que se encargara de esa isla. En Mallorca hay una decena zonas de prospección, por una docena en Menorca.

«Llevamos un año y medio con un bajón muy grande de mariposas por culpa de la sequedad extrema. Nunca había visto nada así. Se ha notado muchísimo: hay menos variedad y, sobre todo, mucha menos abundancia de ejemplares», explica Estarellas cuando se le pregunta cuál es el estado actual de unos insectos que tienen dos fases: «Como larvas, cada especie tiene sus plantas nutricias, de las que se alimentan. En la fase adulta también necesitan plantas, pero en floración. Si hay una primavera seca en la que las plantas anuales ni crecen y se quedan en la fase de bulbo o de semilla, no pueden comer, y sin floración, tras la metamorfosis no pueden libar para obtener el néctar». Resultado: cada vez hay menos.

Urbanismo disperso dañino

Aunque Estarellas advierte de que es difícil sacar aún conclusiones, «pues se lleva poco tiempo» haciendo prospecciones en Ibiza, sí considera que de los datos obtenidos durante estos cuatro años «se intuye» que «las zonas en las que hay un paisaje tipo mosaico, con casas de campo, agricultura tradicional, tienen más diversidad de mariposas. En cambio, zonas donde se están cerrando los campos, pierden diversidad. La urbanización progresiva del interior de la isla, el urbanismo disperso, provoca pérdida de diversidad».

En Ibiza había inicialmente dos itinerarios de seguimiento de mariposas: sa Sal Rossa (en el Parque Natural de ses Salines), que se ha abandonado, y el que Estarellas realiza en la finca de Can Toni d’en Jaume Negre, detrás de Can Coroner (Sant Llorenç), que tiene en cuso me permite hacer el estudio tranquilamente, Esa área es un ejemplo de zona interior de mosaico, de lo que era la Ibiza de hace unos 20 años, la que se está perdiendo: tiene campo de secano, terrenos abandonados, una zona boscosa, una zona de regadío (de un vecino que me deja pasar), y una zona de matorral bajo». La zona de prospección que recorre cada fin de semana tiene una longitud de 1,9 kilómetros.

En general, Estarellas considera que en Ibiza «hay una pobre diversidad de especies» de lepidópteros, si bien gracias al proyecto Butterfly Monitoring Scheme «se ha descubierto que hay en la isla una especie presente, Argynnis pandora (mariposa grande de los cardos, de cinco a siete centímetros de envergadura), que es muy poco común en el resto de Balears. No está en Menorca; es rara en Mallorca, pues se encuentra en zonas muy concretas, y en Cataluña también está muy localizada». La ha visto «en el norte y noreste, incluso en el sur. Está bien representada en toda la isla». Se había observado previamente, pero Estarellas destaca que «no se tenía constancia de que su presencia era común. Es poco abundante, pero común».

Identificarlas en vuelo

Participar en este proyecto «no es complicado; lo complicado es hacerlo cada semana, comprometerte, hacerlo una vez cada siete días en el mismo itinerario». El técnico de Medio Ambiente del Consell considera que «lo ideal sería que hubiese cuatro personas, una en cada punto cardinal de la isla», haciendo esas prospecciones de mariposas: «Para comparar sería fantástico. El sur es más árido y podrían salir más mariposas que no aparecen en el norte». Recuerda que para esa tarea no hace falta ser biólogo y que la campaña dura de marzo a septiembre.

Su trabajo consiste en contar las mariposas que observa en la banda de prospección, a dos metros y medio a cada lado y a cinco metros por delante. Más allá no se cuentan. Con una fórmula se establecen luego los índices de abundancia de lepidópteros diurnos.

Las condiciones meteorológicas son determinantes: «Tiene que hacer buen tiempo, sol y poco viento, y si hace frío hay que esperar a las horas más centrales del día». Inicialmente acudía con cazamariposas para atraparlas e identificarlas posteriormente. Luego las soltaba: «Pero cuando te acostumbras, empiezas a identificarlas en vuelo. Cuando se paran, tengo unos prismáticos especiales con los que puedo enfocar a muy corta distancia, 0,5 metros; con los normales te tienes que alejar. Con ellos ves las mariposas como si fueran una lupa binocular».

Estarellas destaca, además, la importancia de estar atentos a los pasos migratorios de las mariposas por este territorio, a veces inesperados y espectaculares. Pone como ejemplo lo sucedido hace un par de años, cuando se detectó la migración por estas islas de la especie Monarca. Algunas se asentaron en Mallorca, mientras que en Ibiza «se ha podido ver desde entonces de manera puntual». n

