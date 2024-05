El Consell aprueba poner un techo de vehículos a Ibiza

El Consell de Ibiza aprobó ayer en un pleno extraordinario y urgente la iniciativa legislativa que habilitará a la institución para limitar y controlar la entrada de vehículos en la isla durante determinados meses del año, principalmente en temporada. Sólo el grupo Vox votó en contra de la iniciativa. El texto será ahora enviado al Parlament balear, donde se deberá debatir y se podrán presentar enmiendas antes de su aprobación definitiva y posterior aplicación.

El pleno también aprobó que Mariano Juan (PP), Josep Marí Ribas (PSOE) y Óscar Rodríguez (Podemos) sean los ponentes de la norma en la Cámara balear, además del presidente del Consell, Vicent Marí, que lo hará en calidad de diputado.

Al pleno acudieron todos los alcaldes y alcaldesas de la isla además de una nutrida representación de concejales de cada municipio.

Urgencia

Vicent Marí defendió que se hubiera convocado un pleno extraordinario y urgente por «la trascendencia y la importancia» de la medida y porque «cuanto antes se tramite, antes se podrán poner en marcha las medidas para regular el tráfico y la llegada de vehículos a la isla».

Los grupos de PSOE y Podemos votaron en contra de la urgencia al considerarla una maniobra política. Marí Ribas apuntó a esta intención y señaló que en un pleno ordinario la medida hubiera tenido la misma trascendencia e importancia y criticó las medidas.

El conseller de Podemos fue un poco más allá y mencionó entre los motivos de la urgencia que en principio estaba programado debatir en el pleno del Parlament la misma iniciativa que había presentado el PSOE, y para poder presentar algún avance frente a la manifestación convocada por la plataforma Prou Ibiza contra la masificación.

Ya en el debate del texto, el presidente del Consell inició su exposición resaltando el trabajo previo para elaborar el texto, que «es fruto de muchos meses de reuniones, consultas y estudios». La necesidad de impulsar la medida se aprobó en el Consell de alcaldes en 2022 y durante la fase de consulta se han incluido enmiendas de los diferentes grupos políticos.

Resaltó que el objetivo común es ordenar la afluencia de vehículos que afecta a los ibicencos, pero también a la imagen y la sostenibilidad de la isla de Ibiza, antes de explicar la norma y los datos que la justifican.

Puesta en marcha

Rodríguez celebró la normativa y recordó que Podemos ya reclamaba esta medida desde 2018, «cuando se consideraba utópica y antieconómica». Señaló que todavía serán necesarias mejoras del texto en el Parlament, para aclarar aspectos como la entrada de vehículos de trabajadores de temporada.

Por parte de Vox, el conseller Jaime Díaz de Entresotos cuestionó la constitucionalidad de la norma al limitar la movilidad y consideró que con una ordenanza fiscal en la que se grabara la entrada de vehículos, se hubiera conseguido el mismo objetivo.

Marí Ribas insistió en criticar la decisión del PP de oponerse a la tramitación de la propuesta legislativa del grupo socialista registrada en el Parlamento porque «lleva el sello del PSOE», como reconoció Vicent Marí en un pleno anterior. «A nosotros nos da igual de quién lleve el sello. Por cierto, cuando tuvimos un caso parecido, la ley del taxi, no tuvimos ningún problema en ponernos de acuerdo», recordó.

El portavoz del PSOE también expresó su preocupación respecto a la puesta en marcha de la norma. «A mí me gustaría tener un compromiso de que se aplicará a la temporada que viene», reclamó, dado que la ley habilita al Consell, pero la institución deberá después tramitar otros aspectos. El presidente manifestó su voluntad de poner en marcha la norma en 2025 y señaló que se hará de forma progresiva, controlando en primer lugar la entrada de caravanas y flotas de vehículos de alquiler.

La crónica: Una medida de ‘rojeras’ que casi se aprueba por unanimidad

El voto en contra de Vox a la norma que regulará la entrada de vehículos no fue por el fondo, sino por la forma. El propio conseller de este partido, Jaime Díaz de Entresotos, reconoció nada más empezar su discurso la saturación de vehículos en verano que afecta a todos, residentes y turistas. Pero su argumentación en contra de la medida resultó hiperbólica, como suele suceder cuando argumenta Vox.

Criticó la justificación de la regulación por motivos como la «sostenibilidad» o la «calidad medioambiental». En este punto, al margen de la urticaria que le puedan provocar estas palabras, lo cierto, no nos engañemos, es que la medida no tiene realmente un motivo medioambiental. De lo contrario se habrían incluido entre las excepciones los vehículos que no emiten gases contaminantes y esos tampoco pueden entrar. Lo que se quiere es circular bien. Limitar el atasco perpetuo a la entrada del aeropuerto o en las carreteras que llevan a las calas.

Hasta ahí bien, si dejamos de lado su posterior desprecio al cambio climático. Luego patinó un poco. «Esta ley permite que todos los coches se tengan que quedar en el garaje por la mera decisión del Consell», advirtió. ¿Tan restrictiva es la norma? Señaló el artículo 3 de la ley, que prohíbe la afluencia de vehículos a motor y la circulación de estos por la isla. «¿Le estamos cediendo al Consell la falcultad de restringir la movilidad humana?», se preguntó Díaz. Y es que la Constitución, en su artículo 19, protege el derecho a la libre circulación por el territorio nacional. «La movilidad no es gente andando por la calle», apuntó, «la movilidad es circular en un vehículo a motor, en ultraligero o en lo que sea». Alguno ya estará preparando su overcraft para visitar Ibiza y moverse por sus carreteras. «Estamos siempre en la misma ‘rojería’ de toda la vida», concluyó.

En su réplica, Vicent Marí le recordó que el propio artículo que había leído era un poco más largo. «Después de eso hay una amplia lista de excepciones», le indicó, al tiempo que le aseguró que su partido no actuaría en contra de lo que establece la Constitución.