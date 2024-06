Ibiza y Formentera se encuentran en nivel máximo de peligro por incendio forestal

Avui, dia 1 de juny, el nivell màxim de perill per incendi forestal és d'#AlertaFoc4.



Consultau la regulació d'ús de foc i cremes, així com la seva possible suspensió, a https://t.co/YRU4FHGj7j.



Recordau que està prohibit fer foc en zona forestal a les Balears.#ni1focalbosc pic.twitter.com/VEd4huS7qW