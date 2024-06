Cuatro proyectiles sin disparar que fueron fabricados en 1890

Los cinco proyectiles de Artillería del calibre 155 neutralizados el pasado 7 de mayo en es Dau Gros, a 1.500 metros de la bocana del puerto de Ibiza, databan del año 1890, estaban llenos de pólvora, tenían espoleta y se tiene la certeza de que cuatro de ellos no habían sido disparados desde un cañón, según explica a esta redacción el jefe de Operaciones de la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas (Ubmcm) de la Armada, que estuvo presente en la desactivación en las Pitiusas.

Los cuatro proyectiles que fueron destruidos. | ARMADA / José Miguel L. Romero

Los militares destruyeron completamente cuatro de ellos y recuperaron uno «de los que no habían sido disparados», un proyectil «completamente seguro» porque ya «no tiene restos de pólvora ni cualquier otro material explosivo». Actualmente se encuentra depositado en la Ayudantía Naval de Ibiza, según detalla el jefe de operaciones de la Ubmcm.

Los proyectiles fueron descubiertos a entre 20 y 24 metros de profundidad. Como su extracción no era segura sin ser previamente neutralizados, los buceadores los detonaron controladamente mediante cargas explosivas accionadas por radiocontrol.

El jefe de Operaciones de la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas considera que de los cinco proyectiles, «cuatro no habían sido disparados». «Esto -informa- lo apreciamos al ver la banda de forzamiento intacta. Sin embargo, el quinto no tenía banda de forzamiento y presentaba un gran golpe en la zona del culote, por lo que es posible que éste último sí hubiese sido disparado». Probable, pero no seguro.

Difíciles de identificar

Los obuses se encontraban dispersos en un área de unos 20 metros de radio, por lo que se descarta que fueran tirados al mar juntos, agrupados en una sola caja de madera: «Decidimos realizar una primera detonación controlada para limpiarlos de vida marina y, tras eso, observamos que las espoletas habían quedado inutilizadas y que la pólvora se había mojado». Todos «presentaban gran cantidad de vida marina en zona rocosa y con vegetación, pues llevaban mucho tiempo en el agua», por lo que identificarlos bajo el mar «no fue fácil».Una vez limpios y con las espoletas inactivas, ya fue «seguro mover» los proyectiles.

A mediados de marzo de 2017, la Armada desactivó otros ocho proyectiles en las inmediaciones de es Daus

«Por último, decidimos juntar cuatro de ellos para facilitar la destrucción final. El quinto lo recuperamos». Todos los restos fueron recuperados. La Armada difundió una imagen en la que aparece toda esa munición junta, fruto, pues, de la preparación para esta operación y no resultado de que hubieran reposado así desde hace décadas tras ser lanzada al mar.

A mediados de marzo de 2017, la Armada desactivó otros ocho proyectiles en las inmediaciones de es Daus. ¿Podría haber más? Los cinco hallados a principios de mes «fueron los únicos que se encontraron», detalla el jefe del operativo. «Se trata -añade- de una zona habitual de buceo deportivo y los clubes de buceo de la zona saben bien cómo reaccionar ante los hallazgos, ya que mantienen buena relación con la Guardia Civil de Ibiza, más concretamente con el GEAS. Sin embargo, no se puede determinar si quedan más proyectiles o no en el agua». El jefe de operaciones de la Ubmcm cree que, antaño, «era una zona de caída de proyectiles. Probablemente, en el pasado se disparaba al islote [de es Daus] para adiestramiento del personal de Artillería de Ibiza».

La batería de s’Illa Grossa se encuentra a unos 1.700 metros de los islotes de es Daus

Como curiosidad, en el proyectil recuperado, que se encuentra depositado en la Ayudantía Naval de Ibiza, se puede leer, grabado sobre el metal, «4 T 90». Y sobre la letra T se aprecia una corona.

El historiador Pere Vilàs ya señaló a este diario que posiblemente se trataba de «munición caducada» y que todo parecía indicar que procedía de «la batería de s’Illa Grossa, que fue desmontada en los años 40, donde había dos cañones de la marca Ordóñez de 150/34, modelos del año 1885. Se artilló allí en 1938». La batería de s’Illa Grossa, de la que aún se puede apreciar su forma, se encuentra a unos 1.700 metros de los islotes de es Daus. Lo más práctico, sugiere Vilàs, era llevar la munición a bordo de una barcaza hasta allí para tirarla al agua. Y aunque ahora nos extrañe ese proceder, asegura que era una practica habitual hasta no hace muchas décadas: «Eso se hizo bastante en otras épocas. Recuerdo que las barcazas que tenía la Salinera para transportar sal se cargaban con minas de tierra. Eran remolcadas con otro barco. Las minas se fondeaban a unos 150 o 200 metros de profundidad, en lugares indeterminados, pues no se informaba de la localización».

Suscríbete para seguir leyendo