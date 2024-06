Fiesta para dar visibilidad a las Apimas de Santa Eulària

Las asociaciones de padres y madres de alumnos (Apimas) de los centros educativos públicos del municipio de Santa Eulària organizaron ayer en el Passeig de s’Alamera una jornada familiar con distintos talleres, actividades deportivas de todo tipo, música y castillos hinchables. El objetivo del evento era celebrar y agradecer la Medalla d’Or que les ha concedido este año el Ayuntamiento de Santa Eulària y, de paso, dar a conocer al gran público la labor que realizan. De las motivaciones de esta fiesta, habló Sabrina Poley, la antigua presidenta de la Apima del colegio público Venda d’Arabí y responsable de la organización general del acto junto a la exvicepresidenta, Lara Wauthy, y Rosa Castela, al frente de la Apima del CEIP Sant Ciriac. Fueron esta última y Poley las que tuvieron la idea de hacer esta jornada «dos días después de saber que el consistorio les iba a otorgar su máxima distinción».

«Coincidimos en el Cuidinfants, que el Ayuntamiento de Santa Eulària impulsa con motivo del Día Universal de la Infancia, y pensamos que estaría bien hacer algo parecido con las asociaciones de familiares de los centros», contó Poley.

Ella fue la encargada el pasado 3 de mayo de hablar, en el Teatro España, en nombre de las diez Apimas de Santa Eulària y de dar las gracias a la administración municipal por un premio que «supone un reconocimiento a la labor que hacen las asociaciones de padres y madres de alumnos, que supone muchas horas y poca visibilidad».

El público participó en distintas actividades deportivas como el voleibol. / TONI ESCOBAR

A estas alturas, opinó, todavía hay bastante desconocimiento en torno a las Apimas, cuya función, muy resumida, es «hacer de intermediarias entre las familias y los centros ayudando en lo que se necesite y luchando por el bien de toda la comunidad educativa». «Hay mucha gente que piensa que recibimos un sueldo, pero nuestro trabajo es totalmente voluntario», apuntó Poley como ejemplo de algunas de las ideas erróneas que la gente tiene sobre estas entidades.

La integrante de la Apima del CEIP Venda d’Arabí también quiso remarcar que todo el dinero que se recauda en actividades como la de ayer y las subvenciones que reciben por parte de la conselleria balear de Educación o el Ayuntamiento de Santa Eulària se invierten en los centros educativos, «ya sea, por ejemplo, para la compra de material o la mejora de las instalaciones». «Llegamos a lo que no llegan las instituciones», añadió.

Precisamente para explicar de una forma didáctica y divertida en qué consiste la labor de estas asociaciones y desterrar todos los mitos que existen en torno a ellas, se incluyó en el programa de actividades la obra de teatro ‘Què és una Apima’. La iniciativa fue de la Apima del IES Quartó del Rei, que fue el único instituto de Santa Eulària que estuvo en la jornada familiar, en la que participaron, además las asociaciones de padres y madres de los colegios Santa Gertrudis, Santa Eulària, Venda d’Arabí, Puig d’en Valls, S’Olivera, Sant Ciriac, Nostra Senyora de Jesús y Sant Carles.

Cada una de ellas contó con dos estands en el paseo, en los ofrecieron información acerca de la labor que llevan a cabo, con la intención también de captar socios; y organizaron talleres como los de arcilla y pintacaras del Sant Ciriac .

Talleres

En el estand de la Apima del CEIP Venda d’Arabí, decorado, como muchos otros, con fotografías de las actividades y eventos que promueven durante el curso, estuvo su actual presidente, Jesús Bermejo. «Hemos traído merchandising para recaudar fondos y estamos haciendo un taller de lapiceros con material reciclado, que es la seña de identidad de nuestro centro», explicó.

