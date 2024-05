El nuevo aplazamiento de la estación para los ferris de Formentera, que deberá esperar hasta 2027 por la falta del Plan Especial del Puerto de Ibiza, que es necesario para poner en marcha estas modificaciones. Esta ausencia del plan afectará también a la nueva cofradía de pescadores de Ibiza. El alcalde se ha comprometido a aprobar el texto antes de final de año.

La rara excusa de la expresidenta del Govern balear Francina Armengol para no enterarse de que la Guardia Civil estaba investigando el tema de las mascarillas hasta que lo vio en la prensa. Según aseguró Armengol este lunes en la comisión de investigación del Congreso, el exdirector del IbSalut, Manuel Palomino, no la informó porque no dio importancia al registro de la Guardia Civil en la conselleria.

Que el Govern balear de Marga Prohens dé marcha atrás a una de sus principales promesas electorales, el levantamiento de la moratoria turística esta temporada, que incluso es uno de los puntos del acuerdo de investidura con Vox. Este mantenimiento de la moratoria se debe a la necesidad de poner límites a la masificación durante la temporada, algo que en campaña no tenía importancia.