Marga Prohens: «ni hablo ni hablaré nunca» de decrecimiento

La presidenta del Govern, Marga Prohens, envió ayer un mensaje claro a la sociedad balear antes de encabezar hoy la primera mesa de turismo entre Govern y agentes sociales y económicos: «Ni hablo ni hablaré nunca de decrecimiento, hablo de decrecer en la oferta ilegal que creció como nunca con la izquierda, hablo de contención y de sostenibilidad, porque es la mejor manera de defender el turismo, un sector en el que creo».

La líder del PP balear despeja cualquier duda acerca de su posicionamiento respecto al sector turístico, que pasa fundamentalmente por una apuesta por «crecer en valor, no en volumen». Un crecimiento cualitativo, apunta, con el que enfocar el motor económicos de las islas «de manera diferente» para que acabe redundando en el bienestar, la renta per capita de los ciudadanos y la productividad: «Apuesto por la sostenibilidad económica, social y medioambiental porque somos un territorio frágil y limitado».

En este sentido, Prohens defiende que su Govern pretende «adoptar medidas valientes» después de haber podido recoger escuchar todas las propuestas de la Mesa y, sobre todo, después de recabar «todos los datos» acerca de la situación turística de las islas antes de tomar cualquier tipo de decisión.

La dirigente popular denuncia que la saturación y masificación de Balears se debe a la «incapacidad» de la izquierda para gestionar durante los últimos ocho años, con un crecimiento desbocado de la construcción en suelo rústico —Mallorca ha construido mil nuevos chalets en terreno rústico en seis años y ha ampliado otros mil, según Terraferida— y carga contra el anterior Consell de Mallorca por fijar el límite de plazas turísticas en 430.000 mientras que el PP lo ha puesto en 412.000.

La izquierda desconfía

Desde Més per Menorca consideran una «gran victoria moral y política» que el Govern del PP haya asumido el discurso de los partidos ecosoberanistas alertando de la problemática de la masificación turística, si bien su portavoz, Josep Castells, considera que los populares no tienen credibilidad a la hora de proponer medidas después de acusarles de turismofóbicos: «En los últimos meses han estado haciendo un discurso falso, cínico e hipócrita. Han querido cargar el muerto del crecimiento turístico al anterior gobierno cuando ustedes criticaban sus políticas porque las consideraban excesivamente restrictivas. No tienen credibilidad».

Por su parte el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, considera «un error» que la presidenta descarte el decrecimiento porque Balears está en una situación de «colapso» y critica que los límites se centren únicamente en el sector turístico: «Hay que plantear limitaciones en el número de coches que circulan por Mallorca, en los vuelos, en la construcción en suelo rústico o en las segundas residencias y casas vacías».

El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, insiste en la importancia de la ley turística impulsada por el exconseller Biel Barceló, «sin la cual tendríamos miles y miles más de plazas turísticas, también con el voto en contra del PP».

En esta misma línea se pronuncia la diputada y vicepresidenta del Parlament, Mercedes Garrido: «Vuelven a permitir la publicidad y comercialización de las party boats en las zonas de excesos; propone quitar los impuestos a los yates y harán una marina para grandes yates al Puerto de Palma».