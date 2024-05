La banda Veintiuno, en Ibiza: «Cada vez se da menos valor al acto de la creación artística»

Hace ya algo más de doce años nació en Toledo Veintiuno, una banda que ha trabajado duro hasta convertirse en uno de los grupos revelación del momento con la discográfica internacional Warner Music. Aquellos «críos de entre 16 y 19 años» que ensayaban en un garaje y subían su música a YouTube ahora ya son jóvenes en torno a la treintena con una carrera consolidada y cuatro discos. El último, ‘El arte de perder’, lo presentarán en Ibiza este domingo, 5 de mayo, a las 20 horas en un showcase organizado por Europa FM con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep y Sant Josep es Música.

El evento, que será gratuito y contará también con una sesión del dj Uri Farré, tendrá lugar en el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou. De lo que tienen preparado para ese día, habla, en una entrevista telefónica con Diario de Ibiza, Diego Arroyo, vocalista y compositor de la banda en la que también están Pepe Narváez (baterista), Yago Banet (bajista) y Rafa Pachón (guitarrista).

La de este domingo será su segunda actuación en Ibiza. La primera fue en 2022 en el Sonorama Ibiza, justo en el mismo escenario donde ahora tocarán, el Auditori Caló de d’Oli. ¿Qué sabor de boca se llevaron de aquel primer contacto con la isla?

Muy bueno. La verdad es que fuimos con muy poco tiempo, pero fue muy gratificante. De hecho yo nunca había estado en Ibiza y me gustó muchísimo.

En esta ocasión visitan la isla de la mano de Europa FM para ofrecer un showcase. ¿Se centrarán en su último trabajo, ‘El arte de perder’?

Probablemente sí, porque es el disco que más nos ha funcionado desde que existimos y tenemos obligadamente que darle un espacio, pero no nos centraremos exclusivamente en él. En el repertorio que vamos a tocar hay bastantes cositas. Al ser un showcase llevaremos un formato algo más pequeño, algo más compacto y con menos variables. Vamos a hacer un concierto de un carácter un poco más aterrizado y templado de como nosotros hacemos nuestros directos, en el que la gente podrá escuchar nuestras canciones en un formato ligeramente diferente.

Dicen que ‘El arte de perder’ es el mayor acto de honestidad que han hecho nunca. ¿Qué quieren decir exactamente con eso?

Queremos decir que hemos abierto, primero a través del disco y luego a través de entrevistas como ésta, la conversación de cosas que como banda nos han sucedido en los últimos años, mejores y peores. Hemos decidido registrar nuestra experiencia como grupo en este álbum y también en toda la comunicación pública y las promos que hacemos porque creemos importante, sobre todo para nosotros, dejar testimonio del tipo de banda que somos y de dónde venimos. Ahora que objetivamente nos va muy bien, me niego a que se nos olviden los sitios por donde hemos pasado.

Imagen promocional de la banda toledana. / REDDAHLIA

La banda nació en 2011 y hasta su primer éxito, ‘Dopamina’, en 2018, no fue un camino fácil. ¿Cuál es la situación más complicada que han vivido en estos casi 13 años de carrera?

La más complicada no crea que se pueda contar, pero una que podría decirte y que sería de las peores es la impotencia que se siente cuando descubres que en los últimos casi dos años alguien ha estado robándote a manos llenas y que, además, no puedes hacer absolutamente nada al respecto.

¿Y el mejor momento hasta ahora?

No me considero una persona nostálgica, de hecho, odio la nostalgia, así que te diría que el mejor momento es ahora.

¿Qué cree que tiene la banda para haber conseguido, primero, sobrevivir y, segundo, consolidarse como unos de los grupos revelación del momento?

