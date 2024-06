El vino de la bodega Can Rich ‘Blanco Can Rich 2023’ recibe un premio EcoRacimo Gran Oro en el concurso de vinos ecológicos EcoRacimo 2024. Este certamen, que es la XXV edición del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos, pretende mantener y activar la producción de vinos de uva procedente de agricultura ecológica. De esta manera, el concurso organizado por la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla y Ecovalia apuesta por el desarrollo de este sector y sirviendo de apoyo para la promoción y reconocimiento por parte del consumidor.

Blanco Can Rich 2023, ganador del EcoRacimo Gran Oro. / DI

En esta ocasión, Can Rich se presentó junto a otras 300 candidaturas y su propuesta convenció a un elenco de catadores de prestigio internacional y amplia trayectoria profesional, que avalan el reconocimiento. Así, la bodega corrobora su proyección tanto a nivel local y nacional como internacional con su apuesta por el producto local ecológico, de proximidad, por el medio ambiente y por la calidad en sus elaboraciones.

Un vino de Can Rich recibe un premio EcoRacimo Gran Oro 2024 / DI

El vino blanco Can Rich 2023 está elaborado con las variedades autóctonas Malvasía (Greg) y Muscat y tiene un color amarillo limón con reflejos verdes brillantes. En nariz presenta notas florales de azahar y flor de romero y tiene una expresión de fruta de hueso como el albaricoque y ciruelas. En boca es goloso con fresca acidez que equilibra el paladar y tiene un retrogusto que recuerda a la piel de limón y fruta tropical. Además es persistente de fruta y deja una larga sensación ácida y fresca.

Recientemente, Can Rich presentó con gran éxito sus vinos AOVE y Hierbas Ibicencas en Londres, en el marco de la muestra vinícola A taste of the Balearics, que es un encuentro con distribuidores y profesionales del sector.