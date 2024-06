Los amarristas del Club Náutico Ibiza exigen la autorización de la concesión a PyLS antes de pagar sus cuotas

La nueva directiva de las nuevas Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza, creada tras la concesión a Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) de las instalaciones del club ibicenco por parte de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), está recomendando a sus miembros que no paguen su cuota por el amarre hasta que la nueva gestora les muestre un documento que acredite su concesión.

Naihara Cardona, abogada y presidenta de este colectivo, explica que no han podido encontrar en ninguna plataforma oficial la comunicación de esta concesión de explotación de suelo público en el puerto de Ibiza. "Sabemos que son los nuevos gestores de las instalaciones porque lo hemos leído en la prensa, pero nada más". Cardona considera que no se puede pagar una cuota a una entidad (o cederle el número de cuenta corriente) sin tener la constancia oficial de que está facultada para ello.

"Como no hay nada publicado oficialmente, estamos recomendando [a sus asociados] que no paguen hasta que no enseñen la autorización, que nadie ha visto y que hemos pedido". Naihara Cardona asegura además que desde la APB les han asegurado que no están obligados a publicar la adjudicación de esta concesión provisional. Pero responde que sí lo están según la Ley de procedimiento administrativo y que esta exigencia figura además en las bases del pliego de condiciones del concurso, donde en su punto decimoquinto, se indica: "La APB deberá proceder a la publicación de información relativa al otorgamiento de la autorización en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas".

Desde la Autoridad Portuaria responden, a preguntas de Diario de Ibiza: "El artículo que regula el otorgamiento de autorizaciones es el 78 de la Ley de Puertos (Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, 2/2011, de 5 de septiembre) que no exige la publicación en el diario oficial". No obstante, en los pliegos de este contrato, "lo que ha hecho la APB es añadir ese requisito [de publicación] que aparece en el artículo 85 que regula las concesiones de las concesiones". Se trata, añade la APB, "de una acción más para mayor transparencia del procedimiento, pero que no es vinculante. En las autorizaciones es necesaria la notificación a las partes interesadas (PYLS y CNI). En cualquier caso, lo hemos enviado a publicar en el BOIB", en relación al Butlletí Oficial de les Illes Balears, concluye la APB.

Además, Cardona denuncia que la nueva gestora está exigiendo a los amarristas el abono de la cuota de un año por adelantado: "No están obligados porque la autorización indica

Por otra parte, la Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza, conocida también como Casino des Moll, y la Asociación de Amarristas Club Náutico de Ibiza, creada tras la pérdida por parte del club de sus instalaciones en concurso público ante la sociedad privada Puertos y Litorales Sostenibles (lo gestiona bajo el nombre de Port Nàutic), han firmado un convenio de colaboración por el que el Casino des Moll, "ofrece sus instalaciones como domicilio social para la celebración de reuniones de su junta directiva y de la asamblea general de socios".