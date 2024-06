Editorial: Sa Unió y Córdoba deben dar explicaciones

La grave crisis que ha enfrentado al presidente con el resto del equipo de gobierno del Consell de Formentera y ha paralizado la institución desde hace seis meses dio un nuevo giro el jueves cuando, momentos antes del pleno, Sa Unió y el presidente, Llorenç Córdoba, anunciaron que habían acordado negociar una salida para reconducir al fin la situación. La coalición que había encabezado Córdoba y que le expulsó entre graves acusaciones cruzadas, retiró in extremis las dos mociones que había presentado a la sesión, y que iban a dejar en evidencia de nuevo la absoluta soledad del presidente: pedían sustituirle en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria (que habría salido adelante con los votos de Sa Unió) y redistribuir sus competencias (en este caso no habría tenido éxito, porque son del presidente, que tiene la potestad de delegarlas).

Lo que en un principio podría ser una buena noticia para la gobernabilidad de la institución y el interés de los ciudadanos de la isla, abre al mismo tiempo incógnitas preocupantes, puesto que ninguna de las dos partes ha dado explicaciones sobre este repentino y radical cambio de posturas.

El enfrentamiento entre el presidente y sus antiguos compañeros de filas (PP y Compromís per Formentera, los partidos que integran la coalición Sa Unió) ha sido encarnizado, hasta el punto de que el primero les ha denunciado ante la Guardia Civil por revelación de secretos y la coalición, a su vez, ha denunciado a Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ahí es nada. Antes, Córdoba había destituido de todas sus funciones al vicepresidente José Manuel Alcaraz, también presidente del PP de la isla. El cruce de descalificaciones ha sido constante y ha ido in crescendo desde que Córdoba detonó la crisis hace seis meses con su amenaza de no dar apoyo incondicional al Govern de Marga Prohens en el Parlament, donde también es diputado.

La primera pregunta que surge es qué ha cambiado ahora para que hayan decidido negociar una salida y abandonar sus posiciones intransigentes. Qué hay detrás de este nuevo movimiento, más allá de las escasas explicaciones que han dado los protagonistas y que son absolutamente insuficientes. Qué condiciones han puesto unos y el otro para encontrar una salida a la crisis. Hay que recordar que Sa Unió lleva meses exigiendo la dimisión de Córdoba, y que éste ha declarado por activa y por pasiva que no se fía de Alcaraz y que no está dispuesto a devolverle las competencias que le retiró para asumirlas él: Promoción económica y Administración insular.

Seis meses de guerra abierta

Tras estos seis meses de guerra abierta entre las dos facciones, será imposible recomponer la confianza entre el presidente y el resto del equipo de gobierno, con los que ni siquiera se habla. ¿Cómo piensan hacer reuniones de trabajo y hablar con libertad si cualquiera puede estar grabándolas para usarlas después en contra de alguno de los interlocutores? No olvidemos que las conversaciones de los dirigentes de Sa Unió que se publicaron tras desatarse la crisis habían sido grabadas con anterioridad, cuando las hostilidades aún no habían trascendido y Córdoba no había amagado con retirar su apoyo a Prohens.

Y aunque por conveniencia política y por presiones de la dirección del PP pueda buscarse una forma de compromiso para cerrar la crisis de cara a la galería, lo que PP, Compromís y Córdoba tendrán muy difícil es recuperar la confianza de los ciudadanos de Formentera, que han asistido a un espectáculo lamentable por parte de los políticos en quienes habían depositado su confianza. La coalición conservadora ganó hace justo un año por primera vez desde la creación del Consell en 2007, y lo hizo con una mayoría absoluta histórica, que pocos meses después dilapidaron de forma irresponsable al llevar a la institución a la peor crisis de estos 16 años.

Tanto Sa Unió como Llorenç Córdoba tienen que dar explicaciones convincentes a los ciudadanos, que hasta ahora han asistido como perjudicados y convidados de piedra a este intercambio de garrotazos. Ambas partes han demostrado que no tenían ni la voluntad ni la capacidad ni el compromiso que debe poseer un servidor público para velar por los intereses generales y garantizar la gobernabilidad de la institución. Es lógico por tanto desconfiar de que ahora esto haya cambiado, así como albergar recelos sobre las verdaderas razones de este cambio repentino.

Sea como sea, los conservadores ya han perdido un año de mandato y su balance es deplorable, con importantes asuntos atascados, como la regulación del fondeo en s’Estany des Peix. Ahora, tanto Sa Unió como especialmente Córdoba deben dejar a un lado sus intereses particulares y pecuniarios y poner por delante el de los ciudadanos y la isla, que es para lo que les eligieron, aunque tardaran muy poco en olvidarlo y en defraudar sus expectativas.