Ana Ribas Ahumada, directora de Enfermería en Ibiza: «Las enfermeras debemos estar en todos sitios donde se decida sobre salud»

Lleva 26 años como enfermera, oficio que escogió inspirada por sus padres, que siempre ayudaban a todo el mundo, y del que se enamoró acompañando a una prima a una cita con la matrona. Ha trabajado en hospital, centros de salud, unidades básicas, en docencia, en el sindicato y en no pocos servicios del Área de Salud de Eivissa y Formentera, donde desde el pasado mes de noviembre ocupa la dirección de Enfermería.

¿Le dijeron que en vez de Enfermería estudiara Medicina?

Nunca le di importancia a este comentario porque lo que me gusta es el cuidado de las personas y todo lo que hacemos las enfermeras, que podemos estar en muchos puestos, no sólo asistencial: docencia, investigación, gestión... He estado en todos los niveles asistenciales en los que puede estar una enfermera: hospital, Atención Primaria, residencia, docencia… Y en muchos servicios: UCI, Urgencias, consultas externas, planta, centros de salud, unidades básicas… ¡Y en el sindicato! Creo que conozco todos los niveles de la labor de enfermera.

¿Qué ha aprendido en ese periplo?

Que es necesario implicarse en la mejora de protocolos, circuitos y la forma de trabajar, porque no siempre lo que se ha estado haciendo es lo mejor. Hay que participar para mejorar el sistema.

¿Se sigue sintiendo enfermera en un despacho?

Por supuesto. Enfermera se es siempre, y más si vienes del área asistencial, donde todos los días estás escuchando los problemas, preguntas e inquietudes que tienen los pacientes, familiares y la comunidad y sabes de primera mano qué puedes mejorar. No digo que lo que se hacía estuviera mal, sino que todo es siempre mejorable. Queremos seguir desarrollando y potenciando los proyectos que estaban en marcha. Haber estado a pie de cama te da una visión muy amplia, te coloca en la realidad. Sabes de dónde partes y hasta dónde quieres llegar.

¿A pie de cama se ven las cosas diferentes a desde fuera?

Totalmente. A pie de cama te das cuenta de las necesidades diarias de los pacientes, que con pequeñas acciones y cambios puedes mejorar mucho la calidad de los cuidados. Hace poco se cambió la cola de extracciones del hospital. Era fácil y en una semana los pacientes pudieron sentarse en sus sillas y acceden a las extracciones de forma ordenada, relajada y humana. Lo que buscamos es humanizar los cuidados y el beneficio del paciente y la familia.

Le ofrecen la dirección de enfermería, ¿aceptó rápido?

No me ofrecieron la dirección de Enfermería, me pidieron ayuda para formar un equipo, para encontrar a las personas más capacitadas y que pudieran hacerlo mejor. El equipo es gente honesta, trabajadora e implicada. Es uno de los pilares fundamentales de la dirección.

¿Pero se lo pensó mucho?

Me lo pensé. No es una decisión fácil. Es un cambio de vida, de trabajo, y hay que estar preparado mental y físicamente porque son jornadas muy largas. Estás las 24 horas del día disponible para cualquier problema, proyecto o cosa que surja. La dirección de Enfermería lleva los dos hospitales y toda la Atención Primaria: ocho centros de salud y once unidades básicas. Y no sólo las enfermeras, también los técnicos en cuidados de enfermería, logopedas, optómetras, técnicos de laboratorio, radiodiagnóstico y anatomía patológica y fisioterapeutas.

Son área de salud formadora.

Sí, formamos enfermeras internas residentes, EIR: especialistas en Familiar y Comunitaria, Pediatría y Obstétrico-Ginecológica, las matronas, muchas quieren venir a formarse aquí porque esa unidad es muy potente a nivel nacional, están muy avanzadas en técnicas innovadoras, la unidad está muy humanizada y es un valor muy grande para el área.

Dice que sí en un momento complicado. La anterior directora y varios supervisores dimitieron de sus cargos por diferencias con el nuevo gerente.