Justo al lado se había instalado la Asociación de Madres y Padres (Amipa) del colegio público Santa Gertrudis, que había montado un taller de decoración de piedras. Allí estaba la que fuera su tesorera, Karina Serantes, que comentó lo que significa para la agrupación la Medalla d’Or. «Que el Ayuntamiento de Santa Eulària nos dé una mención por nuestra labor es gratificante porque todo lo que hacemos es de manera altruista, quitándole tiempo a nuestras familias para dedicarlo a crear comunidad», resaltó. Respecto a las distintas actividades que lleva a cabo la Amipa, destacó que «un 50% de su trabajo se centra en gestionar la biblioteca de Santa Gertrudis.

Captar socios

Esta asociación ha impreso unos folletos, que ayer tenían expuestos, para captar socios. La cuota anual por familia que se tiene que pagar por pertenecer a la entidad, en este caso, es de 30 euros, una cifra muy similar a la establecida en otros centros, que está en torno a los 25 euros. Esa es la cantidad que se abona para estar dentro de la Apima del IES Quartó del Rei, según explicó ayer su presidenta, Carmen Mezquida. Actualmente, este colectivo solo cuenta con 19 personas, una cantidad muy pequeña si se compara con la de los miembros que hay en las asociaciones de padres y madres de alumnos de los colegios del municipio. «La gente tiene la falsa sensación de que cuando sus hijos pasan a un centro de secundaria ya son mayores y que no requieren tanto respaldo y no se dan cuenta que estar dentro de las Apimas también es una forma de involucrarse en su educación y que no estén solos en una etapa tan complicada como la es de pasar de un colegio a un instituto», apuntó. «A ver si aprovechamos el tirón que nos ha dado la Medalla d’Or y conseguimos más socios», expresó como deseo Mezquida, que impartió un taller de amuletos iconográficos de la historia pitiusa. Otra de las actividades que la entidad ofreció a niños y adolescentes fue la de hacer dibujos de Scratch. En la mesa contigua pusieron a la venta libros de segunda mano y colocaron un buzón de sugerencias.

Una de las actuaciones que tuvo lugar sobre el escenario instalado en el paseo. / Toni Escobar

En el estand de la Amipa del CEIP Santa Eulària hicieron un taller de chapas y vendieron tazas y golosinas para reunir fondos. «El próximo curso queremos realizar como actividades extraescolares balonmano, voleibol y rugby», explicó su presidenta, Sofía Serra.

Capoeira es una de las actividades extraescolares que organiza la Apima del CEIP Nostra Senyora de Jesús, que, además, gestiona la biblioteca municipal de la localidad. Así lo explicó su máxima representante, Eva Riera, mientras impartía junto a otras compañeras un taller de macetas de riego.

Junto a ellas estaba la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP Puig d’en Valls, con un puesto en que se podía jugar a unos cuantos juegos de mesa. «La AFA se ocupa de la escola matinera y del quiosco del centro, además de organizar actividades extraescolares como baile, patines y arte», detalló su vicepresidenta, Eva Miranda.

La AMPA del colegio de Sant Carles también «se ocupa de las actividades extraescolares, entre las que hay teatro y clases de repaso, y gestiona la biblioteca de la localidad», como comentó una de sus vocales, Paula Espinosa, mientras en su puesto varios niños hacían mandalas de lana y bombas de semillas.

Al frente del puesto de la Amipa del CEIP S’Olivera, donde había talleres de chapas y de expresión artística, estuvo su presidente, Adrià Tugues, que habló de la oferta extraescolar «enorme» que ofrece la asociación y de la encuesta que están realizando entre las familias para decidir su línea de actuación futura.

Además de todos los talleres que ofrecieron las Amipas, el público asistente pudo disfrutar de música, de una rifa, y de actuaciones como la organizada por IDAM Kids y de una paella que el bar Can Cosmi ofreció para 400 comensales a 12 euros el cubierto.

«Eventos como éste demuestran la buena relación que existe entre las Apimas del municipio y que en Santa Eulària trabajamos por un bien común», resaltó como reflexión final Sabrina Poley.