Lo segundo no te lo puedo decir porque tenemos la suerte de que lo que hacemos ha encontrado un hueco y gusta como para que podamos tirar adelante, pero nunca hemos hecho esto con la perspectiva de gustar, o probablemente haríamos otra cosa que seguramente no nos saldría bien, porque no creo que funcione particularmente bien a nadie hacer la música que crees que va a funcionar y acertar. Lo que ha hecho que estemos juntos a día de hoy y sigamos, sin duda, es el compromiso, la capacidad de trabajo y que nos llevamos muy bien entre nosotros.

"Yo soy público antes que músico y a mí cuando los artistas que me gustan intentan complacerme me aburren"

Decía que nunca han hecho nada pensando en gustar al público. ¿No les condiciona de ninguna manera?

Intentamos que lo menos posible. Inevitablemente que exista un público siempre te condiciona, pero yo soy público antes que músico y a mí cuando los artistas que me gustan intentan complacerme me aburren. Me importa muchísimo nuestro público en todo menos en darle lo que quiera, porque creo que si intentara hacerlo se cansarían y se irían. Me parece que el trabajo del artista, si tiene uno, es ir siempre por delante de su público, que para eso son tu público, para que les ofrezcas algo que no han vivido antes.

¿Qué detesta más de la vida moderna?

La superficialidad de las relaciones, es algo que me pone muy nervioso. Me preocupa mucho tener y mantener vínculos con las personas a las que quiero y me parece que ahora vivimos, cada día más, a través de pantallas y creo que la atomización de las relaciones hace que desaparezcamos unos para otros, que la gente se preocupe menos y por menos tiempo de los demás.

¿Y de la industria musical actual?

Creo que cada día que pasa se otorga menos valor al acto de la creación artística, se banaliza más y se meten en el mismo saco cosas que no son iguales. No se da valor a la creación porque la creación se ha convertido en un intercambio de contenidos y cada día menos gente en la industria se para a pensar si algo es honesto y válido por sí mismo, si merece la pena apostar por ello, porque se mira, cada vez más al límite y de manera más neoliberal y agresiva, estrictamente el rendimiento.

"El mejor momento de la historia para hacer música es ahora"

¿Han tenido que renunciar a algo como banda para estar en una gran discográfica?

La verdad es que no, porque la libertad artística, que es lo que más nos preocupaba, ha sido plena y que se lleven dinero por el trabajo que hacen me parece legítimo.

Si tuviera que elegir una década del siglo XX para el nacimiento de ‘Veintiuno’, ¿cuál sería?

No me parece que ni los 70 ni los 80, ni los dos mil fueran mejores. Lo único que tienen esas décadas es a los artistas que a mí me inspiraban a hacer música. Hemos nacido en la década que hemos nacido y no me interesa haberlo hecho en otra. Creo que la nostalgia lo único que produce es dolor. Me interesa vivir ahora, con la esperanza de vida y las posibilidades que tenemos, con todo el conocimiento al alcance de mi móvil y con la posibilidad de que si quiero aprender algo lo puedo hacer en tiempo real. Si me proyectase al año 1978, que es cuando sale el primer disco de The Police, uno de mis grupos favoritos, en lo que estaría pensando es en llegar a ser esa banda, pero lo que me encontraría en esos tiempos es que habría un The Police y absolutamente ninguna posibilidad de que nosotros existiéramos, porque somos un grupo de provincias, cuyas opciones de medrar industrialmente ya cuando nacimos eran bajas, pero eran plausibles porque existía internet. Hace 40 años hubiera sido imposible. Si tú miras lo que era la música en los 80, con la Movida, la mayoría eran pijos de Madrid, hijos de familias de dinero que podían dedicarse a vivir la vida padre, lo que me parece muy bien, pero solo había un circuito muy cerrado de oligarcas que podían dedicarse a la música. Hoy en día eso, aunque sigue sucediendo, está obligado a convivir con la idea de que una chavala del pueblo más recóndito de la isla más lejana suba a TikTok una canción brutal y le funcione que flipas y de pronto entre a jugar en el mismo juego. Y, aunque eso tiene trampas, el mejor momento de la historia para hacer música es ahora.

Suscríbete para seguir leyendo