Siempre he sido enfermera asistencial, pero me llamaban la atención la docencia y la gestión. Se me dio la oportunidad de cambiar las cosas, mejorarlas e implantar ideas que siempre había querido desarrollar. Era un reto. Me encontré con un equipo que llevaba muchos años trabajando. Es lógico que tuvieran esa sensación. Tengo que agradecer el trabajo que han realizado durante todo ese tiempo y entiendo la resistencia al cambio que ha habido. Entiendo lo que ha pasado.

Es consciente de los obstáculos para poner en marcha las ideas. Ganó premios por proyectos que no se han puesto en marcha.

El premio que gané por la idea de la enfermera gestora de casos interislas aún quiero implantarlo. Esa idea quiero desarrollarla porque es muy necesaria para la población. Una mínima inversión para un máximo bienestar del paciente y la familia desplazados. Otras de las ideas que presenté fueron la enfermera de alta resolución en la consulta de neumología, que se está llevando a cabo, o la cola de las extracciones, que hemos implantado en muy poco tiempo.

¿Sabe que el ritmo de la Admnistración no es el de una enfermera?

Al llegar a la gestión por primera vez ves que los tiempos se dilatan, pero todo el equipo, incluso el de Mallorca, está muy dispuesto y con muchas ganas de colaborar. Cuando hemos levantado un teléfono o pedido reuniones han sido rápidos.

¿Cree que encontrará resistencias entre el personal?

No siempre todo el mundo podrá estar de acuerdo con lo que hagamos. Tenemos un proyecto potente no para cambiar sino para mejorar todo lo que se venía haciendo. Tenemos unas líneas estratégicas definidas y muchos de sus puntos los hemos conseguido. Tenemos que seguir.

¿Cuáles son esas líneas?

Mantenemos una línea continuista con los proyectos que se estaban llevando a cabo, mejorarlos. Potenciar la educación para la salud, fomentar la formación de todas las categorías, fomentar la investigación y contar con todos los talentos. Tenemos casi mil profesionales, 1.200 con sustitutos, y entre ellos hay muchísimos talentos escondidos. Estamos conociéndolos. Hay gente con muchísima formación, muy capacitada, tienen, además del grado de Enfermería, másteres e incluso doctorados. Están investigando y no se sabía. Queremos que todas las personas se sientan importantes, involucradas, orgullosas, parte del área. Queremos contar con ellos, que nos cuenten sus proyectos y, si son viables, los pondremos en marcha porque muchas veces no suponen grandes inversiones económicas.

¿Alguna otra más?

Queremos potenciar la enfermera de práctica avanzada, la referente y desarrollar completamente las especialidades de enfermería. Se han creado por primera vez seis plazas dentro de la plantilla orgánica, que no existían, de enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria. Era necesario y hacia eso vamos: implantar todas las especialidades en el área.

¿Cuáles faltan?

Las tres que nos faltan son la enfermera especialista en Pediatría, en Trabajo y en Geriatría. Están implantadas Familiar y Comunitaria, Matrona y Salud Mental. Queremos aumentar las plazas.

¿Hay suficiente personal de enfermería en el Área de Salud?

De momento se han cubierto todos los contratos que se han ido ofertando. Ya he quedado con todas las enfermeras y las técnicas que acaban su formación ahora, una quincena de la UIB y otras tantas del Algarb, para un desayuno, una reunión amigable, para que conozcan la dirección de Enfermería y al gerente. Creo que todos deberíamos pasar en algún momento de nuestra carrera por puestos de gestión. Quiero que sepan que tienen las puertas abiertas, como todos los profesionales del área, para comentar ideas, problemas, proyectos… Que vengan y nos digan qué necesitan para seguir aquí su carrera.

¿Hay medidas para fidelizar a estas profesionales?

Si no son personas que viven ya aquí tenemos a la gestora de la vivienda sanitaria, que les ayuda, y se ha puesto en marcha el plus de difícil cobertura de enfermería y, en breve, para auxiliares. Desde gerencia se tiene la idea de hacer una residencia en un futuro para profesionales.

En enfermería los sueldos no son los de los médicos, encontrar vivienda debe ser más difícil.

