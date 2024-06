Chinches sin solución en un bloque de 18 viviendas en el centro de Vila

Los residentes de un bloque de 18 viviendas en el centro de Vila denuncian la «falta de soluciones» del Ayuntamiento y demás administraciones públicas ante una plaga de chinches que tiene el foco en una de las viviendas y que lleva sin erradicarse completamente desde 2021. La situación empezó con la entrada de unos «vecinos problemáticos hace tres años», según indican los residentes, que agregan: «Durante este periodo de tiempo muchos de nosotros hemos acudido en repetidas ocasiones al médico e incluso a urgencias para que nos trataran las picaduras de chinches».

La comunidad llevó a finales del 2021 el caso tanto al Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza como al de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, tras no recibir respuesta a sus quejas por parte del Ayuntamiento de Ibiza durante meses. «Solicitamos con carácter urgente la cautelarísima para la entrada en la vivienda foco de la plaga habida cuenta de la existencia de la grave infección de chinches procedente de la misma, situación sanitaria insostenible y gravísima para la salud de la misma y del resto de vecinos», señalaba el escrito, pero ambos juzgados denegaron la petición alegando «falta de jurisdicción».

Sin embargo, en 2022 el Consistorio apareció en escena y por primera vez fumigó solo la vivienda origen de la plaga, mientras que la desinfección del resto corrió a cargo del bolsillo de cada uno de los propietarios. Con esta actuación, los vecinos reconocen que «la situación mejoró», aunque «solo provisionalmente, ya que las chinches no tardaron en volver a aparecer a causa de la suciedad permanente en esa vivienda y que se expande a zonas comunitarias como rellanos, escaleras o incluso el patio interior ». Es por ello, que inmediatamente volvieron a reclamar una fumigación.

En 2023 técnicos sanitarios realizaron la segunda desinfección, pero las chinches no tardaron en volver: «Da igual el dinero que nos gastemos en limpiar nuestras casas si no se consigue erradicar el foco», indican y señalan: «Si no cambian de actitud es imposible que la situación vuelva a la normalidad por mucho que nosotros pongamos de nuestra parte. Han convertido una vivienda en una infravivienda y no hacen nada para solucionarlo».

Los vecinos temen que la plaga se «expanda por toda la isla, ya que las chinches son unos insectos que se reproducen muy rápidamente y más en verano, con el calor» . Además, protestan por que «la irresponsabilidad de unos únicos residentes», está «afectando a la convivencia del conjunto». Asimismo, confirman que su enfado ha ido un paso más allá en los últimos meses, ya que «los ignoró el Ayuntamiento en repetidas ocasiones» y luego se les informó ,«indirectamente» ,de que «no iban a mediar más en el conflicto».

El factor económico es otra de las consecuencias que afectan a los vecinos. Y es que, al gasto derivado de la contratación de empresas de fumigación hay que sumarle las compras de nuevos productos para el hogar, ya que «las chinches se lo cargan rápidamente todo». También, señalan que la situación «está afectando a gente de todas las edades».

Por su parte, desde el Ayuntamiento confirmaron a este diario que «están al tanto de la situación», aunque, según señalaron: «es un problema que deben solucionar entre los vecinos».