Es el mayor problema. Hace poco el director del Ib-Salut se reunió con jefes de servicio, supervisoras y coordinadoras para conocer necesidades, dificultades y proyectos y casi todos dijeron que el problema de la vivienda es uno de los principales para hacer atractivas las plazas en Ibiza.

¿Sigue habiendo mitos sobre el trabajo de la enfermera? ¿Se sigue pensando sólo en cuidar?

Poco a poco se ha ido desmitificando. En el siglo XIX, con Florence Nightingale, se inició la enfermería moderna, basada en la evidencia, los estudios profesionales comienzan con el siglo XX y la enfermería entra en la universidad a finales de los 70. Desde entonces no hemos hecho más que evolucionar. Desde el Plan Bolonia somos un grado, hacemos un máster oficial y muchas de nosotras el doctorado. También investigamos y esto la sociedad cada vez lo ve más. Las enfermeras debemos estar en todos los puestos en los que se tomen decisiones de salud. Estamos en las escuelas, en los institutos, en los ayuntamientos...No sólo en el hospital.

En un hospital son las que están más en contacto con los pacientes y los familiares.

Estamos los 365 días del año las 24 horas del día a pie de cama, cuidando del paciente y de su familia. La concepción holística que tenemos sobre el paciente nos da una visión integral de lo que necesita desde que nace hasta que muere. Quien está en el nacimiento de una persona es la matrona, la enfermera especialista. En los países en vías de desarrollo hay zonas en las que sólo hay enfermeras en kilómetros y kilómetros a la redonda y son ellas las que se ocupan de vacunar, atender los partos… De todo. Cuando un paciente llega al final de su vida, cuando no se puede curar, quien está con cuidados paliativos, es la enfermera. Ella se preocupa de que llegue a la muerte en las mejores condiciones posibles, sin dolor.

En el Día de la Enfermería, la presidenta del Coiba en las Pitiusas habló del liderazgo enfermero. ¿Les falta creérselo?

No es cuestión de creérselo. Las enfermeras tenemos suficiente formación, ganas y experiencia como para estar en todos los lugares en los que se tomen decisiones sobre salud, en los que se necesite un liderazgo. No es que tengamos que tomar las riendas es que las enfermeras, que somos las que estamos siempre con el paciente, tenemos que estar ahí. Y estamos.

Ana Ribas Ahumada, en el pasillo central de Can Misses. / Marcelo Saste

¿Desde la dirección se ve la realidad de forma diferente?

Hace 26 años que soy enfermera y siempre, desde cada puesto en el que he estado, he visto las cosas diferentes. En todos los lugares aprendes cosas nuevas y es un reto salir de la zona de confort. Me apasionan los retos, me gusta salir de la zona de confort porque eso implica estar formándote continuamente, aprendiendo, involucrándote, aportando las ideas.

Como paciente o familiar, ¿se ha llevado las manos a la cabeza al ver alguna cosa?

Sí. Como paciente, como familiar y como enfermera. Por eso es tan importante la práctica asistencial, haber visto las carencias del sistema y los problemas que pueden surgir, para estar en puestos de gestión.

¿Cree que todo lo que se ha planteado será posible?

Soy consciente de que igual todo no, pero espero que una gran parte sí. En eso estamos. Muchos de los proyectos que tenemos están encaminados.

¿Echa de menos estar a pie de cama?

Sí, pero sé que volveré a mi puesto de trabajo. Todos tendríamos que pasar por gestión, pero es algo que tampoco se puede dilatar mucho en el tiempo. Me encanta el trabajo a pie de cama, también la docencia, y sé que volveré, aunque no sé cuándo.

¿Dónde le gustaría volver?

Como soy enfermera especialista en enfermería Familiar y Comunitaria me encantaría obtener plaza en un centro de salud. En Atención Primaria se ve a mucho paciente complejo crónico y me gusta el trabajo que se desarrolla. Pero me da igual a dónde regresar. Si tengo que volver a consultas externas a sacar sangre a las siete de la mañana estaré encantada porque disfruto cada momento con los pacientes.n

